Бабанов: Надо привлечь к ответственности организаторов тендера по ремонту дороги Балыкчи-Корумду

О.Бабанов: "Начинается туристический сезон, в прошлом году смогли отвлечь внимание от дороги Играми кочевников, а в этом году чем прикроете?"

Фракция "Республика - Ата Журт" в Жогорку Кенеше считает, что следует привлечь к ответственности чиновников, виновных в нынешнем состоянии дороги Балыкчи-Корумду. К таком выводу РАЖовцы пришли по итогам выездного заседания, которое они провели в Караколе и где обсудили социально-экономическое положение Иссык-Кульского региона.



В заседании приняли участие полномочный представитель правительства КР в области Узарбек Жылкыбаев, мэр Каракола Данияр Арпачиев, депутаты местного кенеша, а также представители райадминистраций, муниципальных служб, министерств и ведомств.



По сообщению секретариата фракции, лидер РАЖ Омурбек Бабанов высказал мнение, что "следует привлечь к ответственности тех, кто проводил тендер на реконструкцию дороги Балыкчи-Корумду, и рассмотреть данный вопрос в парламенте. "Не только премьер-министр, но и другие чиновники должны понести ответственность. Начинается туристический сезон, в прошлом году смогли отвлечь внимание от дороги Играми кочевников, а в этом году чем прикроете?", - задался вопросом депутат.



Заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что проблема решена, "но для окончания строительства необходимо 5,3 млрд сомов". "Есть прогнозы, что в правительстве выделят 1 млрд сомов. Мы держим вопрос на контроле", - заверил чиновник.



Реконструкция дороги Балыкчи - Чолпон-Ата - Корумду, длиной в 104 километра, была начата в 2015 году тогдашним премьер-министром Темиром Сариевым. Процесс сопровождался неоднократными скандалами и заявлениями о том, что строительство было начато без определения источников финансирования. На данный момент все работы приостановлены.



"Азаттык"