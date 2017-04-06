О.Бабанов: Нужно привлечь к ответственности тех, кто в преддверии президентских выборов занимается черным пиаром
С приближением президентских выборов среди общественности усилились подозрения, люди поговаривают: "Судя по тому, как сажают всех, кто намерен стать кандидатом, выборы привычно пройдут грязно, будет избран подготовленный властью человек". Действительно, мы становимся свидетелями этого. Тем не менее выдвинутый в президенты от партии "Республика" Омурбек Бабанов в начале недели, в ходе заседания Национального совета по устойчивому развитию КР заявил, что нет оснований для таких беспокойств со стороны общественности.
"Наша страна стремится к стабильности, через полгода у нас будет новый президент. Я полностью верю в то, что нынешние представители власти проведут честные выборы. Чиновники за этим проследят", - сказал он. Кроме того, Омурбек Бабанов отметил - в Кыргызстане есть политическая конкуренция, что является хорошим явлением.
"Нужно привлечь к ответственности тех, кто в преддверии президентских выборов занимается черным пиаром, распространяет ложную информацию. Нужно привлечь к ответственности не только тех, кто очерняет власть, но и тех кто очерняет оппозицию. Главное достижение страны - стабильность", - сказал он.
Как известно, сейчас оказывается односторонне давление на журналистов. Например, тот же ОТРК, ЭлТР, "Пятый канал", правительственные газеты, принадлежащие представителям власти издания наловчились очернять оппозиционных деятелей без какого-либо повода. У них голова начинает болеть, если они не поиздеваются, не посмеются над людьми, критикующими власть. В узких кругах поговаривают, что к ним поступают такие задания сверху.
Наверное, Бабанов был вынужден все это сказать, так как он сам подвергается таким нападкам. Так думают все независимые от власти кандидаты в президенты. Как на это отреагирует Белый дом? Будут ли приструнены журналисты-прихлебатели, накидывающиеся словно шавки, телеканалы-газеты, на которых они работают? Или они не побоятся ответственности, продолжат распускать вонючие слюни, говорить: "Мы же во власти"?
Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 2
http://www.gezitter.org/society/58943/
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