Бабанов: "Нужно принимать меры в отношении тех, кто пишет, очерняя оппозицию"

О.Бабанов: Нужно привлечь к ответственности тех, кто в преддверии президентских выборов занимается черным пиаром

С приближением президентских выборов среди общественности усилились подозрения, люди поговаривают: "Судя по тому, как сажают всех, кто намерен стать кандидатом, выборы привычно пройдут грязно, будет избран подготовленный властью человек". Действительно, мы становимся свидетелями этого. Тем не менее выдвинутый в президенты от партии "Республика" Омурбек Бабанов в начале недели, в ходе заседания Национального совета по устойчивому развитию КР заявил, что нет оснований для таких беспокойств со стороны общественности.



"Наша страна стремится к стабильности, через полгода у нас будет новый президент. Я полностью верю в то, что нынешние представители власти проведут честные выборы. Чиновники за этим проследят", - сказал он. Кроме того, Омурбек Бабанов отметил - в Кыргызстане есть политическая конкуренция, что является хорошим явлением.



"Нужно привлечь к ответственности тех, кто в преддверии президентских выборов занимается черным пиаром, распространяет ложную информацию. Нужно привлечь к ответственности не только тех, кто очерняет власть, но и тех кто очерняет оппозицию. Главное достижение страны - стабильность", - сказал он.



Как известно, сейчас оказывается односторонне давление на журналистов. Например, тот же ОТРК, ЭлТР, "Пятый канал", правительственные газеты, принадлежащие представителям власти издания наловчились очернять оппозиционных деятелей без какого-либо повода. У них голова начинает болеть, если они не поиздеваются, не посмеются над людьми, критикующими власть. В узких кругах поговаривают, что к ним поступают такие задания сверху.



Наверное, Бабанов был вынужден все это сказать, так как он сам подвергается таким нападкам. Так думают все независимые от власти кандидаты в президенты. Как на это отреагирует Белый дом? Будут ли приструнены журналисты-прихлебатели, накидывающиеся словно шавки, телеканалы-газеты, на которых они работают? Или они не побоятся ответственности, продолжат распускать вонючие слюни, говорить: "Мы же во власти"?



Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 2

http://www.gezitter.org/society/58943/