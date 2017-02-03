Омурбек Бабанов уже начал пиариться в преддверии президентских выборов?

Именно с этим политологи связывают его инициативу о внесении поправок в закон «О выборах»



На сегодняшнем заседании фракции «Республика Ата-Журт» депутат Омурбек Бабанов выступил с предложением о внесении сразу нескольких поправок в закон «О выборах». По мнению парламентария, следует в первую очередь легализовать финансовые средства, которые намерены тратить кандидаты в президенты на свои предвыборные кампании.



«Я разговаривал со всеми, кто будет кандидатом в президенты. Они говорят, что будут тратить 300-500 млн. сом», - заявил лидер «РАЖ» на заседании.



Ко всему прочему, депутаты предлагают увольнять глав госпредприятий, если они будут принуждать своих подчинённых голосовать за определённую партию. Как отметил Омурбек Бабанов, ранее уже было ужесточено наказание за подкуп голосов, однако, наказания за использование административного ресурса ещё не было.



«К примеру, если директор школы собирает учителей и говорит, что они должны проголосовать за ту или иную партию. Учитель может написать заявление, и это может стать основанием для возбуждения уголовного дела, - заявил Бабанов в ходе обсуждения законопроекта. - Если всё будет доказано, то руководитель организации будет освобождён от должности».



Однако, не все поверили в то, что Омурбек Токтогулович действительно ратует за проведение прозрачных и справедливых выборов. В частности, известный политолог Марс Сариев полагает, что Бабанов попросту начал зарабатывать очки перед президентской гонкой.



- Между прочим, это здравое предложение, но очень странно, что такие вопросы начали подниматься только сейчас, - поделился Сариев с «Вести.kg», - Скорее всего, это момент пиара в рамках уже начавшейся борьбы за президентство.



По мнению политолога, делать такие заявления очень выгодно для будущего кандидата, ведь у народа формируется позитивное отношение. Сейчас, как отметил Марс Осмонкулович, идёт информационная борьба с действующим правительством: депутаты стараются отразить работу властей в максимально негативном ключе.

- То, что так активизировались некоторые депутаты, требующие отставки правительства, лишь подтверждает мои слова. Безусловно, все будут «за» такие правки в законе и стоит отметить, что в этот раз Омурбек Бабанов предпринял очень даже грамотный политический ход, - заключил Марс Сариев.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44565&Itemid=83