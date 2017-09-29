ЦИК не нашел нарушений закона во встрече Бабанова с президентом Назарбаевым

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы по факту встречи кандидата в президенты Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как отмечает комиссия, во время обсуждения заявлено, что Бабанов не использовал изображения встречи в своих агитационных материалах, поэтому не нарушил закон. Но отдельные члены ЦИК считают, что публикации в СМИ получают гораздо более широкое распространение, что «должно быть известно и понятно кандидату».

Но в связи с тем, что заявителем, общественным деятелем Турсунбеком Акуном, были пропущены сроки подачи жалобы, в удовлетворении жалобы решено отказать.

Вместе с тем ЦИК предупреждает кандидатов о недопустимости использования в своей агитационной кампании государственных и политических деятелей иностранных государств, которое может повлечь за собой вынесение письменного предупреждения и отмену регистрации кандидата.

19 сентября официальный сайт президента Казахстана сообщил о встрече Назарбаева с лидером фракции «Республика - Ата-Журт» Омурбеком Бабановым. Как указывается, встреча прошла в городе Алматы. Дата самих переговоров не называется.

После этого Бишкек и Астана обменялись нотами протеста, а в интервью «Азаттыку» глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова назвала «безответственной» встречу Бабанова с Назарбаевым.

Источник - "Азаттык"