Р.Умбеталиев: Аида Салянова обязана была остановить выезд Азиза Батукаева из Кыргызстана

Бишкек, “Саясат.kg”. По словам эксперта, в списке задержанных могут оказаться также экс-омбудсмен Турсунбек Акун, экс-председатель ГСИН Зарылбек Рысалиев и экс-глава Верховного суда КР Феруза Джамашева.

17 апреля 2019 г. генеральный прокурор КР Откурбек Джашитов на заседании ЖК КР заявил, о возобновлении следствия по незаконному освобождению Азиза Батукаева. После этого начались “посадки”, с привлечением к уголовной ответственности, от лаборантки до экс. вице-премьер-министра, причастных к незаконному освобождению “вора в законе”. После заявления действующего главы главного надзорного органа, экс. генеральный прокурор Аида Салянова с завидным постоянством выступала и твердила о том, что генеральная прокуратура не имеет отношение к незаконному освобождению и выезда Азиза Батукаева. Скорее всего, она предчувствовала и предполагала, что следственные органы “подобрались”, к ее персоне вплотную.

Нарынским городским судом от 9 апреля 2013 г. по представлению исполняющего обязанности заместителя начальника учреждения СИЗО-4 Т. Абылгазиева и на основании заключения СВТЭК от 28.03.2013 г. и заключения СМК от 30.03.2013 г. осужденный Азиз Батукаев освобожден из под стражи. Из-за незаконного решения судьи Азиз Батукаев не отбыл оставшееся наказание в виде 8 лет 3 месяцев и 7 дней.

Генеральная прокуратура Кыргызстана отказалась от предложения заместителя спецпрокурора А.Айтмамбетова опротестовать решение Нарынского городского суда об освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

После вынесения решения суда об освобождении Батукаева, А.Айтмамбетов написал письмо заместителю генпрокурора Людмиле Усмановой со всеми пояснениями о недочетах в работе суда и предложил внести апелляционное представление на отмену постановления Нарынского горсуда. Но от Генпрокуратуры приходит ответ, подписанный начальником управления М.Кулжабаевым о том, что этого делать не стоит. Он пишет, что это противоречит требованиям уголовно-процессуального кодекса и ссылается на решение суда, в котором пишется, что решение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Верховном суде.

В постановлении председателя Нарынского горсуда Жапара Эрматова, указано, что решение немедленно вступает в силу.

А в последующем пишет, что неудовлетворенные стороны могут обжаловать решение в Верховном суде. А.Айтмамбетов, ссылаясь на это, предлагает обжаловать Генеральной прокуратуре в суде.

Прежний генеральный прокурор Аида Салянова и экс. председатель Верховного суда Феруза Джамашева имеют прямое отношение к этому делу.

Когда спецпрокурор хотел пожаловаться на то, что “данное постановление принято незаконно”, его остановили из Генпрокуратуры. И это поручение тогдашняя глава надзорного органа Аида Салянова передала через своего заместителя Людмилу Усманову.

Судья городского суда не мог самостоятельно принять незаконное решение и выпустить его на свободу. В таких случаях без согласия сверху решения не принимаются.

Неоднократно Аида Салянова заявляла, что “узнала об освобождении Азиза Батукаева, после его выезда за границу”.

В числе последующих задержаний могут быть экс-омбудсмен Турсунбек Акун, экс-председатель ГСИН Зарылбек Рысалиев и экс-глава Верховного суда КР Феруза Джамашева. Все-таки наступает время ответственности за совершенные преступные деяния, против собственного народа КР. Задержание экс-генерального прокурора КР Аиды Салянову закономерное и правильное.

Экс глава надзорного органа обязана была, предотвратить преступные действия всех государственных органов по незаконному освобождению отъявленного преступника и особо опасного рецидивиста в КР.

Необходимо было подать надзорную жалобу в Верховный суд КР на решение судебной коллегии Нарынского городского суда в тот же день, до выезда Азиза Батукаева за пределы Кыргызстана.

Общественный деятель Р.Умбеталиев.