Мадумаров: Жээнбеков продолжает путь Атамбаева

А.Мадумаров: "Вы спрашиваете, много или мало это – 340 миллионов сомов, поступивших на спецсчет для средств от борьбы с коррупцией. Это – смешно".

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров 11 сентября провел пресс-конференцию в Бишкеке.

Он выразил перед журналистами свое мнение об отношениях между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и главой государства Сооронбаем Жээнбековым, о Всемирных играх кочевников и борьбе с коррупцией. Отвечая на вопросы журналистов он заявил, что действующий президент продолжает путь прежней власти.

"Он говорил, что продолжит путь, он и продолжает... Вы спрашиваете, много или мало это – 340 миллионов сомов, поступивших на спецсчет для средств от борьбы с коррупцией. Это 5 миллионов долларов. Это – смешно. Почему он не может заставить выплатить? Вы знаете и без меня", - заявил Мадумаров.

Аппарат президента пока не комментировал слова Адахана Мадумарова.

Источник - Азаттык