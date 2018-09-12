Мадумаров: Жээнбеков продолжает путь Атамбаева

А.Мадумаров: "Вы спрашиваете, много или мало это – 340 миллионов сомов, поступивших на спецсчет для средств от борьбы с коррупцией. Это – смешно".
Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров 11 сентября провел пресс-конференцию в Бишкеке.
Он выразил перед журналистами свое мнение об отношениях между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и главой государства Сооронбаем Жээнбековым, о Всемирных играх кочевников и борьбе с коррупцией. Отвечая на вопросы журналистов он заявил, что действующий президент продолжает путь прежней власти.
"Он говорил, что продолжит путь, он и продолжает... Вы спрашиваете, много или мало это – 340 миллионов сомов, поступивших на спецсчет для средств от борьбы с коррупцией. Это 5 миллионов долларов. Это – смешно. Почему он не может заставить выплатить? Вы знаете и без меня", - заявил Мадумаров.
Аппарат президента пока не комментировал слова Адахана Мадумарова.
Источник - Азаттык
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