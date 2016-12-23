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Печать E-mail Подробности Политика 23.12.2016 09:44 Просмотров: 10 Политик года - Адахан Мадумаров Когда называл Розу Отунбаеву "самозванкой", многие говорили: "Он умеет только языком чесать". Вы можете спросить: "Почему Адахан Мадумаров?" Но если просмотреть события за последние шесть лет, то можно убедиться, что ни один другой политик не был прав в своих высказываниях, как он. Когда Мадумаров говорил о недостатках Основного закона, когда называл Розу Отунбаеву "самозванкой", многие говорили: "Он умеет только языком чесать". Теперь эту правду мы услышали из уст президента! В данное время немногие молодцы смеют критиковать власть. Наверное некоторые политики сейчас думают о личных интересах, но Адахан Кимсанбаевич продолжает бороться с врагами, так как ему небезразлична судьба народа. Значит, мы не ошибемся, если назовем его "политиком года"! Источник: газета "Майдан.kg" №46 от 21.12.2016 / стр. 8

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