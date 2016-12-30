Штрихи к портрету. Адахан Мадумаров

Теперь начнется новая эпоха в политике видного общественного и политического деятеля Адахана Мадумарова…

Сегодня в кыргызской общественности идет оживленное обсуждение «кто будет следующим президентом?». И до этого из народа выходили надежные крепкие кыргызские джигиты, и в последующем будут выходить. Но не секрет, неуместные ходы политических игр, сегодняшней политической системы препятствуют выходу лучших людей. Имеется довольно много политиков, готовых управлять государством, взять в руки бразды правления, возложить лично на себя ответственность. Мы посчитали правильным публиковать из номера в номер штрихи к портрету кандидатов в президенты.

Сегодня увеличилось количество дающих оценку политическим ходам лидера политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Кто-то говорит «был рабом должности», другие сочиняют пустые сказки «не устоял на своей позиции, нет принципа». Высказывающие такие слова политические аналитики и сами хорошо знают, что проводят политику в смысле «лиса не любит собачий выводок» своего хозяина, бросившего кость. Распространяющие за кулисами подобные слова старые политики уже заранее чувствуют, что народ разочаровался в политиках на верхушке сегодняшней власти, и на парламентских (президентских?) выборах следующего года кыргызский народ окажет большее доверие Адахану Мадумарову. Для дачи ответа на вопросы: «Кем был раньше Мадумаров? Кем он стал сейчас?» - будет верней кропотливо разобраться и проанализировать пройденный им путь на политическом поприще, сделанные им дела, придерживаемые принципы.

Адахан Мадумаров в течение долгого времени работал в законодательном органе, вырос от рядового депутата до должности спикера Жогорку Кенеша. Работал в должности вице-премьер-министра, курирующего самую тяжелую и серьезную социальную сферу правительства. Занимал должность секретаря Совета безопасности, имеющего прямое отношение к работе безопасности всей страны и правоохранительных органов. Все это само по себе свидетельствует о его состоявшейся зрелости в политическом отношении. До указанного списка должностей Мадумаров сначала был признан республиканской общественностью как выдающийся принципиальный тележурналист. Работая в должности государственного секретаря, определял идеологический курс страны. После этого работал заместителем генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных стран. Не вызывает никакого сомнения его высочайший потенциал как государственного деятеля, политика. Принципиальный политик не замешан в грязных лицемерных играх в политике, твердо держится своей позиции, несмотря на многолетнее пребывание в кипящем политическом котле, в отличие от других не замешан в грязных делах, держит в чистоте свою совесть и репутацию.

В сегодняшней острой ситуации, во время попадания нашей страны в тотальный экономический, политический кризис, нет сомнений, что только такая чистая, энергичная, решительная личность как Адахан Мадумаров сможет проложить новый путь и повести за собой. Нам нельзя упускать из вида, что Адахан Мадумаров как личность, политик и государственный деятель сформировался и установился в эпоху независимости, в новой социально-экономической ситуации. Для него не считаются критерием такие взгляды, присущие руководителям прошлого поколения, как склонность к партократии, кыргызчылыку, родству.

Кроме того, куда нам спрятать лозунг - требование сегодняшнего дня – пусть один президент возьмет на себя ответственность за всю страну Кыргызстан, сегодняшнюю и завтрашнюю жизнь его граждан. И сейчас Мадумаров не отказывается от своего принципа «Кыргызстану необходимо сильное президентское правление». Критикующие эту точку зрения, только вчера расхваливавшие форму парламентского правления азаматы-молодцы, сейчас сами жмутся к президентскому правлению. И как можно сказать о Мадумарове «нет принципа»?

США, держащие на ладони Вселенную, проводя над ней желательный для себя эксперимент, названные отцом демократии, тоже используют систему президентского правления, президент отвечает и за исполнительную власть. Жившая 90 лет в парламентской системе Турция сейчас переходит к системе президентского правления, президентский институт взял на себя ответственность. А у нас, когда Мадумаров говорит, что нам нужна система президентского правления, каждое второе слово политиков превратилось в критику Адахана мырзы. Мы попробовали 6 лет жить в системе парламентского правления, убедились, что такая система правления не подходит кыргызскому народу. Критики сейчас удостоверились в правоте сказанного Адаханом Мадумаровым, кто может отрицать, что они сейчас кусают себе локти?

Нам приходится и читать, и слышать критику: «Адахан Мадумаров со своей партией «Бутун Кыргызстан» продался власти». В реальности Адахан не продался власти. Стоящий во главе власти президент Алмазбек Атамбаев как бы поддержал политическую позицию Мадумарова, президент ведь повторил слова, сказанные 6 лет назад Мадумаровым. Принцип партии «Бутун Кыргызстан» является правильным направлением для развития Кыргызстана, убедил в этом, начиная с главы страны до политических фигур. Люди, говорящие: «Надо изменить Конституцию, она получилась сырой, наносит ущерб нашей государственности», - при поднятии этого вопроса 6 лет назад лидером «Бутун Кыргызстана» держались ведь другого принципа, другой точки зрения. Когда настал момент, они покорились словам человека, которого считают своим непримиримым противником.

Адахан Мадумаров, почитающий таких государственных деятелей, как Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Исхак Раззаков, Абсамат Масалиев, никогда не был рабом должности. Это был Мадумаров, который занимал большую должность, но не пропустил закон, говоря «энергетика Кыргызстана не продается», бесстрашно высказывал критику президенту. Возможно, общественность хорошо не знает, что работая спикером Жогорку Кенеша, Мадумаров выступил против, когда Максим принес в Жогорку Кенеш предложение продать «Северэлектро», остановил это. Ореховый кап был просто предлогом для снятия Мадумарова с должности. Будучи депутатом, он открыто раскритиковал Аскара Акаева за то, что его семья вмешивается в государственные дела, решает многие вопросы. Поздней, в бытность секретарем Совета безопасности он сказал Бакиеву: «Если не вмешаете своего сына в государственное дело, то коррупция сократится на 70 процентов». Еще 10 лет назад Мадумаров говорил, что в борьбе с коррупцией необходимо принимать меры в рамках закона, не глядя, семья ли, дети, близкие родственники. Сегодняшний президент Атамбаев сказанное в ту пору Адаханом Кимсанбаевичем сейчас озвучивает: «Если надо, я не пожалею даже своих близких».

Будь Мадумаров политиком, поющим песни власти, тогда на прошедших в 2010 году и в прошлом году парламентских выборах сотни тысяч избирателей не пошли бы вслед за партией «Бутун Кыргызстан» и не проголосовали бы за нее. Тогдашняя власть побоялась чистоты, честности, умения установить порядок, уважения к закону Адахана, не дала «Бутун Кыргызстану» переступить порог парламента. И ведь приложила все свои силы для приведения на ее место партию «Ата Мекен». Когда разозленный незаконными делами власти народ организовал митинг у ЦИК, тогдашняя президент Роза Отунбаева сидела в отчаянии, говоря «что мы будем делать, если народ войдет в Белый дом?». Об этом поздней рассказывали члены Временного правительства. Партия «Бутун Кыргызстан» не призывала собравшийся в Бишкеке народ ни к какому захвату, сами очистили место проведения митинга, она показала захватившим власть, как надо проводить акцию недовольства в цивилизованном государстве. Если бы в сегодняшнем Жогорку Кенеше была партия «Бутун Кыргызстан», возглавляемая Мадумаровым, то политическая ситуация в сегодняшнем Кыргызстане была бы совершенно другой.

Находящийся в политике человек, стоящий далеко от ее грязных игр, может собрать вокруг себя также чистых людей. Среди собравшихся в партии «Бутун Кыргызстан» людей не сможешь увидеть тех, кто ранее или позже был замешан в грязных делах. Эти люди вышли из большой массы народа. Вследствие этого поддерживающий «Бутун Кыргызстан» электорат такой же, как прежде. Как-то мне пришлось услышать, как Феликс Кулов - лидер фракции «Ар-Намыс», сидевшей в Жогорку Кенеше, после выборов в определенном узком кругу сказал: «Мадумаров не дал ни копейки и получил поддержку у столько народа. Мы должны признать его победу». По выражению Кулова «не дав копейки», основавший «армию» Мадумаров не мог бросить эту «армию» ради должности, наверняка ему не позволили бы личностные качества.

Начиная со дня назначения на должность заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных стран, начались разговоры «продался власти». Чтоб продаться власти, это не должность на трех ветвях власти Кыргызстана. Это международная должность. Такую должность не может предложить даже президент. Помимо входящего в Тюркский Совет Кыргызстана, туда входят огромные государства как Турция, Казахстан, Азербайджан. Без согласия глав этих государств Мадумаров не смог бы пройти на такую должность. На такую ответственную должность его первым выдвинул не кыргызский президент, а казахский лидер Нурсултан Назарбаев. От ухода Адахана Кимсанбаевича на должность в тюркский Совет Кыргызстан ничего не потерял. Напротив, получил только выигрыш. Большой вклад внес Мадумаров в проведение Первых Всемирных игр кочевников на берегу прекрасного Иссык-Куля. Если бы в тюркском Совете не было такого патриотичного человека как Мадумаров, то казахи вперед нас забрали бы себе Игры кочевников, а мы кыргызы остались бы сидеть с разведенными руками. Хотя мы, Кыргызстан являемся государством-членом тюркского Совета, но до сих пор у нас не открыт ни один институт как основной орган этой организации. Не говоря о Турции, институты как основные органы располагаются в Азербайджане, Казахстане. После того как Мадумаров пошел в Совет сотрудничества четырех стран, он поднял вопрос открытия Совета аксакалов, входящего в основной орган указанной организации в Бишкеке. Но об этом почему-то не хотят говорить люди, дающие оценку политике. Выполнение только подобных работ является доказательством, что этот человек - выдающийся сын своего народа, патриот.

Пока наши политики, чувствующие себя крутыми на своем политическом поле, дадут оценку Мадумарову, ему уже давно дал свою оценку тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов. Ислам Абдуганиевич не то чтобы давать оценку всем лидерам, известно, что не давал проводить переговоры. Приехав с рабочим визитом в Кыргызстан, узбекский лидер перед возвращением прижал Адахана Мадумарова к груди и сказал: «У меня имеются все слова, которые вы говорили в парламенте в бытность депутатом. Теперь я понял, что вы истинный патриот своего народа…», - дал оценку, попрощался и уехал. Понятно, что занимавший большие должности Адахан Мадумаров до сих пор полностью не реализовал свой потенциал, еще не раскрыл и не показал в полной мере все свои имеющиеся возможности. Придет еще время его работы для государства. Теперь начнется новая эпоха в политике видного общественного и политического деятеля Адахана Мадумарова…

Источник: газета «Жаны ордо» №31 от 16.12.2016/стр.8

http://www.gezitter.org/politic/56463/