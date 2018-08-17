Осужденные политики Кадыров и Асанов объявили голодовку

Осужденные оппозиционные политики Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов 16 августа объявили голодовку.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы пресс-службы Государственной службы исполнения наказаний Толубай Закишев.
По его словам, политики заявляют, что уже два с половиной месяца не могут получить приговор Верховного суда. «Осужденные Кадыров и Асанов в 17:20 16 августа написали заявление об отказе от еды. Но воду они будут пить. Они отметили, что пошли на такой поступок из-за того, что не могут ознакомиться с решением Верховного суда. Приговор суда еще не поступил, как только он будет у нас, мы ознакомим с ним», - сказал представитель ГСИН.
Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров задержаны в марте 2016 года по обвинению в попытке «насильственного захвата власти». Судебный процесс длился больше двух лет и 7 июня Верховный суд вынес окончательное решение, согласно которому Асанов и Кадыров осуждены на 8 лет, а задержанный вместе с ними Эрнест Карыбеков получил 14 лет лишения свободы. Кроме того, бывший госсекретарь Дастан Сарыгулов осужден на четыре года условно.
Сами осужденные и их сторонники считают дело против них сфабрикованным по политическим мотивам и требуют пересмотра решений судов.
Источник - "Азаттык"
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