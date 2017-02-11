Бектур Асанов будет осужден на 15 лет, Кубанычбек Кадыров - на 16, Дастан Сарыгулов - на 12, Эрнест Карыбеков - на 22 года?

Тем не менее придет время, когда упомянутые политики выйдут на свободу, как национальные герои.

В Первомайском районном суде Бишкека подходит к концу судебный процесс над лидерами Национального оппозиционного движения, которые были задержаны за критику в сторону власти во главе с президентом А. Атамбаевым, обвинены в попытке насильственного захвата власти. Стоит отметить, что суд проходит в закрытом режиме. Несмотря на то, что подобная мера должна применяться исключительно в отношении особо опасных преступников.

На прошлой неделе государственное обвинение обратилось в суд, попросив установить меру наказания в отношении политиков, которых кыргызский народ называет "политическими узниками". Согласно их просьбе, предусматривается следующая мера пресечения свободы для оппонентов власти: Бектур Асанов - 15 лет, Кубанычбек Кадыров - 16, Дастан Сарыгулов - 12, Эрнест Карыбеков - 22 года с конфискацией имущества. В связи с этим среди общественности возникли многочисленные недовольства. Все чаще звучат заявления, вроде: "Представителей оппозиции Кубанычбек Кадырова и Бектура Асанова превратили во врагов народа, в террористов №1. Удивительно, разве в стране нет других проблем, помимо Кадырова и Асанова? Они тоже кыргызские джигиты, они тоже ратуют за рост и развитие страны. Но они накликали беду, оказались за решеткой за то, что покритиковали власть за бездействие. Вряд ли можно сказать, что благодаря аресту этих политиков народ начал жить счастливо". Сторонники политических узников говорят: "Ладно, сажайте сегодня Кадырова и Асанова. Но ведь завтра выступят другие. И их посадите. Но невозможно пересадить весь народ, не так ли?!" В любом случае, власть пытается вытеснить с политической арены оппозиционных политиков. Впереди президентские выборы. Если упомянутые люди выйдут на свободу, то президент не сможет передать власть преемнику. Сейчас нет справедливости, судьи смотрят в сторону Белого дома. Тем не менее придет время, когда упомянутые политики выйдут на свободу, как национальные герои. Будем на это надеяться...

Источник: газета "Майдан.kg" №4 от 08.02.2017 / стр. 4

http://www.gezitter.org/society/57556/