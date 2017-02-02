ГКНБ превратился в орган преследования и гонения оппонентов политической партии СДПК и лично Атамбаева

Бишкек, “Саясат.kg”. ОБРАЩЕНИЕ членов Комитета защиты политических заключенных, Ордо Кенеша Народного Курултая очищения и обновления “Кыргызстан – XXI” к народу Кыргызстана, Жогорку Кенешу, Генеральному прокурору КР.

ОБРАЩЕНИЕ

Весной и летом 2016 г. были взяты под стражу с обвинениями в попытке насильственного захвата власти девятерых общественных деятелей: Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарыгулов, а также Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматов. В результате незаконных действий ГКНБ подверглась гонению и преследованию деятельность трех общественных республиканских объединений, как Народно-оппозиционное движение, Народный Курултай очищения и обновления «Кыргызстан –XXI», Народный парламент.

Аудиовидеоматериалы об их деятельности, показанные всей республике в конце марта-апреле, и в мае 2016 г. – это злостная, преднамеренная фальсификация, и были смонтированы ГКНБ путем подлога, и не соответствуют действительности. В результате, это исключило и сделало невозможным объективное, законное и справедливое расследование уголовного дела, так как следствие уже было обязано доказывать и подтверждать ложные аудиовидеоматериалы, поэтому им было грубо нарушены статьи УПК КР (ст. ст.6 п.3, 10 п.2, 15 п.1,19, 34, 81, 82, 91, 92, 93,122,124, 125, 169 1, 188, 1881, 233 п.3 и др.) и Конституции (ст.ст.16 (1), 18, 20 (5(4)), 26, 31 (1,2), 34 (1), 35, 37 (1), 52 (2)). Дезинформация народа Кыргызстана через печатные и электронные СМИ осуществлялась и направлялась ГКНБ и стала системой.

В ходе следствия имело место запугивание, оказание психологического и физического давления на свидетелей, “выбивания” из них “нужные” показания. Следствие было необъективно, предвзято, и с грубейшими нарушениями Законов “О судебно-экспертной деятельности”, “Об оперативно-розыскной деятельности”, “О защите государственных секретов” и др. Материалы уголовных дел в значительной степени сфабрикованы, а предъявленные следствием обвинения не подкреплены фактами и доказательствам. Результаты оперативно-розыскных мероприятий были добыты с грубейшими нарушениями конституционных положений защиты прав и свобод человека. Органы следствия, осознавая несостоятельность выдвинутых обвинений, сделали судебные процессы, в нарушение норм УПК, закрытыми. 28 декабря 2016 года неизвестными лицами был жестоко избит один из адвокатов – Данияр Маманов, есть основания предполагать, что это произошло не случайно накануне заключительных этапов суда.

Поэтому требуем возбуждения уголовных дел против всех сотрудников ГКНБ, Генеральной прокуратуры, причастных к гонению и преследованию деятельности трех общественных объединений, возбуждению уголовных дел и ведению следствия против девятерых общественных деятелей, отсутствию надлежащего прокурорского надзора над действиями ГКНБ.

ГКНБ превратился в орган преследования и гонения оппонентов политической партии СДПК и лично Атамбаева. Поэтому, мы требуем немедленной отставки высшего руководства ГКНБ КР и его председателя Абдиля Сегизбаева за допущенные незаконные действия, происходившие с его прямого указания и ведома.

Для устранения политических оппонентов, президент Атамбаев создал подконтрольную группу из нескольких судей, пяти-шести прокуроров, под руководством председателя ГКНБ – А.Сегизбаева. Эта группа, воспользовавшись возможностями ГКНБ, представила общественности смонтированные и недостоверные аудио и видеоматериалы, которые непрестанно транслировались народу посредством подконтрольных властям СМИ – КТР, ЭлТР, интернет сайтов и печатных изданий, где этих политиков представляли как преступников и врагов народа. Когда народ доверился подобным фальсификациям ГКНБ, следователи посадили политиков в СИЗО ГКНБ и возбудили уголовные дела на основании сфабрикованных материалов. Чтобы народ не узнал подробностей лживых и сфабрикованных дел, судебные процессы проводятся в закрытом виде, и путем карманных судей и прокуроров, идет попытка осудить политических оппонентов на 10-20 лет тюрьмы. Но, депутаты Жогорку Кенеша, вынеся вопрос на обсуждение в парламенте, спасли от тюрьмы трех политиков. Сегодня подтверждается факт фальсификации документов по делу Белиз-гейта, и фракция Ата-Мекен направила Генеральному прокурору требование привлечь к ответственности председателя ГКНБ А.Сегизбаева.

Пришло время объявить импичмент и привлечь к ответственности президента Атамбаева, под руководством которого была создана специальная преступная группа из числа государственных силовых органов, для совершения незаконных деяний.

Надеемся, что суд вынесет объективное, законное и справедливое решение по всем уголовным делам по девятерым общественным деятелям.

г.Бишкек,

гостиница “Достук”,

круглый стол “Системные преследования политических оппонентов власти”

25 января 2017 года

Члены Комитета защиты политических заключенных,

Ордо Кенеша Народного Курултая очищения и обновления «Кыргызстан – XXI”