Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров и Ко услышат приговор 7 марта

Адвокаты обвиняемых в попытке госпереворота перечислили 9 пунктов, якобы указывающих на невиновность подсудимых

В Первомайском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела по обвинению Кубанычбека Кадырова, Бектура Асанова, Эрнеста Карыбекова и Дастана Сарыгулова в насильственном захвате власти. Об этом сообщают адвокаты подсудимых.

По данным юристов, на процессе уже закончились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом.

Государственные обвинители просят лишить свободы Кадырова и Асанова на 15 лет, Карыбекова – на 22 года, Сарыгулова – на 12 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Как стало известно, 7 марта ожидается оглашение приговора «несостоявшимся революционерам».

В обнародованном обращении адвокаты отмечают, что считают своим профессиональным долгом и гражданской обязанностью, не раскрывая содержания дела, поскольку оно рассматривается в закрытом режиме, дать обществу объективную информацию об основных итогах и результатах судебного расследования.

В частности, юристы предоставили следующую информацию:

«Исследованием материалов уголовного дела в ходе судебных заседаний в период с сентября 2016 г. по февраль 2017 г., а также показаниями свидетелей и подсудимых подтверждено и достоверно установлено:

1. Несоответствие действительности аудиовидеоматериала, показанного по КТР и другим средствам массовой информации с 27 марта по 5 апреля 2016 г.

2. Отсутствие сговора и непричастность Сарыгулова Д. и Карыбекова Э. к деятельности Национального оппозиционного движения – НОД, так как и на следствии, и в суде доказано, что лидеры НОД Кадыров К. и Асанов Б. в последний раз случайно встретились с Сарыгуловым Д. в 2013 г. и с тех пор не имели с ним никаких связей и контактов, а с Карыбековым Э. в 2016 г. встретились всего два раза, да и то только как с экспертом по энергетике.

3. Отсутствие каких-либо связей и непричастность Народного Курултая очищения и обновления к деятельности Национального оппозиционного движения.

4. Не только несоответствие, но и опровержение всеми материалами дела выводов и обстоятельств, изложенных в заключительном обвинении.

5. Отсутствие не только вещественных доказательства, фактов материального и организационного обеспечения насильственного захвата власти: денег, оружия, бронежилетов, раций, планов и очередности действий, схем, списков, паролей и т.д., но и ни одного члена из числа активных участников, которые и должны исполнять насильственные действия по отношению к власти.

6. Факты грубых, недопустимых и доказанных многочисленных случаев нарушения следствием статей: 26 п.1, п.2 Конституции КР, статей: 6 п.3, 10 п.2, 15 п.1, 19, 81, 82, 91, 92, 122, 124, 125, 169 п.4 УПК КР.

7. Бездоказательное и никакими фактами неподтвержденное предъявление следствием всем четырем фигурантам дела обвинений:

- в насильственном удержании власти;

- в насильственном изменении конституционного строя;

- в насильственном захвате власти, поскольку преступление, предусмотренное ст.295 Уголовного кодекса КР, считается законченным с момента начала действий, направленных на насильственный захват власти.

Но поскольку не было никакого начала таких действий, то деяние должно квалифицироваться как приготовление. Но и для квалификации как приготовление в материалах дела нет ни прямых, ни косвенных доказательств.

8. В материалах уголовного дела нет ни одного доказательства наличия прямого умысла у Кадырова К., Асанова Б., Карыбекова Э. и Сарыгулова Д. в насильственном захвате власти.

Точно также нет доказательств способности, навыков и возможностей ни у Кадырова К., ни у Асанова Б., ни у Карыбекова Э., а тем более, у 70-летнего тяжелобольного пенсионера Сарыгулова Д. к организации насильственного захвата власти.

9. Судья без какого-либо мотивирования отказал в удовлетворении ходатайства подсудимых и их адвокатов в разрешении противоречий в доказательствах следствия и обстоятельствами, изложенными в 10 Возражениях, 15 Ходатайствах, в речах фигурантов дела в прениях сторон общим объемом в 105 страниц, что свидетельствует об отсутствии состязательности и равенстве прав сторон в судебном заседании, в нарушение ст.93 п.3 Конституции КР и ст.255 УПК КР», – говорится в письме за подписью адвокатов Зотовой, Бектурова, Маманова и Токталиева.

Виктория Цой

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45044&Itemid=83