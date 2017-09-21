Турсунбек Акун желает помирить Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева

Глава правозащитной организации Турсунбек Акун на пресс-конференции в ИА «24.kg» высказал пожелание, чтобы президент Алмазбек Атамбаев после ухода с поста главы государства оставался лидером нации, который объединит все слои общества.
По его словам, у него есть только два друга — Алмазбек Атамбаев и Омурбек Текебаев.
«Атамбаев уходит, а Текебаев сидит в тюрьме, я должен поддержать друга, поэтому вынужден поддержать... Ой нет, решил поддержать Сооронбая Жээнбекова», — сказал Турсунбек Акун.
Поясняя, почему он решил поддержать именно Сооронбая Жээнбекова, Турсунбек Акун сказал, что знает его «со времен учебы в Сельхозинституте, и с тех пор он не поменялся, остался таким, каким был в молодости, несмотря на то что занимал высокие посты».
В своем выступлении Турсунбек Акун похвалил нынешнего президента за организацию Всемирных игр кочевников, строительство альтернативной дороги Север — Юг и другие достижения и попросил, чтобы глава государства проявил великодушие и простил Омурбека Текебаева.
https://24.kg/obschestvo/63334/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!