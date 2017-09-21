Турсунбек Акун желает помирить Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева

Глава правозащитной организации Турсунбек Акун на пресс-конференции в ИА «24.kg» высказал пожелание, чтобы президент Алмазбек Атамбаев после ухода с поста главы государства оставался лидером нации, который объединит все слои общества.

По его словам, у него есть только два друга — Алмазбек Атамбаев и Омурбек Текебаев.

«Атамбаев уходит, а Текебаев сидит в тюрьме, я должен поддержать друга, поэтому вынужден поддержать... Ой нет, решил поддержать Сооронбая Жээнбекова», — сказал Турсунбек Акун.

Поясняя, почему он решил поддержать именно Сооронбая Жээнбекова, Турсунбек Акун сказал, что знает его «со времен учебы в Сельхозинституте, и с тех пор он не поменялся, остался таким, каким был в молодости, несмотря на то что занимал высокие посты».

В своем выступлении Турсунбек Акун похвалил нынешнего президента за организацию Всемирных игр кочевников, строительство альтернативной дороги Север — Юг и другие достижения и попросил, чтобы глава государства проявил великодушие и простил Омурбека Текебаева.



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