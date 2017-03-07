Турсунбек Акун, бывший омбудсмен: “По выражению Атамбаева, Омурбек в парламенте был самцом – “теке”

Т.Акун: “Его находка - молодые ребята, ходившие в окружении Бакиева и Акаева?! Им все равно, нет принципа...”

- Турсунбек мырза, вы активно бегаете со дня ареста Текебаева. На митинге выступали пламенно, дошли вплоть до суда. Но вы же хорошо знаете, что Текебаев сам главный архитектор, построивший сегодняшнюю беспорядочную систему. Человек, который с этой же версией сломал многих политиков. Попав сам в такое же положение, кричит, что закон нарушен. Не является ли это двойным стандартом?

- Я вышел на митинг в защиту не одного лишь Текебаева. Я вышел, потому что демократия оказалась в опасности, нарушена свобода слова, усилились политические гонения. Я выхожу, потому что арестовывается не один Текебаев, а такие люди, как Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дуйшонкул Чотонов, Дастан С арыгулов. Как правозащитник и человек, посвятивший жизнь демократии я хочу, чтоб в Кыргызстане была демократия, свобода слова. Сейчас создается опасность удушения демократии, свободы слова.

Хотя Омурбек Текебаев мой друг, ровесник, но мне также близки другие сидящие в заключении политики. Я далек от оправдания Текебаева. Я против коррупции, мошенничества, борюсь за чистоту. Не хочу, чтоб проедали чей-то труд, обманным путем завладели деньгами. Только один суд может решить, кто мошенник, кто замешан в коррупции. Абдиль Сегизбаев, Индира Жолдубаева тоже не могут назвать коррупционером, мошенником. Ни у кого нет права называть Текебаева мошенником, замешанным в коррупции. Если не смогут доказать предъявленные ему обвинения, то посадившие его в заключение наверняка должны ответить перед законом. В какое время взял деньги? Написал ли расписку в получении на руки денег? Есть ли аудио,- видеозаписи? Ведь если сажать по показаниям двух иностранных граждан, приехавших из другой страны, что брал деньги, то сложится плохая привычка. А если кто-то даст показание «президент брал у меня деньги», то его тоже посадят? Вот почему я открыто выражаю свое мнение.

- Вы говорите, что вышли не за Текебаева. Вы же на митинге защищали Текебаева, говорили Атамбаеву «опомнись, освободи Омуке»?

- Создан комитет защиты Текебаева и других подвергшихся политическим гонениям политиков. Как его руководитель я же буду говорить положенные слова. Прошел митинг в защиту Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Дастана Сарыгулова. И туда я пошел, выступил. В защиту Бектура и других я провел 4-5 пресс-конференций, говоря об их неправильном аресте, происходящих политических гонениях. На митинг должен был выйти не я, а защищающий права человека омбудсмен Кубат Оторбаев. Вместо него хожу ведь я.

- На депутатов фракции «Ата Мекен» возбудили уголовные дела, над их головами кружит черная туча. Но Аида Салянова в бытность генеральным прокурором таким же методом как по отношению к Текебаеву, посадила депутатов «Ата Журта» Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Наримана Тюлеева, Таланта Мамытова. Тогда не было нарушения закона?

- Мы не можем назвать нарушителями закона сторонников Текебаева или участвующих в акциях недовольства. Можно говорить о нарушении ими закона, если они пошли и захватили какое-то здание, кого-то избили. Сторонники тех же Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова тоже выходили на митинги, пикеты. Если лидер «Ата Мекена» виновен, то пусть докажут через суд. Другое дело, если бы он сбегал за границу и его арестовали. Напротив, он ведь приехал сюда. С лидером, который 25 лет находится в политике, назван политиком №1, отцом Конституции, поступили так, как будто он сбегал, с 300 бойцами поехали в аэропорт, словно на задержание Бен Ладена, не дав спуститься с самолета, арестовали – вот это вызывает шумный скандал. Давший показания Маевский, оказалось, находится в международном розыске. По причине присвоения им 357 млн долларов русская власть объявила его в розыск. Почему задержали по показанию таких аферистов, разве нельзя было сначала провести расследование, а потом арестовать, если бы не ходил на следствие и сбегал?

- Обычно во время ареста политических лидеров народ выходил на улицу со словами «посадили нашего парня», а кончалось трагическим и событиями. Например, такими были аксыйские события. И сейчас в подвалах ГКНБ сидит больше десятка политиков. Их сторонники выражают недовольство властью. Сторонники Текебаева объявили бессрочный митинг. Не приведет ли это в конце к сложному положению?

- Вполне может создаться сложное положение. Я же в своих выступлениях в течение 3-4 дней говорю: «Уважаемый Алмаз Шаршенович, посадить Текебаева означает посадить себя. Возбуждение уголовного дела на Текебаева означает возбуждение уголовного дела на самого себя. Находящиеся возле вас – служившие Акаеву, они не сделают хорошего вам, им лишь бы была власть и богатство. Вы ходили вместе с нами, и пришли во власть. Мы не хотим, чтобы вы сбежали, не дойдя до конца своего срока!». С 31 августа между ними обоими началось противоборство, взаимное ковыряние, продолжается до сегодняшнего дня. Если Маевский дал в 2010 году, тогда почему сидели и смотрели до сегодняшнего дня? Они ведь вынесли это после начала схватки и противостояния. Это является местью, политическими гонениями. Вчера президент сказал: «Здесь нет никакой политики». У меня к Атамбаеву нет никакой мести. Когда народ кричит «Кетсин!» (пусть уходит), я говорю «не говорите «кетсин». Что в этом плохого?

- Вы сказали: «Мы знаем, в чьем доме лежал Атамбаев в Аксы, Базар-Коргоне, что было до утра. Мы пока не говорили об этом». Если вы знаете много вещей, то почему не говорите открыто? Боитесь?

- Говорить повседневные слова – не слова политика. Раз говорю «знаю», они дойдут до самого президента. Почему я должен сказать? Президент сам знает, как было. Всего-то надо напомнить. Необходимо, чтобы перед глазами висели сапоги Шералы (помнить прошлое). У кыргызов есть такой способ. Напоминает. Это неплохое намерение. Враг говорит, ласково радуя словами, родственник говорит, обжигая горечью. Я говорю, обжигая горечью. Сейчас глаза президента заплыли жиром. Говорит «всех друзей уведу с собой». Кто он такой, чтоб увести? Он что, бог? Почему так делает? Если сам уходит, то и все должны уйти? Говорит «сегодняшние должны уйти, пусть придет молодежь». Интересно. В Китае полагают, что человек начинает умнеть после 60 лет и только потом приводят во власть. Например, у меня есть еще 3 года до 60 лет. Почему президент «похоронил» всех? Его находка - молодые ребята, ходившие в окружении Бакиева и Акаева?! Им все равно, нет принципа. Они никогда не смогут стать Текебаевым, Атамбаевым или Турсунбеком Акуном. Как бы он ни ненавидел сегодняшних, это люди поколения, прошедшие историю.

- Турсунбек мырза, вы ажы, побывавший в ажы-паломничестве. Вы, оказывается, говорили, что можете дать негативное благословение как человек, побывавший в ажы. Вы не слишком сильно разогнались?

- Это тоже считается напоминанием Базар-Коргона. Негативное благословение не я дам, могут дать такие, как я. Есть ведь и люди-ажы подобные мне. Возможно, могу дать я, или кто-то другой. Другой вопрос, пойду я или нет на такое. Мне тяжело пойти на такой путь. Не желаю зла президенту. Но когда некоторые люди работали против народа, совершали неправильные дела, задевали достоинство, топтали совесть, народ им давал негативное благословение. Речь идет об этом.

- Вы сказали «дам три дня, иначе с головой могу войти». Наверное, это тоже слова запугивающего человека?

- Могу объявить и сесть на голодовку. Это же не запугивание. Атамбаев тоже, что только не делал для изгнания Акаева. Атамбаев, стоя рядом со мной, говорил: «Я ему покажу, кетсин, Акаев предатель, уже не годится». В интернете обнародовали сказанные им прошлые и сегодняшние слова. Получается диаметрально противоположное. Атамбаев тоже пришел к власти посредством пикетов, митингов, революции. Я тоже хожу с революцией. Мы с Атамбаевым одинаковые. Сказанные мной слова говорил он тоже. Атамбаев тоже использовал такие методы в борьбе с Акаевым. У борьбы полным-полно приемов и методов. Если в стране имеются два крутых политика, он посадил одного из них. Это не приведет к добру. То, что посадил, не выпустив, Текебаева – плохо не Текебаеву, а Атамбаеву. Текебаев попивает чай и спокойно сидит. А Атамбаев переживает, сидит и дрожит в страхе, что еще может произойти.

- Казалось, что для президента сильным оппозиционером стал только Омурбек Текебаев. Он в одиночку с трибуны парламента вроде погонял, заставляя метаться команду во главе с президентом. Не использован ли принцип с арестом Текебаева окончательного заглушения голоса оппозиции?

- Кыргызы – народ, возрождающийся после каждого оскудения. Сломает одного Текебаева, но все не сломаются. Это правда, в парламенте не осталось такого оппозиционера, как Текебаев. По выражению Атамбаева, Омурбек был в парламенте самцом-«теке» (козлом). Слово «теке» -подразумевает мужчину. Не испугается как женщина. Хотя в парламенте не осталось оппозиции, но усилится уличная оппозиция. На улице найдутся поддерживающие Текебаева. Никто не сможет подавить дух кыргызского народа. Еще более сильные чем Атамбаев Акаев, Бакиев тоже не смогли подавить. По сравнению с этими двумя Атамбаев слишком слабый.

- На встрече с Путиным наш президент сказал: «Две революции совершил я. Третью не сделаю». Вы не обиделись как человек, ходивший в революции?

- Чудак-человек решил разок похвалиться перед Путиным. Он всю жизнь хвастается. Но вчера особенно похвалился. Он дал понять «Кыргызстаном управляю я, политическую погоду делаю я, вот такова моя сила». Арестом Текебаева он также показывает свою силу. Он говорит «я был долларовым мультимиллионером». Это постыдные слова. Во времена Акаева Атамбаев сбежал в Турцию для спасения своего бизнеса. Вернулся благодаря аксыйцам. Остались записанными его слова: «Спасибо вам, аксыйцы. Я вернулся благодаря вам». Революция 2005 года была из-за аксыйских событий. В той революции вышел Атамбаев. Но пришел с опозданием. Это правда, после того как я посидел в кресле Акаева в его кабинете, колонна Атамбаева пришла после обеда. Нельзя же говорить «я совершил революцию». Там были Бекназаров, Отунбаева, Усон Сыдыков, я и другие. Если надо, там был Нурлан Мотуев. Самым основным был Курманбек Бакиев. Этот человек был лидером. Если он ненавидит Бакиева, то разве можно говорить «я был лидером»? Так нельзя. И в 2010 году был не Атамбаев. Его посадили. Говорит «собрались возле моего офиса». А народ мог собраться возле Белого дома, возможно, возле моего офиса. Другое дело, если б он возглавлял народ и взял Белый дом. Думаю, должен же быть предел похвальбы.

Источник: газета «Жаны ордо» №7 от 03.03.2017/стр.6

http://www.gezitter.org/interviews/58158/