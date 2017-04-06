Ташиев и Келдибеков скоро раскроют свою позицию по Садыру

Как оказалось, есть только одна причина молчания А. Келдибекова и К. Ташиева - они находятся за границей.

В данное время бездельники из соцсетей и питающиеся за счет кормушки власти издания активно критикуют Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова со словами: "Задержали экс-партийца, друга, ему вскрыли вену, а они не удосужились что-то сказать".



Чтобы получить комментарии по этому поводу, мы попытались связаться с действующими лидерами партии "Ата Журт". Как оказалось, есть только одна причина молчания А. Келдибекова и К. Ташиева - они находятся за границей. А. Келдибеков сейчас в Москве, а о месте пребывания К. Ташиева нам не удалось ничего узнать. Но сегодня-завтра они вернутся в Кыргызстан. Когда с ними связался наш корреспондент, они сообщили, что никто не заслуживает таких пыток, что это бесчеловечно, что власть вышла за рамки, устроив гонения в отношении сыновей и родственников. По их словам, в ближайшие дни они озвучат принципиальную позицию по этому вопросу, ответят на все вопросы. Поэтому будет несправедливо обвинять их со словами: "Двое из бригады отмалчивались, когда их друг находился при смерти".



К слову, Адахан Мадумаров, представитель трио Мадумаров-Ташиев-Келдибеков, которое в простонародье называют "три богатыря", в начале недели провел пресс-конференцию, озвучил свою резкую позицию по поводу С. Жапарова. А в ближайшее время вы можете прочитать и заявление трио по этому вопросу...



Источник: газета "Майдан.kg" №12 от 05.04.2017 / стр. 1

http://www.gezitter.org/society/58934/