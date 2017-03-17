Изо всех сил стараются развалить трио

Например, сейчас поливают грязью Омурбека Бабанова, Темира Сариева. Тем не менее сильней всего очернению подвергается трио.

Незадолго до президентских выборов был задержан лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, который наступил на мозоль власти. Вроде бы власть избавилась от одной головной боли, люди наблюдают, хотят знать, какими будут дальнейшие шаги. Есть такое выражение: "Сначала было слово...", изучая пляшущие под дудку власти средства массовой информации можно понять, по кому будет нанесен удар в следующий раз.

В данное время у власти Атамбаева остался только один нерешенный вопрос - чистка дороги для преемника. Для этого нужно вытеснить из арены фигуры, которые могут составить реальную конкуренцию. Если учесть, что на стороне власти нет кандидата, которого поддержит народ, у власти остается только один выход - шепнуть оппонентам на ухо, чтобы они передумали, если не послушаются - пригрозить участью Текебаева.

В то время как утихает шумиха вокруг "ата-мекеновцев", усилилась кампания по очернению основных кандидатов в президенты. Например, сейчас поливают грязью Омурбека Бабанова, Темира Сариева. Тем не менее сильней всего очернению подвергается трио.

Лояльные к Белому дому журналисты своим выдуманными сплетнями показывают, что их хозяева лишились спокойного ночного сна из-за трио. Они не скрывают свои истинные намерения - рассорить эту тройку, путем распускания уличных сплетен, вроде: "Камчы так сказал", "Ахмат обманет", "Адахан поддержит другого человека".

Сейчас появились похожие как кролики сплетни, вроде: "Ахматбек Келдибеков постарался, чтобы его начали хвалить как "достойного президентства государственного деятеля", друг Камчыбек Ташиев помешает исполнению мечты Келдибекова, Адахан Мадумаров выбрал противоположный путь, сказав: "Я поддержу, если Садыр Жапаров баллотируется в президенты". В общем, трио сейчас смотрит в три разные стороны".

Мы отправили нашего корреспондента, чтобы узнать, как поживают представители трио. С ними, как оказалось, ничего не произошло, они сидели за чаем, обсуждали планы на будущее. Они сообщили, что сегодня, как и раньше, политтехнологи Белого дома распускают нелепые слухи, сказали: "Сообщите народу - мы будем вместе до конца".

К слову, до сих пор неизвестно, кто из них будет баллотироваться в президенты. Говорили, что в начале марта проведут курултай, но до сих пор неизвестно, когда он состоится. Было бы хорошо, если бы они назвали одну фамилию, чтобы народ не переживал. Или они держат это в тайне, чтобы кандидата не свалили с ног задолго до президентских выборов?

Источник: газета "Майдан.kg" №9 от 15.03.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/politic/58477/