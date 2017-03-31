Ахматбек Келдибеков: "В истории Кыргызстана не было столь низкоуровневого парламента. Нужно распускать..."

А.Келдибеков: Не утруждайте себя, пытаясь разобщить нас троих. Придет время, и мы озвучим перед народом свое решение...

Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков дал обширное интервью газете "Майдан.kg" о нынешнем уровне парламента, о политической ситуации в стране, о некоторых СМИ, черном пиаре, судебной объективности, Аксыйских событиях, президентских выборах, митингах, пикетах.



- Ахматбек Келдибекович, мы беседуем с вами 24 марта. Ровно 12 лет назад, в этот день, был свергнут режим Аскара Акаева, произошла народная революция. Кроме того, приближается годовщина событий 7 апреля 2010 года. Что эти даты значат для вас?



- Я не могу воспринимать эти даты как праздник. Неважно, как мы их называем, революцией или переворотом, эти события нельзя считать хорошими. Но в 2005 году народ надеялся на хорошую жизнь. К сожалению, народ не достиг желаемой цели. Поэтому мартовские и апрельские революции должны заставить нас задуматься. Чего хорошего мы добились после них? Начал ли народ жить счастливо? Мы всегда должны задаваться этими вопросами. А самым основным вопросом должна стать справедливость, над которой должны задумываться представители власти и те, кто не находится во власти.



- Как вы думаете, хотя бы на каком-то уровне достиг своей цели народ, участвовавший в двух революциях?



- Многие недовольны именно потому, что надежда народа не оправдалась. Гражданам нужна справедливая власть. Я желаю нашей стране развития и процветания, тогда у народа не будет дела до политики. Людям будет неинтересно - кто является депутатом, а кто стал министром. Если улучшится жизнь населения, если будет мир, безопасность, работа, а жизнь улучшится, в обществе будет спокойствие. Кроме этого народу нужно, чтобы государство было сильным.



- В годы независимости у нас было три президента, если не учитывать Р. Отунбаеву. Как вы думаете, какой из них запомнился народу?



- Сегодня народ сам их сравнивает. С течением времени все получат справедливую оценку. В свое время сильно ругали Аскара Акаевича. Но уже сегодня народ оценивает по достоинству хорошие дела А. Акаева. В свое время сильно ругали Бакиева. Но сегодня люди сравнивают хорошие дела времен Бакиева с делами нынешней власти. Что касается деятельности нынешней власти, то ее будут сравнивать со следующей властью. Тогда и прозвучит справедливая, объективная оценка. Если вы слышали, сегодня среди народа звучат различные разговоры. Значит, только история может дать оценку различным политическим обстоятельствам. Пришло время, и народ сейчас оценивает наши дела, апрельские события.



- Вы же хорошо разбираетесь в экономике. Заметили ли вы экономическое развитие при действующем президенте?



- Экономика требует политической стабильности. Если не будет политической стабильности, ни один инвестор не придет. Если не будет справедливой судебной власти, не будет и инвесторов, развития бизнеса. К сожалению, сегодня в нашей стране нет справедливой судебной отрасли. Суд превратился в главную проблему народа. Потому что нет правды. Суд перестал выносить справедливое решение. Например, рассмотрев дела 100 предприятий, только в одном случае выносится объективное решение. В 99 случаях нет правильного решения. Все решается через Белый дом, связи, деньги. Невозможно добиться цели, гарантированной законом справедливости, если ищешь правду. Я участвовал в судебных разбирательствах, видел своими глазами. Судья будет безразлично смотреть, несмотря на то, как ты вдохновенно выступаешь. Поэтому возникает необходимость введения суда присяжных. А судей, как оказалось, должен избирать народ. У них должна быть соответствующая ответственность. Если тебя несправедливо осудили или оштрафовали, судья должен понести наказание вдвойне. Только тогда в это отрасли будет порядок.



- С беззаконьем, которое вы пережили, сегодня столкнулась партия "Ата Мекен".



- Те, кто незаконно нас посадил, растоптал Конституцию, сегодня сами столкнулись с беззаконьем. Организаторы всего этого, включая Аиду Салянову, сегодня сами оказались в нашем положении.



- Но вы ведь не злорадствуете, в отличие от некоторых?



- Я не злорадствую. Чтобы подобное впредь не повторялось, нужно искоренять. Иначе такие явления могут случиться через год или два. Поэтому нужно рубить на корню, работать в рамках закона. Что касается очернения. Например, посадив меня очерняли четыре месяца. Очерняли по государственным каналам, повсеместно. Никто не понес за это ответственность. Так как государственные каналы не несли ответственность за клевету, остальные журналисты тоже не стесняются очернять. Журналисты должны нести ответственность, если поставили под сомнение репутацию человека. И журналист, и обычный человек должны нести моральную, материальную, правовую ответственность. Организаторы всего этого тоже должны ответить. В прессе принято давать оценку проделанной работе и политическим взглядам. Но это забывается, ставится под сомнение и достоинство человека. Некоторые очерняют, приписывают слова, которые не говорили. Дело доходит до того, что пишут о том, как один политик вышел замуж за другого политика, словно они муж и жена. Это бескультурье! Это говорит о том, что государственные и независимые журналисты не контролируют свой язык. Помимо этого у журналистов появилась плохая привычка - сегодня за чаем беседуют с женой или за водкой с другом, а завтра содержание разговора напишут в газете. Кто им дал право порочить чью-то честь? Если введут ответственность, подобное бескультурье может быть пресечено. Братишка, не обижайся, но это не только бескультурье, но и подлость. Я уважаю многих журналистов. Особенно тех, кто перенес тяжелые испытания. Но сегодня стало много коммерческих журналистов. Потому что они надеются на вознаграждение от тех, кто боится потерять должность, очерняют их. Получив желаемое, они начинают переоценивать свои силы. Это недопустимо. Есть Бог, не сегодня, так завтра тебя могут привлечь к ответу.



- Сейчас говорят, что лидера "Ата Мекена" посадили за правду. Так почему умалчивают о незаконных действиях О. Текебаева, которые он совершал еще до размолвок с А. Атамбаевым?



- Потому что это в крови кыргызов. Если мы с вами будем ехать на машине, по дороге увидим двух дерущихся людей, то заступаться будем за того, кому сильней досталось. Сами знаете, с кого началось искажение законов, Конституции. Он еще высказывался, когда нас посадили. Но я не злорадствую. Мы тоже пережили такое. Он должен пойти в суд и доказать свою невиновность. Вы тоже участвовали, в газете освещали о том, что в суде нашу вину не доказали. Если и Текебаев невиновен, то это нужно доказать. Но власть может не дать такую возможность. Но стенограмму нужно донести до народа, через прессу или другим путем. Тогда люди сами взвесят - виновен или нет.



- Сейчас активно обсуждается высказывание А. Атамбаева о том, что Жогорку Кенеш превратился в логово сплетен. Да и народ, по всей видимости, устал от парламента. Как вы думаете, уровень народных избранников шестого созыва не поднялся выше сплетен? Их следует распустить?



- Мы должны уважать депутатов. Но вряд ли они обидятся, но такого низкоуровневого парламента еще не было. Среди них есть достойные специалисты, бизнесмены. Но ведь природа парламента иная. Нельзя называть депутатами тех, кое-как выступил и говорит: "Я работаю". Депутат должен издавать законы, чтобы решать проблемы народа, своего округа. Только проконтролировав исполнение законов можно решить злободневные проблемы. Конечно, парламент должен критиковать, говорить, но не на базарном уровне. Задавая вопросы правительству, нужно интересоваться цифрами. В каждой отрасли есть цифры, факты. Неправильно говорить на уличном уровне, как на Ошском рынке, говорить: "Слышал, вы так делаете". Это показывает уровень парламента. Нынешний парламент выполнил свою историческую миссию, его нужно распустить. Президент и Бакыт Торобаев правы, нужно распускать и привести новый.



- Выше вы высказались о журналистах. На сегодняшний день по воле президента подали иски на миллионы сомов по отношению к некоторым оппозиционным сайтам, журналистам. Правильно ли поступил президент, не навредили ли мы свободе слова, не исчезнут ли наши достижения в демократии?



- Свобода слова должна быть всегда. Поэтому среди кыргызов неспроста говорят: "Голову можно отрубить, но нельзя отрезать язык". Но нельзя говорить, что в голову придет, прикрываясь демократией и свободой слова. Нельзя переходить на личности, оскорблять человека. Почему сегодня началась борьба против негосударственных СМИ? Почему они неправильно использовали предоставленную свободу? Почему они начали писать то, что хотели, дошли до оскорблений? Все это началось с ОТРК, "5-го канала". Если эти СМИ кого-то очерняет, то 90% информации там ложь, 10% - правда. Вот и другие подхватили, спросив себя: "А чем мы хуже?" Ко всем нужно относиться одинаково. Например, сегодня я сужусь с ОТРК и "5-м каналом", которые меня очерняли. Судебное заседание постоянно переносится. Никто не придает этому значения. Что касается президента, обратившегося в суд, то он получал личные оскорбления и терпел. Но когда терпение лопнуло, он обратился в суд. Ко всем нужно относиться одинаково. Значит, пускай выплатят компенсацию ОТРК и "5-й канал", поставившие под сомнение мою честь. Речь не только обо мне, если ОТРК, "5-й канал", ЭлТР, "Азаттык", "Zanoza" оскорбили кого-то, то пускай отвечают. Они должны выплатить компенсацию, на их банковские счета нужно наложить арест, а руководителей привлечь к ответственности. Справедливость - самое святое для кыргызов. Если кого-то заслуженно осудят, никто не возразит. Но сейчас же мы видим несправедливость.



- К слову о несправедливости. Газета "Азия news" вчера написала о вас, мол, вы решили поддерживать Темира Сариева. Такие явления стали привычными. Как вы на это отреагируете?



- Вы сами были свидетелем, этот джигит пришел и попросил прощения. Сами видели, как он говорил: "Теперь не буду плохо писать, буду писать только правду". Я обращался к нему как к братишке, говорил: "Если есть вопросы - звони, отвечу". Нельзя же просто сидеть и фантазировать, это не игрушки. Выше я высказался. И по интернету говорил. Я не люблю судиться. Кто же этот джигит? Если он собирается и впредь писать в газете такие вещи, то пускай ответит перед судом. Пускай в суде доказывает то, что нафантазировал. Если повторится, подам в суд. Их нужно наказывать материально, по-человечески они не понимают. Поэтому нет другого выхода, кроме судебных тяжб. Не хочу опускаться до такого уровня. Но и лгать нужно в меру. Если еще раз обманет, я встречусь с ним на судебном процессе. Если в суд поданы иски на "Азаттык" в 10 млн сомов, на "Zanoza" в 10 млн сомов, то и я подам иск на 10 млн сомов. Я думаю, суд будет справедлив и вынесет последовательное решение.



- Народ очень обрадовался, когда вы объединились с Камчыбеком Ташиевым, Адаханом Мадумаровым. Но народ ждет с нетерпением, задается вопросом: "Кто же будет баллотироваться в президенты?" Когда раскроете карты?



- Даже я радуюсь нашему объединению. Слышал, что и народ радуется. Некоторые завистники используют грязные технологии, распространяют неправильную информацию. Мы знаем, кто к этому причастен, Кыргызстан - небольшая страна. Даже можно узнать сколько заплатил тот или иной политик. В том числе говорят о том, что Келдибеков якобы с кем-то вступил в переговоры. Даже была новость об открытии штаба. Если мы вступим в переговоры, то вместе проведем пресс-конференцию, объявим. Между нами тремя есть соглашение. Во-вторых, кто из нас будет баллотироваться? До 18 ноября остается много времени. Народ и Бог решит - кто станет президентом. Даже если кандидаты будут разбрасываться деньгами, победит тот, кого выберет Аллах и народ. Поэтому не утруждайте себя, пытаясь разобщить нас троих. Придет время, и мы озвучим перед народом свое решение. А сейчас призываю не тратить силы впустую, пытаясь рассорить нас. Видно, кто этого хочет. В нынешних обстоятельствах дурное дело всплывает за 4 дня, не говоря о 40 годах. Нам сообщают имена тех, кто делает заказы. Есть сайт, газет "Багыт". Есть и другие. Они сами нам озвучивают имена заказчиков. Побойтесь Бога.



- Как вы думаете, кто из кандидатов в президенты навяжет борьбу вам троим?



- Все кандидаты в президенты - достойные соперники. Было бы хорошо, если бы оппоненты вели борьбу между собой культурно, в рамках закона. Слышал, один сегодня собрал 40 джигитов, дал каждому по коню и 1000 долларов. Другой создал фонд, принимает туда членов. Человек может придумать различные уловки. Но на президентских выборах определяющими должны быть не деньги. Достойных кандидатов на президентских выборах должен избирать народ. Допустим, на парламентских выборах деньги играют важную роль. Даже если на выборах будут участвовать 10 партий с 120 кандидатами, общее число кандидатов достигнет 1200. Каждый действует самостоятельно. А на президентских выборах будет избран только один человек, максимум борьба будет вестись между 3-4 кандидатами. Кандидат будет работать на свой карман, так как будет считать, что завтра возместит деньги, потраченные на выборы. Слышали ли вы, что олигархи России, Казахстана и Узбекистана вмешиваются в президентские выборы? Пускай они занимаются своими делами.



- Верите ли вы в то, что президентские выборы пройдут объективно?



- Если выборы не будут честными, народ выйдет на улицу. Мы все видим, что сейчас происходит.



- Некоторые говорят, что президент твердо настроен добиться победы своего преемника.



- Я не читал заявлений о том, что он собирается оставить преемника, хотим мы того или нет. Но от власти будет преемник, это естественное явление. Поддержит ли его народ - это уже другой вопрос.



- 17 марта отметили 15-летие Аксыйских событий. Прокомментируйте это. Народ ждал и вас, но вы не смогли поехать. Как вы оцениваете Аксыйские события?



- В этом году исполняется 15 лет Аксыйским событиям. Мы ежегодно вспоминаем черное пятно, оставшееся в нашей истории. Оказание материальной поддержки родственникам погибших - это простой путь. Этим нельзя ограничиваться. Молодое поколение, политики, представители власти должны извлечь урок. Чтобы в нашей истории такого не повторилось, нужно ежегодно вспоминать о трагедии.



- Сейчас на местах проходят различные мелкие митинги. А не приведет ли это к досрочной отставке президента? Нет ли у вас такого ощущения?



- Не буду строить из себя ясновидящего, но 7 апреля 2010 года никто не мог предположить, что произойдут такие события. Я тогда был на службе, следовал своим повседневным планам. Тем не менее нельзя считать, что народ ни на что не способен. Сегодня по телевизору звучат различные мнения. Повторяется то, что было в прошлом. Вместо этого нужно принимать меры, решать проблемы. Я не хочу революции. Тогда мы откатимся назад на несколько лет. Даже голодая, переживая тяжелые дни, мы делились с другими куском хлеба. Пережили Великую отечественную войну. Народу нужна только справедливость, люди сами себя прокормят.



- Как бы вы хотели обратиться к народу в конце интервью?



- Сегодняшний день, 24 марта можно считать праздником. Потому что это указано в законе. Тем не менее возникает мысль - а правильно ли мы сменили власть? Нам нужно выбирать не революцию, а цивилизацию, выборы. Я требую только справедливости. Все будет хорошо, если мы добьемся справедливости. Народу желаю жить хорошо, стране - благополучно. Пускай Бог убережет от бед. Хочу, чтобы терроризм обошел стороной. Во время июньских событий 2010 года многие невинные люди погибли. Жизнь не останавливается. Сегодня нам тяжело, а завтра мы будем жить хорошо. Кривое выпрямляется, пустое наполняется, будет и достаток. Желаю народу только хорошего.



Беседовал Нургазы Анаркулов,

Бишкек, 24.03.2017 г.

Источник: газета "Майдан.kg" №11 от 29.03.2017 / стр. 1, 2, 3

http://www.gezitter.org/interviews/58771/