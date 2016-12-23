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Печать E-mail Подробности Политика 23.12.2016 09:39 Просмотров: 10 Человек года - Ахматбек Келдибеков Судебный процесс затянулся, но он сумел выстоять перед ложными обвинениями, доказал, что он невиновен!

Сын народа Ахматбек Келдибеков в 2016 году полностью избавился от бед, которые обрушились на него четыре года назад. После революции 2010 года партия "Ата Журт" заняла первое место на парламентских выборах. Вклад Келдибекова был огромным, потому что он пользовался уважением. Люди голосовали, потому что большинству членов этой партии не был безразличен народ. Проработал на посту спикера Жогорку Кенеша, от чистого сердца служил своей родине. Выясняется, что у честно работающих появляется много врагов... Чем сильней человека уважают в народе, тем больше людей за ним шпионят. Стремящиеся вытеснить Келдибекова из политической арены силы выдвинули в отношении него ложные обвинения, добились возбуждения уголовного дела. Черная полоса в жизни этого политика растянулась на несколько лет. Долгое время он сидел за решеткой из-за ложных обвинений в "злоупотреблении служебном положении", в "коррупции", будучи спикером Жогорку Кенеша, председателем Соцфонда, главой Государственной налоговой службы. Когда состояние его здоровья ухудшилось, он нуждался в операции, власть даже не шевельнулась, потому что для нее важней собственные интересы, нежели жизнь человека. Несмотря на проведенные операции на ноге, требовалось вмешательство иностранной медицины. Некоторые считали, что он пропадет без вести, если отпустить его за границу. Поэтому они предпочитали держать его под рукой, даже когда ему стало плохо. Тогда Келдибеков дал слово джигита: "Я никуда не сбегу от закона! Не оставлю свой народ, свою родину! Поправив здоровье, я вернусь на родину, в соответствии с законом докажу свою правоту!" Были и те, кто не поверил ему. Они сделали поспешное заявление: "В Кыргызстане отныне нет политика по имени Ахматбек Келдибеков". Но он вернулся! Поправил здоровье, как он говорил, вернулся, рискую своим будущим, так как было непонятно, какое решение примет суд. Сдержал слово джигита, обещание, которое он дал народу. Судебный процесс затянулся, но он сумел выстоять перед ложными обвинениями, доказал, что он невиновен! В 2015 году суд оправдал его по обвинению в злоупотреблении служебным положением. А в этом году стало известно, что он не был замешан в коррупции. Сбросив с плеч тяжелый груз, он продолжил свою политическую карьеру, приступил к возрождению партии "Ата Журт". Источник: газета "Майдан.kg" №46 от 21.12.2016 / стр. 1

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