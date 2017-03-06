Адвокат Текебаева: Оригиналы документов о грузе на борту «Боинга» хранятся в надежном месте

1 марта юрист «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова заявила о наличии документов, согласно которым груз на борту разбившегося самолета якобы принадлежал Алмазбеку Атамбаеву и его супруге.

Оригиналы документов о грузе на борту разбившегося в поселке Дачи-СУ «Боинга-747» хранятся в надежном месте и находятся в надежных руках. Такое заявление задержанного лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева «Азаттыку» озвучил его адвокат Искен Афиджанов.

Напомним, 1 марта юрист «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова заявила о наличии документов, согласно которым груз на борту разбившегося самолета якобы принадлежал Алмазбеку Атамбаеву и его супруге.

«Сам Омурбек Текебаев уточняет, что это оперативная информация, которую он лично намеревался обнародовать, с предоставлением подтверждающих документов после прилета из командировки в Австрию, но был задержан ГКНБ. Поэтому, юристы озвучили оперативную информацию, полученную Текебаевым, и не настаивали на ее подлинности. Посольство Турции и ГКНБ опровергли эти сведения. Естественно, бумаги предъявленные на этой пресс-конференции не могли быть оригиналами», - сообщил Афиджанов.

Адвокат добавил, что если жизни Текебаева и его защитникам будет угрожать опасность, оригиналы документов будут опубликованы в отечественных и зарубежных СМИ.

"Азаттык"