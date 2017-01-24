“Ата Мекен”: Временная депутатская комиссия и общественность подозревают о возможной перевозке контрабанды на борту самолета

В СМИ размещена информация о погрузки груза, а не о владельцах содержимого “Боинга-747”, упавшего под Бишкеком

Бишкек, “Саясат.kg”. Секретариат фракции “Ата Мекен” отмечает, что 24 января 2017 года в средствах массовой информации распространена информация под названием: “Межгосударственный авиационный комитет проинформировал о владельцах груза, перевозимого Боингом-747” и в статье размещены документы якобы о грузе и его владельцах потерпевшего крушение самолета.

Парламентская фракция «Ата Мекен» обращает внимание, что в распространённых документах отсутствуют данные о владельцах груза, нет ни одного наименования юридического лица или данные физического лица, а размещены погрузочные документы (технические документы), касающиеся лишь погрузки груза.

“Временная депутатская комиссия и общественность подозревают о возможной перевозке контрабанды на борту самолета. Распространённая же информация не рассеивает подозрение, а наоборот вызывает еще больше сомнений и убеждений относительно контрабандных товаров и существующей коррупционной схеме в отдельных государственных органах, учреждениях и организациях”,- отмечает “Ата Мекен”.