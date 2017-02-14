“Ата Мекен” призывает президента раскрыть источники своих доходов

Бишкек, “Саясат.kg”. Фракция “Ата Мекен” предлагает президенту рассказать всему обществу о внезапном появлении своего богатства после 2010 года. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении партии.

Ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дал поручение генпрокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о якобы, найденных им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры.

Парламентская фракция «Ата Мекен» отмечает, что Омурбек Текебаев в СМИ заявлял о получении в Кипре «некой информации», при этом, ее содержание не было раскрыто. В настоящий момент эти сведения соответствующим образом проверяются, а полученные доказательства с подробной информацией непременно будут предоставлены для всей общественности.

Вместе с тем, парламентская фракция «Ата Мекен» высоко оценивая не только оперативность исполнения Генеральной прокуратуры президентских поручений, но и «труд» самого главы государства Алмазбека Атамбаева по личному непрерывному мониторингу всех действий и заявлений лидера фракции «Ата Мекен», требует от главного надзорного органа страны с таким же «порывом» проверить информацию, озвученную Омурбеком Текебаевым на пресс-конференции о полученных Алмазбеком Атамбаевым после 2010 года доходах, в частности о наличных денежных средствах приблизительно трех и выше миллионов долларов США находящихся на неизвестных для кыргызского общества банковских счетах его супруги, дающей ей право получать банковские проценты за вклад таких денег в размере 120 тысяч долларов США.

Кроме этого, проверить также на какие денежные средства проводится строительство дома принадлежащего Алмазбеку Атамбаеву, с учетом того, что президент и его супруга за прошедшие пять лет, согласно им представленной декларации получили доход в размере 38 млн. сомов, из которых 34 млн. сомов были уже отданы мэру города Бишкек Албеку Ибраимову за земельный участок в размере 2,7 га.

И наконец, с таким же «рвением» проверить, не принимают ли «участие» частные структуры в строительстве дома Атамбаева и прилегающих к этому участку подъездных дорог.

В целях проведения эффективной и качественной проверки таких сведений, фракция «Ата Мекен», соответствуя объявленному году «Нравственности, воспитания и культуры» предлагает президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, раскрыть источники своих доходов и рассказать всему обществу о внезапном появлении такого богатства после 2010 года, а от Генеральной прокуратуры проверить информацию, озвученную Омурбеком Текебаевым на пресс-конференции о полученных Алмазбеком Атамбаевым после 2010 года доходах.