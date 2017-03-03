Ахматбек Келдибеков, экс-депутат: "Даже змеенышу не пожелаю оказаться в тюрьме..."

Ахматбек Келдибеков: "Сегодня посадили Текебаева, завтра могут посадить кого-то еще. И следующая власть может использовать этот метод"

- Обеспокоенный задержанием Текебаева народ вышел на улицы, могут ли эти волнения помочь решить вопрос?

- Здесь нужно решать основной вопрос. Иначе ничего не изменится. 3-4 года назад они не соблюли конституционную норму, проигнорировали закон, задержав 10 депутатов "Ата Журта". Даже при моем задержании они растоптали закон. Судился 3-4 года, за это время я только единожды давал показания в прокуратуре. Огорчает то, что в Конституции написано: "Депутата Жогорку Кенеша нельзя задерживать без согласия парламента, за исключением совершения особо тяжкого преступления". Но некоторые политики и прокуроры говорили: "Можно". А что сейчас происходит из-за этого слова "можно"? Сегодня посадили Текебаева, завтра могут посадить кого-то еще. И следующая власть может использовать этот метод. Поэтому нам нельзя допускать того, чтобы людей сажали со словом "можно".

- Каким образом?

- Во-первых, нужно наказывать людей, которые неправильно исполняют законы. Во-вторых, нужно дать оценку действиям тех, кто посадил человека, сказав "можно". Иначе такой беспредел трудно одолеть. Вина может быть доказана только в суде. Если ты невиновен, то это нужно доказать в суде.

- В кыргызской политике могут возбудить уголовное дело по чьему-то указанию. Сегодня нелестно отзываются о человеке, из-за которого возбудили дело против Текебаева, называют его аферистом.

- Такие вопросы решает суд, а не я или вы. Если он аферист, то в суде нужно доказать, что он аферист. Невиновность доказывается в суде. Не знаю, насколько было необходимо брать под стражу. Если человек состоит на высокой должности, если он был спикером парламента, есть ли необходимость в том, чтобы его сажать. Особенно когда он не был пойман при совершении тяжкого преступления. В таких случаях страдают родственники и дети задержанного. Им будет тяжело. Поэтому нельзя сажать только из принципа.

- Поговаривают, что Текебаева допрашивали 11 часов, не кормили. Допрашивая вас, ГКНБ тоже нарушал процедуру подобным образом?

- Честно признаюсь, пока я сидел в СИЗО ГКНБ таких правонарушений не было. Сотрудники хорошо обращались. Они уважали права человека. Не знаю, как сейчас там обстоят дела.

- Не затаили ли вы на него личную обиду, не думаете ли вы, что были задержаны в свое время по его указанию?

- Я ни на кого не обижаюсь. Бог им судья. Аллах все видит. Думаю, правда дойдет до всех. Поэтому не обижаюсь.

- Готовы ли вы поддержать Текебаева, если в этом появится необходимость?

- Мне хотелось бы, чтобы граждане Кыргызстана не попадали в тюрьму, если они не убивали, не насиловали. Хочу поддержать тех, кто не попал в тюрьму и попал в тюрьму. Потому что даже змеенышу не пожелаю оказаться в тюрьме.

Источник: газета "Майдан.kg" №7 от 01.03.2017 / стр. 5

http://www.gezitter.org/interviews/58065/