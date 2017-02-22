На Аиду Салянову возможно возбудят уголовное дело по “Кумтору”

Бишкек, “Саясат.kg”. На депутата ЖК от фракции “Ата Мекен” Аиду Салянову возможно возбудят уголовное дело по “Кумтору”. Об этом сегодня заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.
Эксперт напомнил, что в 2009 году были составлены соглашения по “Кумтору” между “Кумтор Голд компани”, “Центерра Голд Инк.” и Правительством КР, для решения вопросов, касающихся налогообложения.
Аида Салянова будучи статс-секретарем Министерства юстиции КР в том же году вынесла заключение об освобождении «Кумтор Голд компани” от выплаты 32 миллионов долларов США налогов в республиканский бюджет страны, напомнил Р.Умбеталиев.
По его словам, инициаторами данного соглашения выступили Государственная налоговая инспекция КР и Министерство финансов КР, однако окончательное решение принято на основании юридического заключения, выданной бывшим статс-секретарем Министерства юстиции КР Аидой Саляновой.
В новой редакции новой Конституции КР, принятой на референдуме 11 декабря 2016 г. есть специальная статья 26 часть 6, которая гласит: «сроки давности не подлежат применению в отношении лиц, совершивших должностные преступления, в связи с подготовкой к разработке и практическим освоением золоторудного месторождения «Кумтор», а также преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и организациях, осуществлявших разработку Кумтор. Указанные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности независимо от времени совершения преступных деяний, за исключением лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу акты о применении к ним сроков давности.»
Эксперт привел хронологию событий. Генеральная прокуратура КР 3 сентября 2013 г. в качестве подозреваемых задержала по вопросу реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году Н.Алымбаева - бывшего замминистра юстиции, А.Жолошова - завотделом ТЭК аппарата правительства, Д.Камчибекова - бывшего замдиректора Госагенства по геологии и минеральным ресурсам.
Бывшему премьер-министру Николаю Танаеву, Айдару Акаеву и экспертам правительства КР Э.Торомырзаеву и Е.Белковской заочно предъявлены обвинения по ст. 303 ч. 2 (коррупция) УК КР.
Генеральный прокурор КР Аида Салянова 24 октября 2013 г. возбудила уголовное дело в отношении депутата ЖК КР Курманбека Осмонова по ст. 303 ч. 2 (“Коррупция”) УК КР по “Кумтору”. Спустя сутки, 25 октября Генпрокуратура задержала экс-министра финансов КР Болота Абилдаева и экс-министра МЧС Темирбека Акматалиева и им предъявлены обвинения по ст. 30-303 (“соучастие в коррупции”).
В процессе судебных заседаний разных инстанций, все уголовные дела были прекращены, в связи истечением сроков давности.
Р.Умбаталиев утверждает, что расследование скандала “Белизгейт” не имеет судебной перспективы, так как нет состава преступления. “Возбуждение уголовного дела 26 декабря 2016 г. о возобновлении лицензии на адвокатскую деятельность Алексею Елисееву, также имеет ничтожную перспективу, в связи трудно доказуемой версией нанесения ущерба. В данном случае (списание налогов на сумму более 1,5 миллиардов сомов) - налицо факт нанесения огромного ущерба республиканскому бюджету. Под действие новой Конституции статьи 26 часть 6, попадают многие бывшие и действующие депутаты ЖК КР, а также большое количество экс-министров и высокопоставленных чиновников, работающих в настоящее время. Если возбудят уголовное дело по факту об освобождении “Кумтор Голд компани” от выплаты 32 миллионов долларов США налогов в республиканский бюджет страны, то обвиняемых и подозреваемых будет большое количество и займет огромное количество времени. И возможно, выделение в отдельное уголовное производство с объединением, ранее возбужденного уголовного дела на депутата фракции “Ата-Мекен” Аиды Саляновой”,- отметил эксперт.
“По не подтвержденным данным и из личных источников, сотрудники следственных органов изъяли соответствующие финансовые и юридические документы из Государственной налоговой инспекции КР, Министерства финансов и Министерства юстиции КР, для возможного возбуждения другого уголовного дела на бывшего генерального прокурора Аиды Саляновой”,- заключил Р.Умбеталиев.
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