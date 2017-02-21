Азимбек Бекназаров, революционер: "Как человек, хорошо знающий Атамбаева, скажу, что его преемника выберет Путин"

Азимбек Бекназаров: Но не скажут открыто, что преемник Атамбаева. Будет сказано, что это "мирная смена власти".

"Безусловно, Атамбаев оставит преемника. Но в выборе преемника Атамбаев – это не Ельцин. Ельцин самостоятельно принял волевое решение. Выбирал, анализировал, в итоге остановился на Путине. Как человек, хорошо знающий Атамбаева, скажу, что его преемника выберет Путин", - заявил политик-революционер Азимбек Бекназаров в интервью каналу "Сентябрь".

"Вот, если Путин приедет в конце февраля, то перед отъездом скажет Атамбаеву, кто будет преемником. Происходящая в данное время активизация всех тех, кто стремится стать президентом, - это подготовка к прибытию Путина. Именно Путин определяет эту политику. Путин приведет в Кыргызстан своего человека. Атамбаев не сможет ослушаться Путина.

На протяжении шести лет он старался ему угодить. Вот, ни у кого не спросив, вступил в Таможенный союз, хотя такого права у него не было. Я неоднократно говорил, что этот вопрос должен был решить парламент. Но парламента выполнил атамбаевское распоряжение. Согласно Конституции, у Атамбаева не было права определять внешнюю политику. Несмотря на это, он поехал и подписал, ни у кого не спросил. Теперь мучается кыргызский народ.

Мы должны проводить внешнюю политику в нейтральном русле. Мы прожили с Россией 150 лет. Если так и будем на неё озираться, то никогда не поднимемся. Мы должны выходить на международную арену. Если будем по-прежнему озираться на русских, то так и будем продолжать влачить свое существованиечто и 150 лет.

Поэтому Путин не будет упускать такого шанса. Он знает, что за человек Атамбаев. Когда прибудет в конце февраля, скажет, чтобы назначили какого-то человека, и этот человек станет [президентом]. Следующего президента определит Путин. Но не скажут открыто, что преемник Атамбаева. Будет сказано, что это "мирная смена власти". Но это смена произойдет под российским колпаком. Если Путин решит привести людей Акаева или Бакиева, и тогда скажут, что "вот, мы привели", - сказал Азимбек Бекназаров.

Источник: Кyrgyztoday.org

http://www.gezitter.org/politic/57838/