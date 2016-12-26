Политик Азимбек Бекназаров попал в аварию

У внедорожника известного политического деятеля отказали тормоза

Бишкек, “Саясат.kg”. Днем ранее «бульдозер революции» Азимбек Бекназаров по дороге в Бишкек, вблизи городка Токтогул, попал в ДТП.

По нашей информации, внедорожник Бекназарова врезался в другую машину, в результате пострадали: сам Азимбек Анаркулович, а также водитель сбитой машины. Причиной отказа тормоза машины политика является сильный гололед.

Он возвращался в Бишкек с Аксы, где принял участие на мероприятиях по случаю 85-летия народного писателя КР Тологона Касымбекова.

В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице.