Азимбек Бекназаров, общественный деятель: "Различные слухи распускают те, кто не могут попасть на прием к Икраму..."

Азимбек Бекназаров: Короче говоря, мою встречу с Илмияновым политизируют те, кто не могут попасть на прием к Икраму





- Азимбек мырза, что вас порадовало в этом году?

- Меня радует то, что проведя референдум, внеся изменения в Конституцию, Атамбаев не продлил срок действия своих полномочий. Потому что цель двух революций заключалась в том, чтобы власть сменялась в установленные Конституцией сроки. А ведь в постсоветских странах президенты восседают на престоле до самой смерти. Только в Кыргызстане президенты уходят в отставку в соответствии с Конституцией. Хотя в конце 2016 года Атамбаев и провел референдум, он не пытался удержаться во власти. Это хороший процесс. Он не продлил срок своих полномочий. Помимо этого радует и то, что несмотря на взлеты и падения, народ убежден в том, что Конституция будет соблюдена, что президент уйдет, когда придет время.

- Почему-то сегодня вы чаще говорите о позитивных сторонах старого друга Атамбаева, а не критикуете его. Были сведения, что вы наладили свои отношения с Атамбаевым через Илмиянова. Это правда?

- Нет, я не наладил отношения. В провокационных сайтах пишут: "Бекназаров встретился в Джалал-Абаде с шофером". С Илмияновым я встречался в Бишкеке, а не в Джалал-Абаде. Он пришел с Келдибековым, сказал: "Азимбек аке, говорят, вы обещали дать книгу". Я дал ему книгу, сказал: "Отнеси и президенту". А что в этом плохого? Кем мне приходится Илмиянов, чтобы я с ним не разговаривал? Я встречаюсь со всеми людьми, кто просит книги. В нашей встрече можно и не искать политической подоплеки. Это я к тому, что у меня были нормальные отношения с Илмияновым, когда он был шофером, помощником президента. Еще тогда он обращался ко мне, используя слово "аке". Дал ему книгу, так как он мне сказал: "Аке, дадите книгу?" Он герой нашего времени. Знаю его так же, как и Атамбаева. Я хорошо знаю помощников Атамбаева, он хорошо знает моих помощников. Мы с Илмияновым не враждовали, у нас не было противоречий в политике. Если я критикую, то критикую Атамбаева. Если у президента есть свои дела с Илмияновым, то это другой разговор. Короче говоря, мою встречу с Илмияновым политизируют те, кто не могут попасть на прием к Икраму. Они распускают различные слухи, так как говорят про себя: "Мы не можем попасть к нему, а он встречается с Бекназаровым, Келдибековым". Потому что сегодня по воле Илмиянова люди становятся депутатами и министрами. Сплетники с беспокойством говорят: "А что если те трое объединятся и начнут действовать вместе?" Именно поэтому они успели распустить различные сплетни.

- Беседовали ли вы о президенте во время встречи с Илмияновым?

- По правде говоря, Илмиянов сказал: "Как долго будете обижаться на друга, может вам следует поговорить перед новым годом?" Я ему ответил: "Отношения с моим другом глубокие. Я с ним встречусь только тогда, когда он уйдет с поста президента, наш статус будет сопоставим". Сейчас я не посмею с ним встретиться. На протяжении 6 лет он сравнивал меня со стервятником. Я тоже не остался в долгу. "Придет время, наши статусы сравняются. Тогда мы и встретимся, как старые друзья", - ответил я.

- Некоторые намекают, что между Илмияновым и Атамбаевым идет тайная борьба. Если это так, значит, Илмиянов тайно финансирует оппозицию?

- Нужно признать, есть такое мнение среди общественности. Это нормально. Меня это не обижает. Как я говорил выше, наш союз всех пугает. Другие политики не хотят, чтобы я объединялся с Илмияновым. Поэтому они строят предположения, которые далеки от истины. Знающие люди понимают, что это разновидность политической борьбы. Потому что среди политиков всегда идет информационная война. Такая война обострилась из-за того, что в следующем году нас ожидает большое политическое событие - президентские выборы. Не разбирающиеся в ситуации распускают слухи.

- Кого вы приобрели после публикации книги. Друзей или врагов?

- Врагов себе нажил. Я знал, что так будет. Знал и написал. Мне звонят и говорят: "Мелиса сделал героем, а меня не упомянул", "Слишком много обо мне написал". Меня огорчает то, что некоторые журналисты вырывают слова из контекста, искажают смысл. Негативно отношусь к тем, кто коверкает чужую работу. Предложение "Атамбаев сидит на унитазе" почему-то было воспринято так, будто он был в нетрезвом состоянии. А на деле я в том месте не писал, что он пьян. Я писал о том, что увидел пятна на теле и подумал про себя: "Может его отравили?" Но почему-то они исказили суть того, что было в книге, написали, будто он пьяный сидел на унитазе.

- Азимбек агай, говорят, после нового года большие движения и организации объединятся в большую силу. Эти силы будут добиваться отставки власти или есть другие цели?

- Не будет борьбы за отставку власти. Объединяемся для того, чтобы изменить систему, сломить авторитаризм и коррупцию. Надеемся, на этот раз мы поддержим патриотов, а не состоятельных людей, изменим страну.

Источник: газета "Майдан.kg" №46 от 21.12.2016 / стр. 4

http://www.gezitter.org/interviews/56270/