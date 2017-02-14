Аида Салянова: Я ни разу не нарушила закон

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аида Салянова ответила на вопросы «Азаттыка» и рассказала о возбужденном против нее уголовном деле.

«Азаттык»: Недавно было возбуждено уголовное дело по факту продления вами адвокатской лицензии одному из бывших партнеров Максима Бакиева – Алексею Елисееву. Вас вызывали на допрос. Как продвигается следствие?

Салянова: До сегодняшнего дня было два допроса, на один меня пригласили в качестве свидетеля, на второй – подозреваемого. Между этими допросами прошло полтора месяца, за это время было много информации от экспертов и юристов, которые делились своими заключениями и мнениями. Я думала, что второй допрос будет далек от этих мнений, однако вопросы на нем были на 90% похожи на те, что зыдавали мне на первом допросе. Значит, никакого анализа проведено не было.

В постановлении генерального прокурора Индиры Джолдубаевой от 26 декабря говорится, что Елиссев взял лицензию, после чего открыл фирму в Латвии, эта лицензия создала условия для его работы и жилья. Мы нашли в Интернете Реестр коммерческих организаций. Так, мы выяснили, что компанию Елисеев открыл в апреле, а лицензию получил в июне, то есть он сначала открыл фирму, потом получил лицензию. В постановлении все наоборот. В нем говорится, что с этой лицензией Елисеев открыл компанию в Латвии. Что это может быть, если не фальсификация? Можно сказать, что следствие идет в неправильном направлении.

Омурбек Текебаев в качестве лидера фракции обратился в парламент Латвии. Были направлены вопросы и получены все ответы на них. В ответном письме говорится, что в Латвии есть соответствующие требования, в числе которых нет требования о том, что для создания компании в Латвии нужно получить лицензию в Кыргызстане.

В постановлении самым главным является довод о том, что мы должны были изъять его адвокатскую лицензию, потому что он нарушил законы. Мы говорим, что, возможно, он пошел на нарушения в качестве государственного служащего и должен ответить в соответствии с Уголовным кодексом. Но это не касается закона об адвокатской деятельности, потому что возобновление лицензии происходит автоматически. К сожалению, пока мы не находим понимания.

«Азаттык»: Ваш коллега по фракции Омурбек Текебаев на пресс-конференции сказал, что Салянова совершила процедурную ошибку. Вы тоже так считаете?

Салянова: Если не ошибаюсь, он сказал, что если была допущена процедурная ошибка, то наказание должно быть дисциплинарным. Это не преступление. Я считаю, что здесь не было даже никакой процедурной ошибки, все было на законных основаниях.

В связи с вашим вопросом хочу сказать о постановлении пленума Верховного суда от марта 2016 года, где было дано разъяснение по статье 304 УК КР (злоупотребление должностными полномочиями). В постановлении пленума ВС КР говорится, что согласно этой статьи, в деле обязательно должен быть материальный состав, то есть должны быть последствия, должен быть нанесен вред. Если такового нет, то речь может идти о дисциплинарной ответственности.

«Азаттык»: Вы говорите, что в этом деле есть политика и политический заказ. В обществе идут разговоры об элементах политического преследования. Вы можете рассказать о смысле таких гонений с какой-либо стороны?

Салянова: В 2010 году Генеральная прокуратура несколько раз обращалась в Министерство юстиции, были получены ответы, в том числе от заместителя министра. Нельзя сказать, что правоохранительные органы не знали об этом деле. Если с моей стороны было бы нарушение закона, то уже тогда они должны были дать правовую оценку. Но они не дали, потому что не было оснований, а также политики. Когда я привлекала людей к ответственности, были случаи, когда они выступали с определенными требованиями. Мой адвокат нашел публикацию на Kabarlar от 2012 года, где говорилось о том, что Салянова выдала Елисееву лицензию. Слова о том, что они не знали или узнали только сегодня, это ложь, власти об этом знали. И то, что тогда все было законно, а сегодня - нет, вызывает сомнения. Нет, не сомнения - я открыто говорю, что это политика и гонения, а цель – очернение и запугивание.

«Азаттык»: Может, возбуждение уголовного дела в отношении вас, связано с президентские выборами?

Салянова: Может быть связано, мы не знаем повестку дня властей. Но это полностью может быть с этим связано. Я думаю, что есть мысль о том, чтобы устраивать препятствия.

«Азаттык»: Была создана депутатская комиссия в парламенте. Сможет она способствовать справедливому рассмотрению дела?

Салянова: Каким бы правовым ни был орган, особенно в нашем коррумпированном государстве, все они боятся открытости. Поэтому наша цель – пусть открыто покажут материалы депутатской комиссии и приведут доказательства. Тогда в депутатской комиссии и парламенте сформируется мнение о том, есть здесь политика или нет. Важно чтобы это дело было под контролем общественности.

«Азаттык»: Вы не думаете, что могут появиться новые претензии или обвинения? Потому что в СМИ много информации касательно векселей, бизнеса вашего супруга, покупки автомашины «Лексус» для Генеральной прокуратуры, строительства здания Генеральной прокуратуры. Вы не думаете, что могут появиться новые зацепки?

Салянова: Никаких зацепок не будет, потому что я себе верю. Я ни разу не нарушила закон. Как бы они ни старались, ничего не выйдет. Это как по делу Елисеева, ничего не выйдет. Другой вопрос, вы спросили, не будет ли попыток найти новые зацепки. Я не удивлюсь, если такие попытки будут, потому что после моего ухода с работы над этим постоянно работают.

Источник - "Азаттык"