Заявление на участие в президентских выборах — сигнал Кремлю

Равшан Жээнбеков: Заявление кандидатов в президенты на участие в выборах — это сигнал для внешних игроков.
Об этом ИА «24.kg» заявил экс-депутат парламента V созыва Равшан Жээнбеков.
Он расценивает уже официально заявленные притязания кандидатов на главный пост страны как отсутствие у них финансовых ресурсов: мол, обратите на нас внимание. "Ни у одного человека в Кыргызстане на сегодняшний день нет 50 миллионов долларов, а выборы будут стоить примерно столько, если будет конкуренция",- отметил Равшан Жээнбеков
Он не исключает, что многих кандидатов могут сломать, убрать с предвыборной дистанции.
Равшан Жээнбеков отметил, что основной внешний игрок — это Кремль.
«Кремль уберет или скомпрометирует ненужных людей, или попросит это сделать нашу власть», — добавил Равшан Жээнбеков.
О своем участии в президентских выборах ранее заявили Темир Сариев и Бакыт Торобаев.
http://24.kg/vlast/44955/
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