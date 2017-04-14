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В ГКНБ на допрос вызывали отца экс-депутата Равшана Жээнбекова - главреда газеты "Алиби" Б.Жээнбекова

В ГКНБ вызвали на допрос отца экс-депутата Равшана Жээнбекова — Бабурбека Жээнбекова. Об этом ИА «24.kg» сообщил Равшан Жээнбеков.


«Неделю назад ко мне поступила информация, что ГКНБ начали заниматься моей семьей, я не поверил. У нас в оппозиции есть такое, что всегда передается какая-то информация, иногда верная, иногда — нет. Думал, что хватит, уже 15 лет пугают меня. Но все это подтвердилось. Супруге уже сообщили, что моего отца вызывают на допрос в ГКНБ», — сказал он.

 

Все детали будут известны, когда он пойдет на допрос. Будет подробная информация, по какому поводу вызвали, в связи с чем, какие уголовные дела.
Равшан Жээнбеков

 

По его словам, «допрос может быть связан только с отцом, так как он тоже «активный в оппозиции». «Тем более, он восстановил газету «Алиби», она оппозиционная, как и во времена Бакиева. Мы два года ее не выпускали, а сейчас начали», — заявил депутат.


«Но, возможно, допрос и из-за меня. Повестку не присылали, вызвали устно. Я знаю, что нам шьют какие-то уголовные дела, пытаются что-то найти», — отметил Равшан Жээнбеков.


 http://24.kg/obschestvo/49556/ 

           
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