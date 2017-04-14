В ГКНБ вызвали на допрос отца экс-депутата Равшана Жээнбекова — Бабурбека Жээнбекова. Об этом ИА «24.kg» сообщил Равшан Жээнбеков.
«Неделю назад ко мне поступила информация, что ГКНБ начали заниматься моей семьей, я не поверил. У нас в оппозиции есть такое, что всегда передается какая-то информация, иногда верная, иногда — нет. Думал, что хватит, уже 15 лет пугают меня. Но все это подтвердилось. Супруге уже сообщили, что моего отца вызывают на допрос в ГКНБ», — сказал он.
Равшан Жээнбеков
По его словам, «допрос может быть связан только с отцом, так как он тоже «активный в оппозиции». «Тем более, он восстановил газету «Алиби», она оппозиционная, как и во времена Бакиева. Мы два года ее не выпускали, а сейчас начали», — заявил депутат.
«Но, возможно, допрос и из-за меня. Повестку не присылали, вызвали устно. Я знаю, что нам шьют какие-то уголовные дела, пытаются что-то найти», — отметил Равшан Жээнбеков.
http://24.kg/obschestvo/49556/
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