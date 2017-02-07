Равшан Жээнбеков: В авторитарной стране выживают только единицы профессиональных политиков – слишком много рисков

Дискуссия с Равшаном Жээнбековым. О калибре политиков, говорунах и альянсах

О профессионализме в политике и профессиональных политиках состоялась наша беседа и даже дискуссия с экс-депутатом парламента Равшаном Жээнбековым.

Два вида политиков

- Почему вас вообще заботит тема профессионализма в политике?

- В этом году будет 20 лет, как я пришел на государственную службу - в 1997 году попал в "Белый дом" рядовым сотрудником, референтом международного отдела президента. Мне, тогда еще довольно молодому человеку, было интересно и лестно наблюдать и участвовать в том, как делалась политика. Не все сразу было понятно, по многим вопросам приходилось думать: "Я не все знаю, может, так надо". Тогда же для меня стала наглядна разница в профессионализме государственных служащих.

Политиков я бы разделил на профессионалов и назначенцев, из которых власть и деньги делают министров и депутатов. К чему это приводит, я мог ощутить на себе, когда перед уходом в оппозицию на выборах в 2005 году мне пришлось работать на четырех "президентов" – Аскара Акаевича, Майрам Дуйшеновну, Бермет Аскаровну и Адиля Тойгонбаева. С неугодными служащими расправлялись очень просто, могли выкинуть с госслужбы, а то и через уголовное дело. Все это привело к вырождению государственных служащих.

У нас было около 30 премьер-министров, из них на сегодняшний день в публичной политике осталась пара человек, имеющих свое мнение и голос.

Остальные считались политиками, пока занимали должность, имели кабинет, персональную машину, подчиненных. Но профессионалы в политике не прекращают думать о государственных проблемах, предлагать решения государственных задач, заниматься государственными делами постоянно и системно хоть на должности, хоть без нее.

Пройдемся по персоналиям

- Я так понимаю, себя вы относите к категории профессионалов?

- За 25 лет нашей новейшей истории спрос на профессионалов только растет. Как бы мы ни критиковали президента Алмазбека Атамбаева, он – профессионал, в политике много лет. Он создал старейшую партию, был депутатом, оставался без работы, без портфелей, без депутатского кресла, но не уходил из политики. Также Омурбек Текебаев – профессиональный политик, который независимо от статуса и занимаемой должности занимается политикой и высказывает свою позицию по тем или иным государственно важным делам. Я пришел на государственную службу 20 лет назад, 12 лет назад ушел в оппозиционные политики, надеюсь работать в политике еще 20 лет.

- Странно, что вы, перечисляя профессиональных политиков, не назвали Омурбека Бабанова. Он был в политике до того, как стал вице-премьером или премьер-министром, сейчас он в парламенте лидер фракции и один из самых влиятельных людей в стране…

- Думаю, что Омурбек Бабанов, Канат Исаев, Бакыт Торобаев после 2-3 политических кризисов, без которых политическая карьера невозможна, когда большинство единомышленников отворачивается, смогут перейти в разряд политических тяжеловесов, способных удерживать политические позиции. Например, Бабанов пришел в парламент в 2010 году, в 2012-м стал премьер-министром, ушел через полгода. Потом его не было в политике два года. Ни по одному важному государственному вопросу он не высказывался, ни в одном круглом столе, ни на одной конференции не выступал. Повторюсь, профессиональный политик должен постоянно заниматься общественными делами. Публично.

- Я вот не соглашусь. Некоторые известные люди, даже уходя с должности, продолжают влиять на многие процессы в стране. Это ли не политика? Помимо лидера "Республики – Ата Журт", на ум приходит, например, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, который остается все еще влиятельным в каких-то вопросах.

- Если не говорить о нем как о человеке, а оценивать с точки зрения политических критериев, то можно сказать следующее: правильно оценив его потенциал, его продвигала и поддерживала большая группа, опираясь на своих политических партнеров, он дошел до спикера парламента, одной из сильнейших позиций в государстве. После того как ушел, ни по одному вопросу не высказывался, особенно по государственно важным вопросам.

То, что происходит в кулуарах, нельзя назвать публичной политикой.

Обязанность профессионала - продвигать и защищать свои идеи каждый день, находить единомышленников, оппонировать власти, убеждать сомневающихся.

Птица-говорун или "решатель" проблем

- Я все-таки считаю политиков просто говорунами. Им выгодно находиться, например, в парламенте или в оппозиции, потому что, если назначить такого человека в исполнительную власть, он окажется плохим менеджером и весь его политический имидж рассыплется. А нашей стране нужны хорошие менеджеры, которые будут решать проблемы, инвестиции привлекать.

- Политика в Кыргызстане становится все более профессиональной, значит, и командной работой. Только с помощью партнеров и единомышленников можно ставить и решать проблемы национального масштаба. К сожалению, в нашей стране есть политики, которые, будучи оппозиционерами, очень хорошо говорили. Но когда им дали работу, они ее провалили. Например, тот же Атамбаев достаточно долгое время был в оппозиции, стал президентом. На сегодня не видно ощутимых результатов. За шесть лет его правления в стране не произошли реформы. Хотелось бы, чтобы наши политики смогли перейти от слов к делу, тем более что в условиях затяжного системного кризиса работы хватит всем.

- В таком случае что вы имеете в виду под словом "делать"?

- Умения правильно говорить уже недостаточно. Важно разрабатывать программы развития, иметь четкие взгляды, особенно идеологические, собирать команду, осуществлять свои идеи и программы. Вот это и есть профессионализм в политике.

- Мне кажется, многие предпочли бы, чтобы если не президент, то премьер-министр был бы хорошим хозяйственником и эффективным менеджером.

- С советских времен у нас осталось такое мнение, что первое лицо в государстве – это политик, а остальные должны быть хозяйственниками, в том числе и премьер, и мэр города. На мой взгляд, главы правительства и муниципалитета должны быть публичными политиками. Заняв должность мэра или премьера, они постоянно будут сталкиваться с проблемами города и общества. Они не должны быть приложением к властной вертикали, а должны быть самостоятельными политическими фигурами, способными работать на общество. Это особенно важно сейчас, когда мы нуждаемся в тяжелых и серьезных реформах.

Семь пятниц на неделе

- Как относиться к тому, что у политиков меняются взгляды? Меня вот это раздражает. Можно допустить, что человек с возрастом стал мудрее, что-то новое узнал, в чем-то по-человечески разочаровался. Но народ телепатическими способностями не обладает – мы видим просто перебежчиков.

- Чтобы проверить себя, прочитал свои интервью, которые давал много лет назад. Мои темы и сейчас, и 10-15 назад - реформы, демократия, свобода, эффективность. Когда у тебя есть четкие взгляды и определенная позиция, тяжело, потому что тебя пытаются перетянуть в разные стороны. Держаться одной линии – просто требования безопасности для самого политика, только так он сможет завоевать доверие единомышленников и партнеров.

У нас есть нестабильные политики. Многие приходят во власть и меняют свою позицию. Например, в оппозиции они – демократы, а с приходом к власти начинают придерживаться диктаторских или же авторитарных принципов.

Относительно того, что политиков критикуют за высказанное мнение - профессионал, тем более в оппозиции, должен быть готовым к тому, что его будут очернять, на него будут давить. Будут давить и на его семью, и друзей. Например, со времени моего ухода в оппозицию прошло уже 12 лет, сначала Акаев, потом Бакиев и Атамбаев на меня хотят повесить все решения, которые принимало правительство, премьер-министр, парламент. А я горд, что в 2003 году отказался подписать решение власти по "Кумтору", как бы тогда мне ни выкручивали руки. Поэтому я могу до сих пор находиться в публичной политике.

- Зачем нам нужны эти профессиональные политики? Пока вы меня не убедили и я вас всех считаю говорунами. Может, ну вас всех!

- Чем сложнее дело, тем нужнее профи, которые разбираются, как с наименьшими потерями все наладить. В Кыргызстане огромное количество проблем, как бы власть ни говорила, что все нормально и что будет лучше. Нам предстоят болезненные реформы. Посмотрите, что происходит с бизнесом, с пенсиями, как обстоят дела в образовании, здравоохранении.

Приближающиеся выборы президента в 2017 году дадут возможность выбрать из большего количества кандидатов. Если будет конкуренция, это хорошо для нашей страны.

- Зачем нам такие политики, которые сначала в оппозиции – демократы, а у власти – автократы?

- И профессионалы, и случайные люди в политике совершают ошибки. Просто профессионал совершает их меньше, он более стабилен, имеет четкие взгляды и программу, имеет единомышленников и партнеров, способных провести реформы, когда придет к власти. Профессионал отличается от назначенного еще и тем, что понимает, что во власть не приходят навечно - важно помнить, что из власти придется уходить.

- Вот вы говорите, что Атамбаев привел страну к авторитаризму. А ведь он верит, что он делает все правильно.

- Скорее всего, он верит, что правильно поступает, но он не думает, что, решив одни проблемы, он создал много других и что следующему поколению придется решать его проблемы.

- Допустим, вы в составе широкой коалиции, с единомышленниками и партнерами пришли к власти. Проводите реформы, а они не дают результата. Как вас после этого назвать?

- Для этого и нужна работа в оппозиции, чтобы было время все хорошо продумать и подготовить все реформы. Хотим мы этого или нет, но большой мир вокруг нас, развитые страны потому и достигли успеха, что придерживаются демократического развития страны, развивают рыночную экономику. Потому что только демократия и рыночная экономика создают рабочие места, решают проблемы безработицы, за счет налогов и сборов пополняют бюджет, а это - пенсии, зарплаты учителей и врачей.

- Пока из разговора кажется, что профессиональный политик должен быть только профессиональным политиком. А вот инженером, экономистом…

- Обязательно должен быть специалистом в какой-то области. Мы не рождаемся политиками, а становимся. Дэн Сяопин был рабочим завода "Рено" около 15 лет, Лех Валенса - электриком. Мы все с чего-то начинаем, прежде чем созреваем до непростого решения идти в профессиональную политику.

Где найти политический инкубатор

- В таком случае просто так профессиональных политиков не вырастишь. Где их брать-то? Кажется, в Кыргызстане мы все друг друга знаем.

- Сейчас в Кыргызстане формируется уже третье поколение политиков, и оно заметно грамотнее, я бы сказал технологичнее, первых двух. Среда может создавать условия для специалистов, менеджеров и политиков.

Если мы выбираем авторитарный режим правления, то взрастить специалистов не получится, потому что сама система подавляет развитие, которое может нанести ущерб целостности этой системы.

Авторитарная страна допускает к принятию решений только своих - конформистов, подхалимов. Когда мы придерживаемся в своей работе демократических принципов и правил, таких как политическая конкуренция, открытость и прозрачность, лидер не может контролировать политическую среду. Тогда появляются профессионалы.

В авторитарной стране выживают только единицы профессиональных политиков – слишком много рисков.

- Многие состоявшиеся специалисты задаются вопросом: "А не пойти ли мне в выборах поучаствовать, или партию создать, или, может, пойти в публичную политику?" Когда человек созрел?

- Это личный выбор каждого. Он только должен быть готов к риску и угрозам, не каждый специалист согласится рисковать и жертвовать благополучной жизнью своей и своих близких. В профессиональную политику идут считанные люди, это тяжелая работа.

- Вы говорили, как отличить профессионального политика со стажем от того, кто просто хочет должности. Но как поверить молодому политику, чьих интервью 10-летней давности просто не существует?

- У нас небольшое и очень прозрачное общество, и профессия политика не быстрая. Многие начинают свой путь в политику с лайков и постов в социальных сетях, присоединяются к митингам оппозиции, ходят на круглые столы.

- В чем тяжесть вашей работы: раздаете интервью, ходите на конференции?

- У профессионального политика две возможности. Первая - искать, находить и объединять единомышленников и партнеров. Ты должен идти на конференции, круглые столы, давать интервью, чтобы распространять свои взгляды и позицию. Даже если вопросы для тебя неудобны или собеседник подвергает критике и нападкам. Вторая – когда ты приходишь во власть и меняешь управление, проводишь реформы. При этом ты должен понимать, что можешь потратить годы, даже жизнь, и уйти, не достигнув цели, не реализовавшись.

Важно идти на компромисс

- Все те же люди находятся у власти, уходят в оппозицию, периодически объединяются то в одни альянсы, то в другие. Как вы охарактеризуете вот это национальное явление?

- Я уже говорил: не нужно думать, что через назначения и с помощью денег можно в политике надолго задержаться. Все временно. Политика – стратегическая вещь. Те люди, которые объединяются сегодня только для того, чтобы взять власть, совершают серьезную ошибку. Власть надо не только брать, ее надо использовать во благо.

- Как простым гражданам понять, что этот альянс создан не для того, чтобы захватить власть, а для того, чтобы что-то решить? Кажется, что все просто хотят власти ради власти и денег.

- В оппозиции, когда власть травит и давит, чтобы защититься, объединяются самые разные люди, даже вчерашние оппоненты. Это нормально. Но политики, идя на компромисс, объединяются по каким-то политическим платформам, определив единые цели.

В Кыргызстане уже видны усилия, когда начинают строить стабильные отношения на идейной, программной основе, на общем видении цели. Кыргызы всегда сочувствовали оппозиции, и оппозиция всегда побеждала в Кыргызстане. Сейчас у оппозиции сложная задача: нужно выиграть у олигархов, у власти интеллектуально, предложить свое видение развития, показать, куда мы должны двигаться дальше, как выбираться из кризиса.

- У нас договороспособность расцениваются как соглашательство. И часто им и является…

- В политике должен быть компромисс, очень важно ценить и уважать взгляды своих партнеров. Когда мне раньше говорили про партнерство в политике, я не обращал внимания, но последний случай, когда Атамбаев пошел на изменение Конституции, а мы – независимые политики и журналисты, гражданское общество – объединились, создали альянс, это было впервые и так удивительно! Как обычно, власть продавила свои поправки, но впервые в нашей стране 200 тысяч человек проголосовали против власти. Мы объединились на одной платформе, имея разные идеи. Мы вели долгие, болезненные переговоры, но смогли выступить единым фронтом.

Много или мало Кремля?

- Могли бы разные силы объединиться перед президентскими выборами?

- Те, кто давно работает в политике, прекрасно понимают влияние Кремля на наши выборы. Но мы должны объединяться и всем кандидатам в президенты ставить требования по проведению реформ – конституционной, избирательной, судебной, реформы государственного управления. Если мы не будем согласны с выбором власти и олигархов и сможем выдвинуть общие требования, это будет большой шаг в развитии гражданской политической культуры.

- Мне кажется, вы слишком демонизируете Кремль. Может, там про нас вообще не думают – своих проблем хватает. Не думали деньгами скинуться, чтобы выставить единого кандидата на выборах?

- По моим расчетам, прошедшие выборы в Жогорку Кенеш в 2015 году обошлись в сумму до $100 млн. Выборы президента в Кыргызстане будут стоить не меньше. В Кыргызстане нет ни одного политика, кто в состоянии вложить такие средства, потому что нет таких денег.

Во всех цивилизованных странах выборы финансируются обществом, но у нас не так. В Штатах как у республиканцев, так и у демократов свои специалисты, которые уже 100 лет занимаются фандрайзингом.

У нас же кандидатам, лояльным к Кремлю, нужна будет внешняя поддержка. Помимо финансов, нужна поддержка СМИ. Глобально обеспечить ее может только Кремль.

- Ваша геополитическая ориентация давно всем известна. А что если бы президента назначал не Кремль, а Вашингтон? Это же просто зависимость, но только от другой страны.

- Отличие в том, что развитые страны поддерживают не персоны, а процессы и принципы. Когда ситуация созревает, к власти приходят лидеры, которые придерживаются прогрессивных взглядов, умеют проводить реформы, двигать общество вперед. В самом Кремле не видно стабильной политики в отношениях с Кыргызстаном. Мы же были свидетелями того, как все президенты были "своими" для Кремля, а все заканчивается разрывом.

- Если вспомнить Ли Куан Ю, то все же человек решает?

- Он пришел во власть, имея британское образование. Он вырос в той среде. Взгляды, идеи, которые он внедрил в Сингапуре, он получил в Англии. В Сингапуре оставалась британская судебная система, которой доверяет весь мир, и сильное местное самоуправление. Поэтому там как лидер, так и общество были готовы к реформам, которые показали результат на практике в Европе. Мы же пока выращиваем людей, которые не соответствуют современным требованиям.

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