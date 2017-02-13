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Политика
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Кыргызстанские мигранты в Москве пригласили Мадумарова на встречу

Политический деятель Адахан Мадумаров по приглашению кыргызстанких мигрантов поедет в Москву, где проведет встречу с соотечественниками.

 

Об этом политик написал на своей странице в «Фейсбуке». По его данным, встреча состоится 18 февраля.

 

Как сообщается, находящиеся в России кыргызстанцы создали движение «Мадумаровду колдоо» («Поддержим Мадумарова») и призвали его выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2017 году. Они направили ему письмо, в котором пригласили на встречу.

 

Мадумаров опубликовал полученное от соотечественников письмо.

 

В конце 2016 года Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев объявили об объединении и заявили, что один из них будет выдвинут кандидатом на выборах президента.

 

Источник - "Азаттык"

           
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