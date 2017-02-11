Амбиции - это хорошо, но как на счет ваших делишек, Темир мырза?!

Несколько лет назад на встрече с жителями Сокулука он сказал: "Пока вы вели себя рассеянно, ваши земли забрали сарты из юга"...





Лидер партии "Ак Шумкар" Темир Сариев не перестал пиариться, даже лишившись поста главы правительства. В отличие от своих предшественников, он запомнился тем, что меньше работал, больше рекламировался.

Мы узнали, что он может десять раз подтянуться на турнике, выполнив "норму полковника", умеет играть в футбол, кататься на лыжах, награждать исключительно тележурналистов 7 ноября, в день прессы. Отправляясь куда-то, он обязательно брал с собой журналистов телеканала. По голубому экрану он хвастался проделываемой работой, но потом стало известно, что ничего существенного не было сделано. В итоге он лишился работы из-за скандала вокруг строительства дороги Бишкек-Торугарт.

С тех пор он ходит с президентскими амбициями. Не ходит без дела, вместе с бывшей руководительницей своей пресс-службы затеял пиар-кампанию. Конечно, как и другие у него есть право участвовать в президентских выборах. Но у желающего взвалить на себя ношу народа человека должно быть безупречное прошлое, не так ли? С этой точки зрения Темир Аргембаевич заметно хромает.

Как выше отмечалось, до сих пор не утих тендерный скандал, из-за чего Т.Сариев лишился должности главы правительства. Из-за этого до сих пор не достроена дорога Бишкек-Торугарт (так в источнике). Если Темир мырза действительно собирается баллотироваться в президенты, то для начала он должен разобраться с этой проблемой.

Во-вторых, в свое время много говорили о том, что четыре года занимавший пост министра экономики и один год управлявший правительством Сариев подмял под себя сахарный бизнес в стране. Даже тогда он не смог уверенно ответить: "Это не так, я не контролировал этот бизнес". Поэтому ему следует открыто сказать, сколько он заработал на покровительстве этого бизнеса, вернуть деньги в казну. Только тогда мы поверим в то, что у него благие намерения, что он намерен работать в интересах страны.

В-третьих, есть еще один важный вопрос, который может поставить крест на его желании стать президентом. Темир Сариев сам в свое время вляпался. Если он забыл, то мы напомним, несколько лет назад на встрече с жителями Сокулука он сказал: "Пока вы вели себя рассеянно, ваши земли забрали сарты из юга". Это услышали все присутствующие. Сможет ли обеспечить целостность страны человек, который делит ее на две части?

Амбиции - это хорошо, но им должны сопутствовать уровень, опыт, чистое прошлое. Думаем, если Темир Аргембаевич задумается над всем этим, то он сможет сэкономить свое время и деньги.

Источник: газета "Мантыш" №3 от 07.02.2017 / стр. 3

http://www.gezitter.org/politic/57600/