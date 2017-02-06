Можно ли доверить кресло президента Темиру Сариеву?

По мнению политолога, такие кадры уже давно обанкротили страну

Экс-премьер Темир Сариев первым официально заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента Кыргызстана. Резолюция о выдвижении кандидата была принята во время конференции политической партии «Ак-Шумкар».

Насколько первая официальная кандидатура может соответствовать должности президента нашей республики? Своим мнением на этот счет с «Вести.kg» поделился политолог Бекбосуна Борубашова.

- Предвыборная гонка уже началась и, конечно, он имеет право подавать свою кандидатуру на данный пост, но в первую очередь ему стоит оценить самому, насколько он соответствует данной должности, - считает Борубашов, - В Конституции этому посвящён целый раздел. Кандидатам точно нужно внимательно ознакомиться с этим разделом. Почему-то многие забывают о том, что внешней и внутренней экономикой занимается правительство. В первую очередь, Темир Сариев должен представить народу свои планы для того, чтобы оценить его, как кандидата.

Как известно, Темир Аргембаевич уже на протяжении 17 лет «варится» в политической системе и за время его работы на разных должностях часто всплывали нелицеприятные факты. Так, во время работы премьер-министром его обвиняли в том, что он передал земли Узбекистану. Об этом на пресс-конференциях оппозиции неоднократно рассказывал лидер движения «Эл Уну» Азимбек Бекназаров. По его словам, премьер-министр Темир Сариев скрывал, что отдал землю, где была расположена телевышка Кербен (Аксыйский район, Джалал-Абадская область – ред.), узбекской стороне.

Собеседник «Вести.kg» Бекбосун Борубашов также вспомнил подробности другого нашумевшего скандала.

- При нашей системе люди никогда не уходили просто так, - отметил Борубашов. - Уже почти 30 раз за последние 25 лет в нашей стране менялось правительство и всегда люди уходят со скандалами и интригами, связанными с их деятельностью. К сожалению, большинство политиков не чисты на руку и не стоит забывать, как Темир Аргембаевич ушёл в отставку после очередного скандала вокруг строительства автодороги Балыкчы-Корумду. Тогда депутатская комиссия выявила грубые нарушения в проведении тендера. Думаю, Сариеву предоставляется хороший шанс ещё раз оправдаться и объясниться перед народом.

Ко всему прочему, политолог уверен, что во власть приходят только «денежные люди» и это упущение в избирательной системе. По мнению Бекбосуна Ишенбековича, к власти идут только представители элиты, а то, что среди простого народа тоже есть достойные люди никого не интересует.

- Обратите внимание, что начальный капитал у наших политиков редко можно назвать честным. По моему мнению, все люди, которые сейчас рвутся во власть уже давно должны уйти из политической системы и дать дорогу хорошим специалистам. Они уже показали, на что они способны и, в принципе, можно сказать, обанкротили страну. Кандидатам просто хочется сказать, чтобы начали наконец нести ответственность за каждое своё действие. Им вряд ли удастся что-то изменить в нашей стране, и сейчас мы ничем не отличаемся от американцев. Там тоже у власти могут быть только бизнесмены, - заключил Борубашов в беседе с «Вести.kg».

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44579&Itemid=83