Неугомонный Темике

Помимо этого по интернету давно ходят его высказывания, разделяющие народ.



Судя по тому, что мы знаем, президентские выборы состоятся в конце года. Но некоторым политикам уже не терпится, они хвалят себя как девушки, собирающиеся замуж. О чем это говорит?



Например, бывший глава правительства Темир Сариев сейчас суетится, бегает во все места, где может себя показать. Получает удовольствие от того, что в социальных сетях публикует комментарии с поверхностной философией и фотографии. Сами знаете, когда его выдвигали на пост главы правительства, многие задавали вопрос: "Как может управлять Кыргызстаном человек, чья партия не получила даже 1% голосов на парламентских выборах?" Спустя некоторое время он лишился поста премьер-министра в результате скандала. Если он действительно собирается в президенты, то ему нужно заранее подумать, как нужно оправдываться по тендеру. Помимо этого по интернету давно ходят его высказывания, разделяющие народ. Этим особенно огорчены кыргызские граждане из южных регионов. Как он будет выступать перед ними, подумал над этим? С этой точки зрения победа Темике на выборах кажется сомнительной.

Источник: газета "Майдан.kg" №3 от 01.02.2017 / стр. 8

http://www.gezitter.org/society/57308/