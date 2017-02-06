“Черный четверг” для спикера парламента и премьер-министра Кыргызстана

Р.Умбеталиев: У главы государства появится уникальный шанс остаться в новейшей истории Кыргызстана как “кыргызский ельцин”…

Бишкек, “Саясат.kg” Правительственный час ЖК КР 2 февраля 2017 г. превратился в “черный четверг” не только для премьер-министра КР и его команды, но и для спикера парламента КР. Об этом заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Как известно, лидеры оппозиционных фракций «Ата Мекен», «Онугуу-Прогресс» и РАЖ начали процедуры вотума недоверия правительству КР и отзыва спикера парламента КР.

По словам Р.Умбеталиева, тем самым дан старт подготовки политических сил к предстоящим выборам президента КР 19 ноября 2017 г. (приблизительно) и возможно досрочным президентским выборам в начале летних месяцев.

Согласно прежней и действующей Конституции КР, после введения в действие новой конституции, должно произойти отставка кабинета министров и самороспуск парламента КР.

“Но перед проведением референдума “О внесении изменений и дополнений в Конституцию КР от 27 июня 2010 г.” президент КР Алмазбек Атамбаев заявил, что в случае одобрения референдума и принятия новой конституции роспуска парламента не будет. В то время такое заявление главы государства имело важное значение по поддержанию в ЖК КР закона “О референдуме”. Немаловажную роль, по одобрению этого закона, требующего конституционного большинства голосов депутатов, сыграла фракция “РАЖ”. И в итоге получила от фракционного большинства в парламенте два значимых комитета в виде подарков, призов, “устуканов”, которые согласно главного закона, должны были распределить между фракциями парламентского меньшинства”, - отметил эксперт.

“Демонстративные выступления и очевидные демарши-лидера фракции СДПК Исы Омуркулова и его зама Торобая Зулпукарова, против “чужого среди своих», бывшего лидера фракции СДПК, действующего спикера ЖК КР Чыныбая Турсунбекова, которого обвинили в преднамеренном и лояльным отношении к лидерам оппозиционных фракций и пригрозили его о рассмотрении занимаемой должности на фракционном заседании. Воздушно-президентский десант в ЖК КР в количестве одного парашютиста в лице Аалы Карашева, из единственной кадровой кузницы человеческих ресурсов главы государства, вместо Баяхунова, просидевшего в кресле депутата парламента всего 3 месяца. Резко выступил 2 февраля 2017 г. лидер РАЖ на заседании ЖК КР с заявлением о решении фракции об отзыве главы законодательного собрания. Возможно все это - звенья одной важной политической цепи?”- ставит вопрос Р.Умбеталиев.

Эксперт отметил, что деятели политических партий и фракций ведут двойную, тройную и даже многоходовые комбинации и игры, для достижений во многом меркантильных, амбициозных целей и задач: “Состояние политического поля Кыргызстана называют “черная лебедь”, где практически невозможна прогнозирование и определение расклада сил и действий лидеров партий, фракций. Политические решения и их воплощения, происходят в зависимости от сложившихся условий и итогов тайных переговоров, по принципу “война, план покажет”. Напрочь отсутствуют фундаментальные основы построения политической конструкции партий - тактики и стратегии, для достижений целей и задач”.

Р.Умбеталиев не исключает, что в случае смещения спикера парламента, фракция “РАЖ” рассчитывает на очередные подарки и призы - главы исполнительного органа и его замов, ключевых постов в правительстве переходного периода во время выборов президента и стабильного периода после успешного результата: “Как это было с Темиром Сариевым до и после выборов депутатов ЖК КР. Это лишь один из возможных вариантов действий лидера фракция “РАЖ”. Наверное, он рассматривает прямое участие в выборах на главный пост страны. Существует большая вероятность отзыва спикера парламента КР. Инициативы фракций парламентского меньшинства о выражении вотума недоверия правительству КР, скорее всего не поддержит фракционное большинство ЖК КР. Даже, если парламент большинством голосов депутатов (более 60 голосов) одобрят отставку кабинета министров, окончательное решение принимает президент КР. У главы государства появится возможность отправить в отставку Правительство КР или распустить ЖК КР”.

“Роспуск парламента выгоден для действующей власти, так как отдельные партии не пройдут в новый ЖК КР, особенно “колючие, яростно-несогласные, бунтовские, непримиримые”. Многие политические силы будут заняты перегруппировкой, перезагрузкой людских и финансовых ресурсов. Они займутся выборами депутатов ЖК КР и у некоторых не хватит сил и средств на выборы на главный пост государства. У действующей власти “все чинно и благородно”: Генпрокуратурой, ГКНБ, МВД, МЧС и остальными министерствами, ведомствами руководят все “девочки и мальчики в доску свои”. Возможны, досрочные президентские выборы, которые также выгодны той же нынешней власти. Президент официально объявит через СМИ о добровольной отставке и через 3 месяца народ должен будет сделать выбор главы страны. В любом случае будет преемник действующего президента КР, другого варианта не существует. У главы государства появится уникальный, политический шанс, если выдвинет достойную кандидатуру, а он у него есть, остаться в новейшей истории Кыргызстана как “кыргызский ельцин”. А системная и несистемная оппозиция кучкуются по разным углам, по три независимых лидера и каждый хочет стать президентом нашей страны. И если не объединятся и не выдвинут единого претендента на главный пост, успеха не будет». - заключил общественный деятель Р.Умбеталиев.