Расул Умбеталиев: Президент Атамбаев обязан был посетить место трагедии!

“Циничная ложь стала не только методом укрывательства истинных причин трагедий, но и основой государственного управления”

Бишкек, “Саясат.kg”. “Президент КР принял и сделал все шаблонные и стандартные меры и мероприятия по случаю массовой гибели своих граждан”,- заявил сегодня ИА “Саясат.kg” общественный деятель, независимый эксперт Расул Умбеталиев.

“Вся страна в слезах, народ Кыргызстана оплакивает и хоронит своих сыновей и дочерей, после страшной аварии самолета с китайским коммерческим грузом, кроме единичных отморозков, нелюдей типа “таттыгулей”. Не только родные и близкие погибших и пострадавших, но и все граждане нашей страны искали, ждали и надеялись опереться на главное плечо главного отца и лидера народов КР. Убитые горем простые люди, с нетерпением хотели и надеялись увидеть главу государства в живую, что он обнимет их и скажет самые теплые слова понимания и поддержки. Но увы не дождались!”- говорит Умбеталиев.

“Президент КР принял и сделал все шаблонные и стандартные меры и мероприятия по случаю массовой гибели своих граждан. Выразил соболезнование родным и близким погибших, выделил денежные средства, объявил день траура, дал поручение Правительству КР об оказании всевозможной помощи потерпевшим и пострадавшим. Президент КР должен был поехать на место трагедии и выступить в прямом эфире по телевидению и радио, с обращением народу Кыргызстана, о сплочении, единства, неколебимости и дачи отпора негативным высказываниям , в трагические и трудные дни всего простого народа”,- отметил наш собеседник.

По его словам, из-за большой трагедии раскрываются другие трагедии - по обеспечению земельных участков не только пострадавших, но и других не имеющих условий для проживания, по созданию качественного обслуживания и нормальной деятельности Республиканского центра судебно-медицинских экспертиз, по улучшению работы служб аэропорта “Манас” и многое другое.

“При предварительном оглашении самописцев параметрических данных о полете самолета, раскрывается распространения недействительной информации руководителями и членами Правительства КР. Циничная ложь стала не только методом укрывательства истинных причин трагедий, но и основой государственного управления. В день общенародного траура, 17 января 2017 г. в Республиканском центре крови юноши и девушки, стояли в длинной очереди, по сдачи крови пострадавшим, безвозмездно. И появилась огромная гордость и большая надежда, за будущее нашей простой молодежи! Что не приходится говорить, о тех кто правит и управляет нами”,-заключил общественный деятель Р.Умбеталиев.