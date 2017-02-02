Расул Умбеталиев: Налоговые льготы на лекарства - это колоссальное обогащение “цитромоновых” королей!

Пенсионеров вынужденно оставили смертельный выбор, либо лекарство временно утоляющую боль, либо хлеб временно утоляющую голод

Бишкек, “Саясат.kg”. При огромном дефиците республиканского бюджета за 2016 г. в размере более 25 млрд. сомов и более 22 млрд. сомов, запланированных в 2017 г. - налоговые льготы, где освобождены от уплаты налогов (НДС, таможенных взносов и сборов) целые сегменты экономики, отдельные отрасли, министерства, ведомства и даже золотодобывающая компания “Кумтор”, в общей сложности составляют более 21 млрд. сомов. Об этом заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Ниже приводим заявление Р.Умбеталиева без изменений:

“Буржуазно-алигархическое собрание “народных” избранников предоставило и узаконило себе, именно себе любимых налоговые льготы, при импорте товаров первой жизненно-необходимых продуктов питания: хлеб, масла животного и растительного происхождения и особенно лекарственных препаратов и медикаментов.

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков 31 января 2017 г. на заседании Правительства КР заявил, что социальная политика должна быть ориентирована на действенную поддержку людей, семьи и обеспечения социальных обязательств государства. И напомнил, что основными задачами социальной сфере являются качественное и доступное здравоохранение и гарантии социальной защищенности.

Ежегодно КР импортирует лекарственные препараты на сумму 15-16 млрд. сомов официально, а всего с учетом незаконных поставок на 28-30 млрд. сомов. В этом случае неплатежи налогов составляет в размере более 3 млрд. сомов.

Из-за высокой стоимости лекарств и препаратов, простые граждане вынуждены приобретать их за границей. Тот же известный, скандальный «Рекормон» в г. Алма-Ата стоит в два раза дешевле, а в г. Москве в три раза дешевле.

Департамент лекарственного обеспечения (ДЛО) в Минздраве, считается самым коррумпированным и закрытом органом.

“Народные” лекари а белых халатах выписывают в рецептах самые дорогие лекарства и направляют в самые дорогие магазины по продаже эликсиров здоровья и именно, которые за углом. При повторном посещении хранителя биологического состояния, задается вопрос почему купили таблетки в другом месте. Потому что за углом очень дорогие. Да они не дешевые, но зато они самые лучшие.

Руководители государства, правительства, парламента очень любят приводить примеры, где жить хорошо и что можно было и у нас сделать существование очень прекрасное, но отпрыски прежних режимов, которые находятся рядом с нами в течении 7 (семи) годов не дают такой возможности, превратить нашу жизнь обычную в райскую.

Скандинавские государства: Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия с социалистическими строями -основные приоритеты направлены на социальные равенство. Именно налогообложение выравнивает и регулирует социальное положение всех слоев населения, не допуская колоссальных разницы между граждан всего общества. Каждый пенсионер и член малообеспеченных семей этих стран ежегодно имеют право и возможности провести путешествие по всему миру.

В Германии лидирующие партии «ХДС» и «ХСС» главные вопросы ставят в решениях социальных проблем гражданского общества.

В течении 7 лет в КР у власти находятся и управляет государством социалистические партии с демократическим уклоном.

В парламенте и правительстве восседают представители этих фракций и партий, именно они за счет налоговых льгот, за счет народных финансовых средств, набивают до отвала свои крысиные норы и становятся буржуазными маслокрадами.

В Кыргызстане 60 % пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера.

Прожиточный минимум дееспособного взрослого человека составляет - 5 тыс.622 сомов, пенсионного возраста - 4 тыс. 485 сомов, детского возраста - 5 тыс. 060 сомов. Структура прожиточного минимума составляют: продукты питания - 65%, непродовольственные товары - 16 %, услуги - 17% и налоги 2%, где 2-3% отведено на покупки лекарственных средств.

Более 30% населения КР находятся за чертой бедности. Это малообеспеченные слои населения, которые получают пособия на детей в размере 500-600 сомов в месяц на каждого ребенка.

Пенсионеры - это наши отцы и матери, малоимущие семьи - это наши сыновья и дочери, все они рядом с нами почти не защищенные социальными выплатами, члены нашего общества.

Пенсионеров вынужденно оставили смертельный выбор, либо лекарство временно утоляющую боль, либо хлеб временно утоляющую голод.

И они, закрывшись от нас на ключ в своих “хрущевках”, молча покидают этот мир.

Но это вызов нашим действиям, нашему разуму, не сумевших обеспечить нашим отцам и матерям достойную старость.

Надо непременно отменить налоговые льготы на медицинские препараты и лекарства.

Необходимо, обязательно вводить адресную, индивидуальную социальную помощь, для начало по обеспечению лекарств, медицинской помощи пенсионерам и малоимущим слоям простого населения.”