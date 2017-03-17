Расул Умбеталиев: Ровно 7 лет назад, 17 марта 2010 года лидеры оппозиции заявили о свержении власти в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Общественный деятель Расул Умбеталиев о событиях семилетней давности...

“...Сегодня, 17 марта 2017 г. исполнилось 15 лет кровавому и трагическому событию-расстрела мирных жителей Аксыйского района Джалал-Абадской области возле села Бозпиек. Простые граждане направлялись в районный центр г. Кербен, для участия в мирном собрании по вопросу безвозмездной передачи земли кыргызской, более 90 тыс. гектаров, политической продажи собственности народа КР соседнему Китаю.

С этого события начинается новейшая история нашей страны - активная фаза политических перемен, обострения борьбы оппозиционных сил за государственную власть.

Сложилась крайняя сложная обстановка кризиса госуправления - когда отец народа дает команду расстреливать собственный народ, когда глава правительства вводит операцию, под кодовым названием “Тайфун” по силовому подавлению мирных действий мирных жителей, когда парламент КР, создавая депутатскую комиссию, всячески затягивали расследование расстрела мирных граждан, своих избирателей, когда вся госмашина, в том числе госСМИ направлена была на искажения и оправдания фактов убийства людей.

17 марта 2010 г., во время проведения мирного собрания с участием более тысяча участников, возле здания “Форум” г.Бишкек, лидеры оппозиции перед собравшимися заявляли о готовности поменять госвласть. Один лидеров оппозиции сообщил, что “через неделю мы захватим эту власть”. Но другой лидер заявил о том, что “предыдущий оратор поспешил” и поправил его: “к управлению госвласти придем через две-три недели и будьте к этому готовы”.

На этом собрании было принято решение о проведении Народного Курултая 9-00 часов утра 7 апреля 2010 г. на этом же месте.

Именно 7 апреля 2010 г. с жесткого разгона мирных жителей сотрудниками правоохранительных органов, вооруженных сил, спецотрядов службы нацбезопасности возле здания “Форум” г. Бишкек, началась активная фаза события.

В этот день отец народа дает команду расстрела собственных мирных граждан. Кровавое событие закончилось захватом госвласти лидерами оппозиции.

Победителей не судят, но их будут судить уже другие победители!

В связи с жесточайшими нападками на независимые СМИ и в целях их безопасности, сотрудничающих со мной, я специально упустил личности лидеров оппозиции.

Ведь, на сегодняшний день госвласть и партии власти подают иски на независимые СМИ. Журналисты в основном представляют информационную площадку для авторов и заявителей статей и интервью. Именно авторы и заявители должны нести моральную и уголовную ответственности.

В случае желания СМИ опубликовать конкретные фамилии лидеров оппозиции готов их озвучить и понести полную ответственность за статью.

Я неоднократно об этом открыто заявлял, но наверное было другое время.

Р.Умбеталиев,

общественный деятель,

Герой Апрельской революции».