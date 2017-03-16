Расул Умбеталиев, эксперт по энергетике: "В борьбе с коррупцией не стоило заострять внимание на "ата-мекеновцах", президенту следовало бы уделить внимание и своей партии, очистить ее..."

Р.Умбеталиев: Возбужденное по "Мегакому" дело абсурдное. Потому что невозможно доказать, что Текебаев брал взятки

- Расул мырза, вам шепнули на ухо или из-за личной обиды утверждаете, что в отношении Аиды Саляновой будет возбуждено уголовное дело по "Кумтору"?

- Аида Салянова не учла, что я аксакал, что подал ей руку помощи в тяжелое для нее время, без моего согласия присоединила мою партию к "Ата Мекену", стала депутатом по ее списку. Я не против того, чтобы Салянова была депутатом, не завидую ей. Я на протяжении многих лет относился к своей партии, как своему детищу, а она, став лидером, даже не посоветовалась со мной. Огорчился, но не держу на нее зла. Я не придумал информацию о том, что в отношении Аиды Саляновой будет возбуждено уголовное дело по "Кумтору". Я открыто заявил о том, что слышал, власть усилила атаку на "ата-мекеновцев", намерена возбудить уголовное дело для того, чтобы поставить подножку Саляновой. Потому что в 2009 году, когда Аида Салянова была статс-секретарем в Министерстве юстиции, Налоговая служба предложила списать налоги с "Кумтора" в размере 32 млн долларов, а Министерство юстиции это воплотило в жизнь. Другими словами, по их поручению Аида Салянова вынесла юридическое решение. В итоге 32 млн долларов не поступили в казну. В отношении Саляновой хотят возбудить уголовное дело, обвинив в том, что из-за юридического решения государству был нанесен ущерб. Из собственных источников я слышал, что в соответствующих отраслях уже собрали документы. Именно поэтому я поделился информацией о том, что в отношении Саляновой может быть возбуждено еще одно уголовное дело. Потому что в ближайшее время это дело может быть возобновлено. Честно говоря, власти изо всех сил стараются поставить подножку Аиде Саляновой, очернить ее. Поэтому они впутали ее в "Белизгейт", хотя она не имела к этому отношения. Затем возбудили уголовное дело по незаконному продлению адвокатской лицензии Алексея Елисеева, попытались посадить. Но не могут ее задержать, так как пострадавших в этом деле нет. Поэтому верхушка поставила перед собой цель поднять вопрос "Кумтора". В борьбе с коррупцией не стоило заострять внимание на "ата-мекеновцах", президенту следовало бы уделить внимание и своей партии, очистить ее. Потому что и в партии президента есть люди, про которых ходят дурные разговоры.

Если власть действительно намерена бороться с коррупционерами, то борьбу можно начать в сфере энергетики. Пускай попадут за решетку те, кто ежегодно грабит на 7-10 млрд сомов. Не нужно борьбу с коррупцией переносить в политическую плоскость.

- А не ускорил ли свой уход президент, задержав Текебаева?

- Возбужденное по "Мегакому" дело абсурдное. Потому что невозможно доказать, что Текебаев брал взятки. Если он действительно получил взятку, то нужно было ловить его еще в то время. А сейчас трудно будет доказать - брал он или нет. Поэтому и обвинения нужно предъявлять в меру, чтобы народ верил. Иначе народ скоро начнет верить сидящему за решеткой Текебаеву, а не президенту.

Источник: газета "Майдан.kg" №9 от 15.03.2017 / стр. 5

http://www.gezitter.org/interviews/58431/