Генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева реализовывает “наказ президента”

“Народ Кыргызстана уже не раз становился свидетелем, Атамбаев, не дожидаясь следствия и суда, лично определял и выносил свой вердикт “кто виновен, а кто нет”...

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление Социалистической партии “Ата Мекен” по поводу возбуждения уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой

В свете происходящих событий в политической жизни страны, Социалистическая партия “Ата Мекен” заявляет о том, что 26 декабря 2016 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики было официально заявлено о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша от парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.304 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Злоупотребление должностным положением»).

По утверждению главного надзорного органа, поводом для возбуждения уголовного дела явилось якобы злоупотребление служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции, при возобновлении действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева.

Исходя из этого, Социалистическая партия "Ата Мекен" полностью подтверждая о начале очередной кампании по "устранению" неудобных для власти политических оппонентов, посчитала необходимым донести до всей общественности свою позицию по данному делу.

Мы заявляем, что адвокатская лицензия А.А. Елисееву была возобновлена в 2010 году Министерством юстиции Кыргызской Республики, с соблюдением всех норм законодательства страны. Так, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности" основаниями для отказа в получении лицензии являлось лишь: 1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке,

установленном законодательством Кыргызской Республики;

2) наличие судимости за умышленное преступление; 3) увольнение из правоохранительных и других государственных органов по компрометирующим обстоятельствам. (Ст.5 Закона "Об адвокатской деятельности").

А приостановить действие лицензии, с правом вынести решение в дальнейшем о возобновлении, Министерство юстиции имело право, в случае:

- избрания адвоката депутатом и на другие выборные должности;

- поступления на государственную службу.

Что касается лишения лицензии по законодательству Кыргызской Республики, то таким правом лишения Министерство юстиции могло воспользоваться только в случае:

- сложения адвокатом своих полномочий по собственному желанию;

- утраты гражданства Кыргызской Республики;

- грубого нарушения Закона "Об адвокатской деятельности" и иных законодательных актов;

- нарушение адвокатом требований, предусмотренных для допуска к адвокатской деятельности (указано выше в ст.5 Закона "Об адвокатской деятельности).

Таким образом, действующее на тот момент законодательство предусматривало требования для лиц, желающих получить лицензию и действующих адвокатов.

Законодательство не предусматривало требований для граждан, которым действие лицензии было приостановлено. Для них возобновление лицензии должно было производиться автоматически.

Социалистическая партия «Ата Мекен» отмечает, что руководство Министерства юстиции, ни в лице А.Ж. Саляновой, ни того же заместителя министра Ж.Мамбеталиевой, ни главы государства Алмазбека Атамбаева или Индиры Джолдубаевой (в случае если бы последние из указанных занимали бы в то время пост одного из руководителей Министерства юстиции) ни на тот период, ни в настоящее время отказать по каким-либо субъективным причинам, к примеру за "приближенность" к какой-либо "семье" или за "неприязнь" того или иного гражданина не имело никакого права.

В подтверждении заявленного, Социалистическая партия «Ата Мекен» акцентирует внимание на действующем Постановлении Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 25 марта 2016 года № 7. В акте отмечено, что «Злоупотребление должностным положением относится к числу преступлений с материальным составом. Оно считается оконченным с момента наступления последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. В отсутствие данного последствия имеет место должностной проступок, влекущий дисциплинарную ответственность, но не состав преступления».

Бесспорно, Социалистическая партия «Ата Мекен» убеждена в том, что такого рода кампания по «усмирению» парламентария Аиды Саляновой была развернута под руководством самого главы государства. Ярким доказательством этому является высказанная речь президента А. Атамбаева на пресс-конференции 1 декабря 2016 года. В частности, о том, что всем известно, что «по лицензии Елисеева «выплывают» новые факты, что она выдана с нарушением всех законов, на основании фальшивых документов….. и какая связь между Саляновой и Елисеевым…».

Не удивляясь тому, что народ Кыргызстана уже не раз становился свидетелем, когда глава государства А. Атамбаев, не дожидаясь следствия и суда, лично определял и выносил свой «вердикт «кто виновен, а кто нет», Социалистическая партия «Ата Мекен» обращает внимание на то, что такое высказывание со стороны главы государства, было воспринято его окружением как истина в последней инстанции, как призыв действовать, с целью дискредитировать и обвинить Аиду Салянову в том, в чем она не виновна.

Социалистическая партия «Ата Мекен» отмечает, что и руководство ГКНБ, и Генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева, реализовывая «наказ президента», касающийся Аиды Саляновой, к сожалению, в очередной раз подтверждают о формальности и избирательности в применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Кыргызстана.

Обращая внимание на статью Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой, Социалистическая партия «Ата Мекен» расценивает это, лишь как способ «запугать» парламентария с искусственно выдуманным совершением ею особо тяжкого преступления, в которой согласия на привлечение к уголовной ответственности парламента не требуется, и увеличиваются шансы для применения меры пресечения в виде заключения под стражу.

Таким образом, на основании вышеизложенного, Социалистическая партия «Ата Мекен» требует:

- От Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева прекратить впредь выходить за рамки своих конституционных полномочий, установленных национальной Конституцией в период исполнения президентской деятельности и воздержаться в дальнейшем от постоянного вмешательства в процессуальную деятельность правоохранительных органов, принимая во внимание конституционный принцип презумпции невиновности.

- Учитывая предыдущий опыт правления двух президентов Кыргызской Республики, от ГКНБ и Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики требуется, неукоснительно руководствоваться только уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики и впредь не становиться непосредственным исполнителем политических заказов.