Аиде Саляновой официально предъявили обвинение

Государственный комитет национальной безопасности вчера официально предъявил обвинение депутату Аиде Саляновой. Об этом «Вести.kg» сообщила её адвокат Чинара Джакыпбекова.

– Мы пробыли в здании ГКНБ около 3-х часов, – отметила Джакыпбекова. – Аиде Саляновой просто предъявили обвинение по ч.4 ст. 304 («Злоупотребление должностным положением» - ред.), и мы находились там так долго, потому что требовали разъяснений. Это чистой воды незаконное обвинение, именно поэтому мы требовали у следователя предоставить все доказательства того, что действия Саляновой были противозаконными. В настоящий момент материалы по данному делу находятся у её второго адвоката Улана Джумакова.

Напомним, вчера состоялся уже второй допрос по возбужденному уголовному делу в отношении депутата партии «Ата Мекен» Аиды Саляновой. В первый раз её допрашивали ещё в начале февраля. Тогда уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» было возбуждено Генеральной прокуратурой КР, после чего было передано ГКНБ КР.

Как ранее сообщалось, поводом для предъявления обвинений стало то, что Салянова, будучи и.о. министра юстиции, незаконно продлила действие адвокатской лицензии находившегося в то время в розыске Алексея Елисеева.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45175&Itemid=80