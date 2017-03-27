Адахан Мадумаров, лидер партии «Бутун Кыргызстан»: «Сегодня я сильно критикую Атамбаева. Завтра после ухода Атамбаева из власти я буду защищать его, говоря «не трогайте»

А.Мадумаров: Курманбек Бакиев тоже настоящий добродушный кыргызский джигит, без грязи в сердце, может быть, беда в доверчивости...

- Адахан Кимсанбаевич, наверное, вы видели ответ казахского президента Нурсултана Назарбаева на выступление нашего президента в Европе. Задававший вопросы журналист остановился на словах Алмазбека Атамбаева телеканалу «Евроньюс»: «Когда в 2010 году казахи закрыли свою границу, устроили нам блокаду, были дни с гибелью людей». Мне тоже хочется задать первый вопрос о тех словах президента. Правильно ли было предъявление претензий президентом соседнему государству?

- Я много раз говорил на эту тему с приведением примера. Если твой сосед беспокойный, ты обязательно укрепишь ту сторону. Если происходят плохие мероприятия, ты думаешь: пусть дети, семья не видят этого, не попадут под их влияние. По аналогии с этим глава каждого государства, человек с чувством отца народа укрепляет границу. Поэтому ни у кого нет никакого права высказывать претензии «ты закрыл границу». Встречая Новый год, Китай тоже закрывает границу по две недели. В канун праздника Независимости Узбекистан всегда закрывает границу. Если Кыргызстан все свои стороны раскрыл нараспашку, то надо ли говорить «вы тоже будьте как мы»? Уважающее себя государство, контролирующее собственную безопасность, в обязательном порядке имеет право принимать различные меры против разных событий. У нас даже нет права выдвигать им претензии. Предъявление претензий на международной арене это признак бескультурья, неправильное дело в дипломатии. Хороший человек, хороший сосед не объявляет всей Вселенной о скандале в своем доме или с соседом. Это надо решать не спеша с умом, сдержанностью, родственным чувством. А поехать в Европу и говорить эти слова – разве Европа поможет нам? С какой целью сказаны те слова? Известно сказавшему человеку, с какой целью они сказаны. Нам неизвестно.

- Наш президент подчеркнуто сказал: «Казахи закрыли границу, умерли люди». Это ведь большая претензия, правильно?

- Это проявление безответственности. Легкомыслие, не выдерживающее никакой критики. Нехорошее явление. Казахский руководитель Нурсултан Назарбаев ведь очень мудрый аксакал, не обратил внимания, просто посмеялся. Внутри этого смеха есть тонны мыслей. Своим видом он оставил впечатление в смысле: «Нет необходимости отвечать на это, я не хочу падать на этот уровень, чего только нам не приходится слушать от того человека, а он же все говорит».

- Нурсултан Назарбаев сказал: «Любой человек должен говорить, подумав». Как вы растолковали эти слова?

- Эти слова кыргызы говорят много веков. «Необдуманно говорящий умрет без долгих стонов», «даже говоря играючи, говори, подумав», споткнувшийся о ноги встанет, а споткнувшийся о слово не встанет». Назарбаев правильно сказал. В каждом месте надо говорить обдуманно. За каждым словом стоит ответственность. Для этого необязательно быть президентом. Простому гражданину тоже необходимо говорить, подумав. Ты должен сам быть хозяином сказанного слова, должен дать ответ. Это кыргызский обычай и традиция. В мусульманстве называют «гыйбат». «Гыйбат» - тяжкий грех. В судный день этот грех равноценен греху поедания мяса родного брата. Сколько раз подумаешь, прежде чем обвинять кого-то, а для обвинения целиком всего государства необходимо чувствовать большую ответственность. Назарбаев посмеялся, мол, в политике бывает, это мудрость человека.

- Казахский президент сказал хорошие слова: «Чтоб быть политиком, правителем народа нужна толстая кожа как у слона». У наших глав на верхушке власти, политиков в оппозиции нет же толстой кожи как у слона?

- В сегодняшнее время толстая кожа как у слона необходима не только политику, но и чтоб быть человеком. Причина в том, что оставаясь в окружении сплошных сплетен, слухов, лжи, подлости, видя все это, надо жить только с выдержкой. Сдержанность, терпеливость – это чрезвычайно большое хорошее качество смиренных мусульман. В кыргызской философии, поднимающей на очень высокий уровень выдержку, есть удивительные слова «корень сдержанности – золото». К сожалению, сегодня большинство воспринимает сдержанность, терпеливость как бессилие, трусость. Ведь сейчас мир перевернулся. Воспринимают: если ты бедняк, это вызывает смех, скажешь правду – дурак, скажешь происходящее, как оно есть на самом деле, тебя воспринимают как не дающего покоя человека. Стали воспринимать как крутого, если ты богач, вор, если ты двуличный лицемер, ты молодец. Ладно, будь ты торговец, журналист, политик, но хорошо быть выдержанным. Для того чтобы быть руководителем государства, обязательно нужна толстая кожа как у слона. Посмотрите на слова, сказанные в адрес руководителей другого государства. Они все вытерпят. Что там говорил президент соседнего государства? А дал ли ответ тот человек? Не стал падать вниз, давая ответ. Потому что есть мудрое выражение «не оговаривайся с безответственными людьми с недалеким умом». Во-первых, ты упадешь на его уровень, во-вторых, говорит «все равно своим бескультурьем он победит тебя». Поэтому мудрые люди не обращают внимания на слова неумных людей. Это можем воспринять как сравнение комара со слоном. Слон не заметит укус комара.

- Вы не так давно побывали в Москве, встречались с тамошними соотечественниками. На днях побывали на такой же встрече в городе Алматы. Вы смогли услышать от находящихся за пределами страны соотечественников: «Вступление Кыргызстана в ЕАЭС стало правильным решением, наше положение изменилось»?

- Так подчеркнуто не отмечали. Они до сих пор выживали кое-как. Лишь одно – обязательно будут льготы в части регистрации или поисках и нахождении работы. В этом вопроса нет. Разве только немного не изменятся обстоятельства у тамошних, а наше обстоятельство не усложнится, а так положение не улучшилось. Причина, почему говорю «не усложнится» - резко сократилось количество поставляемых вещей из стран, не входящих в эту организацию. Их цены поднялись. Посмотрите с жизненным сравнением, какие только тои не проводились два года назад, сейчас таких тоев нет. Это говорит: по одежке протягивай ножки. Мы вынуждены стать несколько экономными. Вначале новые построенные квартиры распродавались еще незавершенными, расходились как горячие лепешки в пекарне. А сейчас не находится человека даже на предложение: берите на 30 месяцев без процентов. Для сравнения этого не нужно быть директором Института экономики Академии наук. Не вывозится из Кыргызстана фруктов и овощей примерно на 200 тысяч тонн. Это большой удар по кыргызскому сельскому хозяйству. Причиной отговорка – выращенные нашими крестьянами произведенные фрукты и овощи не отвечают поставленным ими требованиям. В этой отговорке есть политика. Чтоб не было такого предлога, правительство должно было работать.

Внешняя политика должна быть на своем месте. У нее одинаковы светлые и темные стороны. Нет человека, утверждающего, что мы осчастливлены. Нет такого большого количества людей, сказавших «получилось неправильно». Действительно, раз ты вошел в союз, то надо было больше действовать для получения большей пользы. Ведь Нурсултан Назарбаев сказал: «У меня нет ни желания, ни времени работать на кыргызское правительство». А что, нам кто-то должен поработать? Или сегодняшний мир поклялся содержать Кыргызстан? Почему должны работать другие? А куда смотрят наши, свои? Читаю информацию, что и сейчас выделено 70 млн долларов на строительство дорог. Родной мой, взятое надо возвращать. Как вернет? Или идет политика «до конца своих дней должен успеть взять»? Мы незаметно накидываем на свою шею петлю-удавку. Вот такова проводимая сегодняшними молодцами внешняя и финансовая политика.

- По сравнению с другими политиками вы хорошо понимаете сферу журналистики. После официального визита к нам Путина, после выступления нашего президента при вручении ему верительных грамот послами, такие информационные сайты русских, как «Коммерсант», «Лента.ру», «Фергана.ру», опубликовали статьи, создающие впечатление издевательства, высмеивания кыргызского президента. Не говорит ли о том, что внешняя политика столкнулась с сильной напряженностью?

- Не то чтобы говорить, это сигнал: прекратите такое, или будьте людьми. Я тоже читаю их высмеивание. С чем только не сравнивают на их сайте «Фергана.ру». В древнем Риме был не отвечающий сам за себя император Калигула. Он тоже дошел до плетения сплетен, своего коня назначил сенатором. Пишут, сравнивая с ним. Я как кыргызский гражданин обязательно чувствую свое задетое достоинство. Дополняют на больших собраниях тоже: это события, бывающие в Кыргызстане. Получается вроде, не принимайте во внимание. Мы же становимся государством, которое не принимают в расчет. Мы становимся государством, которое используется везде для примера, да еще с негативной стороны. Это от того, что наша внешняя политика не на своем месте. Сколько бы ни кричали «мы проводим внешнюю политику», но здоровый человек не может так хвалиться. Потому что у нас нет ничего, чем можно хвалиться.

- Так ведь сегодняшнего главу президентского аппарата Сапара Исакова наградил орденом со словами: наша внешняя политика стабильная?

- Наша внешняя и внутренняя политика остается тяжелым вопросом. В результате проведения легковесной политики у нас ни с одним государством нет отношений, внушающих глубокого доверия. Сильно испортились отношения с Турцией. Идут попытки по всей возможности испортить отношения с Казахстаном. Еще раз скажу спасибо, казахский президент с толстой кожей как у слона, с удивительным умом простителен к младшему брату озорнику, делает много вещей. При выезде за границу или встречах с такими как вы журналистами идет сравнение с соседними государствами, озвучивает множество неправильных слов. Кто ты сам такой? За какие достижения можешь смотреть свысока? Дорогой, не трогай, не критикуй! Пусть нет от тебя пользы, так хоть не наноси вреда! От каждого сказанного слова обязательно будет вредное воздействие. Поэтому надо быть крайне осмотрительным.

- Никто не сможет опровергнуть, что по причине необдуманно сказанных слов в адрес Ислама Каримова в течение 6 лет отношения с Узбекистаном резко ухудшились. Каримов перекрыл границу так, что мышь не могла проскочить, мы оставались в запертом положении в загоне. Сегодняшний президент узбеков вроде показывает нам родственное соседское отношение. Не станет ли временным открытие занавеса между двумя странами? Какое убеждение у вас имеется?

- Приход президентом Шавката Мирамановича оживляет определенную надежду. Я далек от утверждения, что раньше не было такой надежды. Ислам Абдуганиевич тоже выдающаяся удивительная личность для своего государства и народа. Он не поставил Узбекистан в зависимость ни перед кем, поставил на ноги, присоединил в ряды аграрно-индустриальных государств. Посмотрите на золотой запас, богатства, мощь вооруженных сил государства. В этом отношении и Каримов сделал чрезвычайно большое дело для узбекского государства.

Нравится или не нравится этот человек кому-то, это его дело. Шавкат Мираманович руководитель нового поколения. Человек, подошедший к 60 годам. Обязательно с другим взглядом. У него другой темп хода. Это скорость. Снова и снова обходит областные города, часто проводит собрания, выступает по каждому вопросу – скажешь только «молодец». Очень хорошее отношение к соседним государствам, высказываемые слова. Надо обеими руками поддерживать действия по объединению, сотрудничеству, открытию границ. Я специально просмотрел несколько выступлений этого человека. Далек от мысли, что временный. Причина в такой уверенности. Этот человек правильно понимает течение сегодняшнего времени, чувствует невозможность защищать себя в одиночку, расти и развиваться в обособленности. Можем назвать шаги узбекского президента не временными, а концептуальными. Послушал его выступление на собрании правительства, воспринял как его программу. Ставит очень правильные вопросы. Рабочий визит в Туркменистан. Едет в Москву. Посмотрите на отношения с Казахстаном. На взгляды со всех сторон он идет с концептуальными вопросами.

- Наш президент вроде доказал, что одним необдуманно сказанным словом во внешней политике можно испортить отношения. А если и дальше из-за его непродуманных слов испортятся отношения?

- Из-за сказанных им слов отношения уже не портятся. Как я привел в пример, получилось как слон с комаром, уже не обращается внимания. Начало публикаций разных статей – одна из причин необращения внимания. Мне понравилось одно слово Шавката Мирамановича, он сказал: «Нам не нужно противостояние, нам нужно сотрудничество. Нам не нужно противоборство, нам нужно объединение». Это слова с глубоким смыслом. Противоборство и противостояние – дело шайтана. Этими словами можно пользоваться как основным лозунгом и во внешней политике. «Мы не противоборствуем, не говорим перед кем-то, что мы сильные, всего-то на практике должны показать это», - в таком ключе сказал. В каждом государстве Центральной Азии было незаметное негласное противостояние вопреки озвученным перед другими словам о дружбе. Большой вопрос, что этот человек совершенно открыто сказал «с нашей стороны такого противостояния не будет».

- Река Нарын, обеспечивающая Узбекистан и Казахстан водой, начинается у нас. Узбекистан был против строительства ГЭС на реке Нарын. Можем ли надеяться, что и этот вопрос решится положительно?

- Будут построены или нет ГЭС - это зависит только от нас самих. В какой мере мы сможем найти общий язык и договориться в переговорах? Я пришел депутатом в 1995 году, с тех пор говорю. Нужна личность, способная найти общий язык и вести переговоры с Узбекистаном. Нам необходимо держать свое слово. Нам нельзя проводить птичью политику. Переговаривают с ними о сотрудничестве, а выезжая за рубеж, начинают критиковать соседние государства «у них такая-то система». Какое твое дело до их системы? Ты должен строить отношения с каждым государством в отдельности. Например, какие только люди есть у меня. Я со всеми строю отношения. Есть такие, кто не подают друг другу руки при встрече. Это их личная проблема. Я должен видеть в каждом человеке хорошую сторону. Каких людей можешь не прощать? Вора, проедающего положенное пропитание сирот и вдов, не выполняющих своих обещаний людей. Ты можешь не связываться с имеющими такие непростительные качества. Аналогично с этим у каждого государства бывают положительные и отрицательные стороны. В любом случае у нас нет права поучать, критиковать другое государство. Мы должны это знать. Он ведь говорил: «У меня есть намерение: за 5 лет я построю хотя бы одну ГЭС, открою ее и уйду».

Какое там, не завершил второй агрегат ГЭС Камбар-Ата, чей первый агрегат уже был завершен. Закончил бы только с этим, это стало бы большим делом. Напротив, сделанные в то время работы резко критиковал, бил ногами, порочил. Государство доказало, что может построить ГЭС своими силами. Кроме того, мы оживили студенческие строительные отряды. В первый год студенты заработали 90 млн сомов, во второй год заработали 130 млн сомов. Мы отправили тех студентов на олимпийские строительные работы в Сочи. А потом ведь все остановилось. Где эти студенческие отряды? Где завершение второго агрегата ГЭС Камбар-Ата-2? Где строительство хотя бы маленькой ГЭС, согревающей пусть и одну школу? Все пустые ложные слова. Вместо строительства маленькой ГЭС, он повесил на шею кыргызов 37 млн долларов и уходит. Нет следа от 37 млн долларов, выданных на строительство ГЭС РусГидро. Куда ушли, кто найдет те деньги?

- Есть слова, сказанные президентом о внешней политике, о взятии долгов у других стран: «Пока я есть, берите деньги в долг. Дадут или не дадут следующему после меня президенту (неизвестно)». Выходит, поступающие извне инвестиции, или назовем помощью, стали зависеть только от одного президента, а следующим не будет доверия?

- Основной идеологией на пути разрушения государства становится это. В то время, когда «Россия рассыпается и распадается, начались движения в каждой республике для становления самостоятельной и независимой», желавшие сохранить, защитить Ельцина люди пугали: «Поступающие из зарубежья инвестиции выдаются для Ельцина. Если Ельцин уйдет, прекратятся инвестиции». Такие же слова «если я уйду, не дадут». Инвестиции даются не человеку, они даются экономической программе того государства, с учетом находящихся под землей полезных ископаемых. До распада Союза говорили, что инвестиции дают Горбачеву, после него стали говорить, что дадут только Ельцину. Путин пришел и остановил все это, он сказал «не нужны приходящие извне инвестиции». Россией управляло не русское правительство, а управлял МВФ, Всемирный банк, они решали, когда и насколько поднимешь пенсии. Когда они приезжали, их встречали в аэропорту с умоляющими глазами. Они уже не могли жить без них. Сейчас Кыргызстан такой. Мы проходим этой дорогой. Нам надо прекращать получение приходящих из заграницы долгов. Мы должны собрать свои внутренние ресурсы, пойти своей внутренней силой.

- Как только Путин пришел президентом, он начал работу с взятием доходных предприятий в ведение государства. У нас получилось наоборот, продаются прибыльные предприятия, да еще уходят из-под полы за бесценок. К примеру, выносят «Мегаком» на продажу, мучаются, не могут продать. Наверное, нельзя сопоставлять политику Путина с нашей политикой?

- Выносимые на продажу предприятия уходят ведь не людям, которые внесут инвестиции, а своим же приближенным. Что стало с «Бишкекским водочным заводом»? Сейчас возникает вопрос по «Мегакому». Много аналогичных отраслей. «Кумтор», «Джеруй», «Талды-Булак», «Макмал». Начнешь пересчитывать, полно таких вещей. Это не ложь, не знают их ценности, не ценят по достоинству, напротив, приводят к банкротству, дальше действуют по передаче в частные руки. Это дело проходит со скоростью, гонимой шайтаном. Я изначально твердил, что эта система не годится. Говорю: не нужно правительство, пусть президент возьмет лично на себя ответственность. Другие государства развиваются по этому пути. Попробуйте сравнить Швейцарию с нами. В стране с 8 миллионами населения количество депутатов всего 46. Площадь территории всего лишь 41,29 тысяч кв км. Наш бюджет едва превышает 1 млрд долларов, а у них 246 млрд долларов, у нас около 30 министерств, а у них только 7 министров.

- Все же знают, у нас полным-полно ненужных министерств, дублирующих друг друга служб. Например, нужны ли нам такие министерства, похожие на Министерство сельского хозяйства, которое может только сидеть и считать, сколько овец в чьем-то дворе, сколько зерна на его складе, на большее неспособно, дать крестьянам какой-то дельный совет?

- Их надо превратить в специальную службу. Нам в первую очередь необходимо Министерство воды. При этом водном министерстве можно сделать продовольственный департамент. Я полагаю, у нас можно производить экологически отличные продукты, составить договора с другими государствами, обогатиться путем прямых поставок к ним. Появится очень большая служба. У всех торгующих вдоль дорог арбузами, дынями, помидорами, капустой государство должно скупить и вывозить вовне. В 2007 году Министерство обороны Белоруссии дало указание: «Нам нужно 50 тысяч тонн фруктов и овощей». А мы не смогли найти даже 15% от этого. У нас есть сельское хозяйство, не способное обеспечить потребности Министерства обороны одного государства. Сколько проблем создают: куда мы все это продадим? Все пойдет, если грамотно приступить к работе.

- Ранее было Министерство энергетики, и мало отделов в электрической отрасли. Сейчас отделений много, создались условия для воровства?

- Депутат Абыт Ибраимов выступал на сессии: «Аскар Акаевич, что такое вы создаете? Что за понятие холдинг? Хо-ол дом? Вы создаете энергетическую отрасль для узкого круга?». Тогда он не понимал. И сегодня поучают говорившие «ураа-ураа, мы должны принять». И сегодня высказывают критику нам, еще в ту пору выступавших против. Власть не изменилась, приходят ее остатки, продолжатели. Мы всегда говорили Казахстану и Узбекистану «купите нашу электроэнергию». В первый раз в ряду признаков «конца мира» Кыргызстан запросил у Казахстана «дайте нам электроэнергию». Вот, это проваливание под землю энергетической отрасли кыргызов.

- Возможно, это тоже хороший путь для создания условий жизни детям больших людей?

- Вы это знаете лучше меня. Не заставляйте всякие вещи озвучивать устами Мадумарова. Задайте такие вопросы продвинутым, которые пишут с похвалой, по сравнению со мной они хорошо знают, вхожи вовнутрь.

- Вы говорили, что мы должны привезти Акаева и Бакиева. Только вчера Акаев давал интервью, сказал в значении «хорошо бы мне найти последнее пристанище (быть захороненным) на своей земле». Вы по-прежнему думаете, что надо привезти того человека?

- Я не меняю свою позицию в зависимости от политической конъюнктуры. Я говорил, кто бы ни был, но если кыргыз родился кыргызом, то ему лучше находиться на кыргызской земле. Хорошо также, чтоб тело осталось в кыргызской земле. Какое бы плохое дело ни сделали, они получат наказание от Создателя. Простой смертный человек не может дать более суровое наказание, чем Создатель. Насколько ты сокроешь вину смертного человека, настолько же сокроет твою вину в Судный день Алла-Таала. Говорится, уходит благодать от народа, от которого убегает хан. Думаю, причиной ухода от нас благодати, наверное, то что мы бегаем и гоняем друг друга. Приехав, они должны попросить прощения у народа. Прощение дает большая масса кыргызского народа, не власть дает. После просьбы простить пусть они получат соответствующее их ошибкам наказание. Но пусть они ходят по нашей своей земле, неважно, плачут ли, смеются ли, сытые или голодные, пусть будут погребены в нашей святой земле. Никому не пожелаю жить в чужом народе, чужой земле. Мы после Исхака Раззакова должны извлечь большой урок. Им тоже не следует упрямо настаивать, а должны попросить у народа прощения.

- Это мнение критиковавшего Аскара Акаева, доставая до печенок, депутата Адахана Мадумарова?

- Если я критикую, то критикую во время нахождения человека во власти. Как только человек уходит из власти, сразу прекращаю критиковать. Уже в то время я говорил: «На раненом льве могут плясать и шакалы». Когда-то не смевшие прямо посмотреть в глаза Акаеву стали героями и как только не кричали? Ведь выступили с криками не смевшие два слова сказать Бакиеву. Какие только вопящие песни не затянули некоторые артисты, некогда получившие у Бакиева дома, награды. Это бесстыдство, цинизм. Тогда откажись от полученных от него наград, сдай врученную им тебе квартиру, брось с отвращением. Тогда скажешь «молодец, азамат». Дорогой, останови двуличие. Как личность я не могу им обоим сказать плохое слово. Акаев – удивительный ученый, рожденный на счастье кыргызов. Если бы продолжил жизненный путь в направления науки, этот человек стал бы неоценимым ученым. Я говорил «может быть, он для своей семьи хороший отец, но не годится как руководитель государства». Я не трогал его личностных качеств.

Курманбек Бакиев тоже настоящий добродушный кыргызский джигит, без грязи в сердце, может быть, беда в доверчивости. Кто говорил хорошие слова, тому верил. Были моменты, когда скажешь ему горькое слово, а он смотрел как на врага. Нет никого без недостатков. Сама по себе большая вина говорить «у меня нет недостатка». Раз мы люди, у всех нас есть недостатки. К Бакиеву прицепились слова «стрелял в свой народ». И на это согласен.

Но я видел сказанное Шамилем Атахановым в Ютубе. Он выступал: «Когда мы все стояли в страхе, Роза Отунбаева будучи женщиной, отдала приказ: «Стреляйте». В свое время я назвал Отунбаеву президентом, который избрал себя сам (самозванкой). Прошло 6 лет, Атамбаев сказал эти слова. Разве я сказал неправду? Нет. Когда я кричал о референдуме, что это очень плохое явление, ведь еще не остановились пожарища горящих домов в Оше и Джалал-Абаде, ко мне никто не прислушался. Атамбаев сказал «референдум не прошел, никто не пришел». Сегодняшние говорят сейчас, уже после ухода Отунбаевой из власти. Я эти слова не говорю сейчас. Сегодня я сильно критикую Атамбаева, называя белое белым, черное черным. Завтра после ухода Атамбаева из власти его нынешнее окружение начнет месить словами: «Это было так, вызвал меня и сказал то-то». В то время я его буду защищать, говоря «не трогайте». Если ты смельчак, скажи вовремя. А если человек ушел с должности – не трогай, не говори слова, не критикуй, не приставай к недостаткам.

- Это правда, в 2010 году стреляли пулями в людей, пришедших к месту, где сидела центральная власть. Это никто не может отрицать. В 2002 году стреляли в идущий в пустом поле народ в Аксы?

- Правильно, когда в 2010 году нападали на Белый дом, стреляли пулями. А в Аксы стреляли в народ, шедший в пустом поле Боспиек. Видя, как отмечается 15-летие тех событий и выступления государственных деятелей, не найдешь другого слова кроме «стыдно». Вопрос о необходимости установить там памятник стоит у меня перед глазами как сегодня. Он был установлен на зарплаты Абсамата Масалиева, Бейшенбека Акунова, Николая Байло, Алевтины Проненко, Ишенбая Кадырбекова, Исмаила Исакова, Азимбека Бекназарова, Адахана Мадумарова. Мы отдали свою месячную зарплату на памятник, оказали поддержку, а правительство не давало землю, выступало категорически против установления памятника, мы еле-еле установили памятник. И с каким лицом они идут туда и выступают?! Вклад в памятник внес простой народ. Государство не выделило ни копейки. Напротив, даже выступало, говоря «не дадим землю». Каким только издевательствам мы не подверглись и на открытии памятника.

Я не понимаю, уже издавна бывшие мультимиллионерами люди могли бы внести вклад в тот памятник. В свое время они испуганно шарахались, боялись пойти на то место, а вчера все собрались там. Глядя на них, мне было стыдно. А они боялись даже назвать то место Боспиек. Я собирался показать в зале Жогорку Кенеша видео «посмотрите на трагедию того места», но убежали «кокуй, спаси бог», и они же в этот раз стоят в том месте. Вот тебе времена. Как меняется история. Пошли ли в Дача-СУ получить вести о положении сегодня имеющие деньги? Оказалось 17 домов. Разве нет у кыргызов 17 предпринимателей, выступающих «построим по одному дому»? Если бы был годом парламентских выборов, тогда бы выступили. Ходили бы, прихватив с собой 10-15 видеокамер. И сейчас некоторые молодцы ходят среди гор, ведя за собой камеры. Они не могут ходить без камер. Они идут не для человека, а для камеры.

- Говоря об аксыйских событиях, вы упомянули об издевательствах, которым подверглись Абсамат Масалиев, Бейшебек Акунов. Сегодняшний президент критикует своих оппонентов или противников «вонючие политики, провокаторы». А мог бы Акаев назвать «вонючими политиками, провокаторами» установивших памятник с любого фланга сегодняшней оппозиции - весомых противников, упрямо отстаивающих свое, оказывающих сопротивление?

- В русской истории есть понятие «Просвещенный авторитаризм». Это правление научно образованных людей. Такой была эпоха Акаева. Там где есть наука, есть и культура. Тот человек был высококультурным. Никогда не называл фамилию и никогда не нападал на отдельного человека. Говорил только иносказательно. Сам кыргыз дает цену слову в иносказательном виде. А злобно огрызаться как на улице это только свой уровень. Каждый человек говорит в зависимости от своего уровня. Я был против Акаева 14 лет, и за 14 лет ни разу не слышал плохого слова. Он не падал до уровня лично самого нападавшего. Дело в том, что Акаев перемешался с высшей элитой, был в личных отношениях, личность с высоким интеллектом. Он не уличный парень или торгаш.

(продолжение следует)

Источник: газета «Жаны ордо» №10 от 24.03.2017/стр.5,6,9

http://www.gezitter.org/interviews/58646/