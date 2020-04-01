Запрет для СМИ: "Это самое глупейшее решение"

В Кыргызстане 25 марта до 15 апреля в связи с COVID-19 в отдельных районах введен режим чрезвычайного положения.

В частности, на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Режим ЧП обязывает граждан придерживаться определенных правил, которые устанавливаются созданными комендатурами.

Временно ограниченные в своих конституционных правах граждане должны понимать, что предпринимаемые меры направлены на благо самого населения и страны в целом. Но что, если опека государства начинает походить для многих на тоталитаризм? Как оставаясь ущемленными (хоть и временно) чувствовать себя свободным гражданским обществом?

Для этого общественность должна по-своему контролировать действия правительства, быть информированной о каждой предпринятой мере госорганами, а власть имущие, в свою очередь, ни на минуту не должны забывать, что подотчетны народу.

Но, к сожалению, та нить (как бы это пафосно не звучало), которая связывала чиновников и простое население, может быть оборвана. Речь об отказе в аккредитации СМИ.

Накануне, 30 марта, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил, что журналистам не будут выдавать аккредитацию, гарантирующую передвижение по городу в целях профессиональной деятельности, на время режима ЧП. Мол, это небезопасно для самих журналистов. Хотя несколькими днями ранее он же, понимая важность информационного освещения событий в стране и столице в частности, обещал обеспечить представителей СМИ условиями для работы. Иными словами, прессе запретили находиться в местах событий, присутствовать на пресс-конференциях госорганов, снимать какие-либо фото и видеоматериалы непосредственно на территориях, где введен режим ЧП. Можно - отслеживать онлайн брифинги правительства с официальной информацией на текущее время, звонить пресс-службам (если дозвонишься) и респондентам по телефону. В общем, писать "на коленке" и "под одеялом".

"Это самое глупейшее решение, которое могли принять в комендатуре. СМИ – это важный инструмент и не использовать его, тем более в таких ситуациях, нельзя. Кто будет доносить для населения реальную информацию, кто будет подробно рассказывать людям о предпринимаемых мерах государством в борьбе с этим вирусом, кто будет "разжевывать" официальную информацию? Ведь простым людям нужно объяснять, уточнять. Это могут сделать лишь СМИ", - высказал мнение в разговоре с VB.KG политолог, эксперт по безопасности Максат Мамытканов.

Он считает, что журналистам необходимо предоставить доступ к первоисточнику информации, чтобы передавать людям сообщения из первых уст. Все эти онлайн конференции членов правительства непродуктивны, говорит Мамытканов.

"Меры правительства в нынешней ситуации могут иметь негативное восприятие у народа. Когда люди перестанут понимать, что происходит в стране, кто принимает решения – весь этот информационный коллапс породит панические домыслы. Это психология. Когда человек не знает, не понимает, начинается страх и паника. А это на сегодня наш самый главный враг. И чтобы все это преодолеть необходима альтернативная точка зрения СМИ – нужно доходчиво объяснять все меры и инициативы власти", - заключил политолог.

Стоит отметить, что также накануне представители медиа сообщества обратились с открытым письмом к президенту Сооронбаю Жээнбекову, премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и спикеру Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову с аргументированной просьбой дать им возможность работать во время режима ЧП.

Юристы ОФ "Институт Медиа Полиси" вовсе считают действия комендатур незаконными. Так, пишут они: "формулировку пункта 9 статьи 17 Конституционного закона КР "О чрезвычайном положении" необходимо рассматривать не только как право коменданта, но и как обязанность установить порядок аккредитации журналистов. Поскольку отказа в проведении аккредитации журналистов, Конституционный закон "О чрезвычайном положении" не предусматривает, соответственно, такое решение коменданта Бишкека не отвечает нормам закона".

От редакции добавим, что глядя на международный опят, представители средств массовой информации во время режимов ЧС и ЧП так или иначе продолжают полноценно работать, в том числе с мест событий.

URL: https://www.vb.kg/386690