Власти Кыргызстана дали новый повод для обвинения их в авторитаризме

Власти дали оппозиции и международным организациям повод для выдвижения в их адрес новых обвинений в авторитаризме и нарушении свободы слова.
Об этом заявил ИА «24.kg», отвечая на вопрос, не являются ли недавние иски к СМИ угрозой свободе слова в Кыргызстане, эксперт и руководитель исследовательской группы IZ Бахтияр Эркимбаев.
По его словам, само понятие «свобода слова» является ценностью западной либеральной демократии, и право на нее закреплено в Конституции Кыргызской Республики и в других законодательных актах.
«В этой связи иски Генеральной прокуратуры к местным интернет-изданиям угрозы свободе слова в Кыргызстане не представляют. Другое дело, что в случае их удовлетворения они могут повлиять на закрытие этих ресурсов. За исключением, конечно, «Азаттыка», — считает эксперт.
Понятно, что независимость СМИ в условиях рыночной экономики — это миф, и зачастую интернет-издания являются инструментом продвижения своих интересов со стороны внешних сил, а их материалы противоречат национальным интересам государства.
«Однако в условиях, когда свободу слова отменить невозможно, для властей лучшим выходом было бы создать эффективную пресс-службу и профессионально оппонировать «недругам» посредством подконтрольных им изданий. Для этого у них есть все ресурсы», — уверен эксперт.
«Да и само основание для иска подобрано неудачно, потому что формат пресс-конференции предполагает минимальное участие редакции СМИ в подготовке материала и отражает в первую очередь мнение ее участника», — подчеркнул Бахтияр Эркимбаев.
http://24.kg/obschestvo/47122/
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