СМИ в Кыргызстане хотят обанкротить

Ч.Джакупова: Атака на СМИ идет агрессивно. Она носит системный, подготовленный характер. Это началось не вчера.

СМИ в Кыргызстане хотят обанкротить, чтобы они перестали существовать. Об этом заявила сегодня на круглом столе правозащитник Динара Ошурахунова.

По ее словам, через суды власти будут добиваться поставленной цели. Парламент должен посвятить отдельное заседание проблемам со СМИ.

С ней согласилась экс-депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова, которая рассказала, как вполне законным путем могут забрать издание. В качестве примера она привела действия Рябушкина. Он зарегистрировал в «Кыргызпатенте» товарный знак «Заноза» и предъявляет свои права, хотя издание создали задолго до этого.

«Дело «Вечерки» все прекрасно знают. Я хочу предупредить журналистов, что есть попытки рейдерского захвата СМИ через разорение. Если вы в «Кыргызпатенте» не зарегистрировали свой товарный знак, побеспокойтесь об этом. Иначе издание могут забрать», — сказала правозащитник.

ИА "24.kg"