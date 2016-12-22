Погрязшие в уголовных делах депутаты хотят «очистить» ряды журналистов?

Очередное высказывание в стенах парламента потрясло экспертов своей наглостью

Сейчас страшнее атомной войны – информационная. Такое заявление слетело с уст депутата Кожобека Рыспаева на парламентских слушаниях по поправкам в закон о СМИ.

– Я не запрещаю свободу слова, – попытался объяснить он. – Сегодня мы только долю определяем. Подумайте, если ИГИЛ придет в Баткен, откроет там свой телеканал и будет поливать всех. Надо обеспечить безопасность страны сейчас. Потом будет поздно.

Закончив часть выступления, посвященную заботе о безопасности отчизны, нардеп изрек откровенно неожиданную мысль. А именно, инициатор соответствующего законопроекта подчеркнул, что в СМИ «должны работать несудимые, честные люди».

Такое умозаключение ошарашило не только представителей средств массовой информации, но и независимых экспертов. В частности, доктор юридических наук, член ЦИК Кайрат Осмоналиев выразил свое категорическое несогласие со словами парламентария.

– Это полнейшая чушь, которая противоречит всякому здравому смыслу, – сказал в беседе с «Вести.kg» Кайрат Медербекович. – Подобную ахинею можно предлагать лишь в целях популизма. И даже в таком случае на поддержку общественности рассчитывать не приходится. Что такое честный человек? Честность – понятие оценочное, находящееся в области морально-нравственных категорий. Как это понятие можно закрепить в законе, если такое действительно предлагается? Не существует прибора, определяющего степень честности человека. Что касается судимости, то это скорее проблема самого Жогорку Кенеша. Большое количество народных избранников предыдущего созыва имели проблемы с законом. Нынешний созыв, возможно, просто пока не успел раскрыться.

Эксперт также согласился с мнением о том, что проблемы обилия судимых лиц среди журналистов попросту нет.

– А среди политиков их хоть отбавляй, – заметил он.

Если кто-то успел запамятовать, то напомним, что отечественная политическая арена в отличие от медиа-сферы буквально пестрит фигурами, которых судили, в отношении которых возбуждались уголовные дела, либо пытались привлечь к ответственности по факту.

Не вдаваясь в детали давно завершенных расследований, приведем в пример фамилии таких бывших и действующих депутатов, как Талант Мамытов, Исхак Пирматов, Нурлан Сулайманов, Иса Омуркулов, Исхак Масалиев, Нариман Тюлеев, Абдыжапар Бекматов, Каныбек Осмоналиев, Карганбек Самаков, Урмат Аманбаева, Курманбек Осмонов и многие другие.

Что касается самого инициатора законопроекта о СМИ Кожобека Рыспаева, то можно вспомнить, как и он однажды продемонстрировал легкое безразличие к закону. Минувшим летом пользователи Интернета бурно обсуждали видео, на котором сотрудники патрульной милиции в ходе рейда на пересечении ул. Ахунбаева и Чапаева остановили роскошнейший внедорожник Лексус 570 депутата Рыспаева. Поводом стало то, что парламентарий вопреки закону продолжал ездить с затонированными стеклами авто.

Виктория Цой

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43861&Itemid=83