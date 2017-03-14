Конфуз с Михайловым, или Как найти нереальную черную кошку в темной комнате

Некоторые политики, гражданские активисты, порой и журналисты везде пытаются усмотреть политический подтекст.

Любое событие, которое имеет определенный резонанс, подвергается попытке политизации. Всюду усматривается какой-то "коварный замысел" власти, иной раз доходит до смешного, до конфуза.

Так случилось и с историей выдворения из страны российского журналиста ИА "Регнум" Григория Михайлова. Депортация этого гражданина России была преподнесена чуть ли не как расправа с инакомыслящим представителем прессы. Наверное, сам Михайлов не ожидал, что он станет еще одним поводом для жесткой критики власти со стороны представителей гражданского сектора, различных правозащитников. Если просто обозреть взаимоотношения Михайлова с так называемыми либералами, они были достаточно напряженными. Причем из-за различного отношения к ЕАЭС, многие гражданские активисты, которые сейчас пытаются создать ореол узника совести вокруг Михайлова, считали его "ватником", демонстрировали откровенное враждебное отношение. И вдруг ситуация поменялась. Это выглядело странным, так как эти же гражданские активисты часто поднимали вопрос депортации трудовых мигрантов Кыргызстана из России и сетовали, что кыргызская сторона достаточно мягко относится к россиянам, которые находятся в стране с нарушениями правил пребывания. Что же изменилось? А ответ прост: случай с Михайловым очень хорошо вписывался в мозаику, которую пытаются сложить оппоненты власти, чтобы показать мрачную картину репрессий в отношении СМИ в Кыргызстане. Трудно поверить, что прозападные активисты воспылали любовью к представителю ИА "Регнум", чей контент жестко выстроен против Запада.

Между тем инцидент с Михайловым российская сторона восприняла нормально. Все точки над "i" поставил посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. "Он нарушил положение между Россией и Кыргызстаном о взаимном пребывании граждан. Более того, мы подняли все документы - Григорий Михайлов ни разу не вставал на консульский учет. Получается, что юридически мы были о нем не в курсе. Да и за все пять лет, что я в Кыргызстане, Михайлов ни разу не был ни на одном нашем мероприятии… Также выяснилось, что он не был аккредитован ни при МИД КР, ни при правительстве. Так что никакой политики я в этом не вижу. Десятки тысяч граждан Кыргызстана депортируются из России за нарушение такого же положения, ну и здесь зеркальная ситуация", - заявил Крутько.

Нет никакой политической подоплеки в депортации Михайлова, соответствующие органы Кыргызстана просто четко выполнили свои функции и действовали в рамках своих полномочий, законодательства. Следует отметить, в Кыргызстане работают представители всех известных российских информагентств, ведущих периодических изданий, и они находятся на территории страны, работают на законных основаниях. Эти специальные корреспонденты прекрасно знают правила пребывания и строго их соблюдают, поэтому и не сталкиваются с проблемами. И ни к кому из них со стороны соответствующих структур не возникает вопросов. Стоит ли говорить о том, что представители российских СМИ так же, как и Михайлов, освещают все политические события, в том числе и акции, заявления оппозиции. И ни к одному из них не было каких-то претензий со стороны власти из-за их публикаций. Так что в случае с Михайловым не надо искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет. Хотя, судя по телодвижениям некоторых политических сил, гражданских активистов, они и дальше продолжат искать несуществующую черную кошку. Если не найдут, то просто будут убеждать, что кошка есть. Или подкинут, как это произошло с Михайловым.

Источник - http://www.vb.kg