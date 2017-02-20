Позволен с этого момента нам негатив про президента

Народная примета говорит: чем меньше времени до президентских выборов, тем добрее судебная ветвь власти. Конечно, до абсолютной адекватности и законности выносимых решений еще далеко, но весной уже повеяло.

Глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сообщила СМИ удивительное известие: Генеральная прокуратура позволила негативно высказываться в соцсетях в адрес президента. О чем оповестила в своем ответе на официальный запрос юристов.



Это ж прямо разгул демократии в Кыргызстане. Генпрокуратура вспомнила о своем высоком предназначении и повела себя так независимо, как никогда раньше ей и в голову не приходило. Скорее всего, не в доброте дело, а решено в высших сферах придать последним месяцам пребывания нынешнего президента у власти оттенки благородства и справедливости. А отблески падут и на его партию СДПК.

То есть, теперь бумага такая есть, она гласит: можно!

Конечно, обзывать главу государства грубыми словами на газетной полосе, в эфире и с телеэкрана не станем, мы же вежливые люди. Не уподобимся ему самому, заявившему, что читая «КЛООП», он «как будто наступил на какашку, вонючую-вонючую». «КЛООП» теперь может безнаказанно вернуть А.Атамбаеву комплимент, но делать этого, скорее всего, не станет – неинтеллигентно.

Собственно говоря, мы и без позволения Генпрокуратуры критиковали АША, и продолжим в случае необходимости, а таковая по десять раз на дню представляется.



Не стоит надеяться на то, что все судьи заранее возьмутся за ум, дабы обезопасить себя на всякий пожарный случай – вдруг придется отвечать за все неправедные делишки. Однако журналиста Дайырбека Орунбекова, с которого президент возжелал получить 2 миллиона сомов за клевету в свой адрес хотя бы в тюрьму не посадили. Уж, как и благодарить, неизвестно. Может, деньгами? Дело закрывают, а требование выплатить два лимона бедному главе государства так и висит дамокловым мечом над головой молодого коллеги. И сайт его закрыт по-прежнему.

Это что же выходит – теперь Генпрокуратура должна в свете последней инициативы, высечь себя, как это сделала унтер-офицерская вдова, да вернуть журналиста в исходное состояние? Пусть, сайт – не соцсеть. Но ведь и не СМИ, как ни старайся приравнять одно к другому, и ответственность по закону – разная. Стало быть надо ГП логику поведения выстраивать в соответствии с задачами осветления имиджа АША. Трудно, конечно, а кому сейчас легко?

Вот силовики пока еще не врубились в ситуацию, продолжают колошматить и обычных граждан, и известных журналистов. В январе заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов избил главного редактора “Азия Ньюс” Аслана Сартбаева. В одном из бишкекских кафе у журналиста была встреча с экс-депутатами. Асанов, сидевший там же со своей компанией, решил поквитаться за коллаж на собственную персону, опубликованный в этом издании. Недолго думая, подошел и побил Сартбаева. Представитель Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов от имени пострадавшего Аслана Сартбаева подал заявление в Генпрокуратуру об избиении. У замминистра было очень много дел, и объясняться по поводу своего поступка он не стал.

На днях неизвестные люди напали на главного редактора газеты «Де-Факто» Амантура Мусагулова.

Опасная профессия – журналист. Одна радость: на критику президента в соцсетях выписана индульгенция.

Сочувствую депутату от СДПК Ирине Карамушкиной. Уж как ей хотелось защитить самого главного однопартийца от злых людей, а не вышло. Только позору нахлебалась. Правда, Генпрокуратура ее благородный порыв натравить ГКНБ на пользователей соцсетей за нападки на главу государства не признала незаконным, но и зеленый свет не включила и даже замечание сделала одному чекисту. Уже приятно.

Остается пожелать Алмазбеку Атамбаеву попить успокоительное на ночь. Не то, что вы подумали, а пустырник – его по ТВ рекламируют. А то ведь народ с удвоенным воодушевлением продолжит плевать в нежную душу. Что обидно – безнаказанно, впредь и двух лимонов не слупишь.

Рина Приживойт.

Истчоник -"Res publika"