Сомнения вокруг «послания» Текебаева и возможные последствия

"Ата Мекен: Груз - сотовые телефоны, компьютеры, изделия, электроника, деньги, драгоценные металлы и камни - принадлежал президенту Кыргызстана и его супруге

Документ, вызвавший споры.

Юристы партии «Ата Мекен» 1 марта собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что задержание Омурбека Текебаева связано с полученными им важными документами о принадлежности президенту и его супруге груза на борту разбившегося 16 января «Боинга». В тот же день ГКНБ опроверг слова юристов. Аппарат главы государства в свою очередь отметил, что юристы могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В тот же день, 1 марта, министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев встретился с послом Турции в КР Метином Кылычем. После этого МИД распространил слова посла, который заявил, что документ, продемонстрированный юристами «Ата Мекена», является подделкой.

Аппарат президента моментально отреагировал на заявление юристов «Ата Мекена». Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов в интервью «Азаттыку» рассказал о возможности привлечения партийцев к уголовной ответственности:

- Заявление юристов партии «Ата Мекен» - это уже не просто абсурд и ложь, это ложное сообщение о совершении преступления, за которое может последовать уголовная ответственность. Журналисты правильно засомневались в реальности показанных им «документов». По сути, заявление помощников лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева направлено на косвенное давление на следствие по делу Текебаева. Это попытка придать данному делу чисто политическую окраску и увести общественное мнение в другую сторону.

На пресс-конференции 1 марта юрист «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова продемонстрировала документ, на котором стоял логотип Национальной разведывательной организации Турции. Они сообщили, что бумаги получил Омурбек Текебаев на Кипре. А спецслужбы задержали его у трапа самолета сразу после возвращения из Вены с целью найти и изъять у него оригиналы документов:

- Вот тот злополучный документ, который интересует нашу власть. Если вы обратите внимание на эмблему - это эмблема Службы безопасности Турции. На данном документе стоит гриф «Совершенно секретно», указан номер досье, к сведению руководителя аппарата президента Турции. Катастрофа 16 января 2017 года в столице Кыргызстана Бишкеке турецкого грузового самолета, проведенные нами по этому поводу разведывательно-оперативные мероприятия в итоге дали результаты. У нас, вы прекрасно понимаете, таких результатов нет. Что находящийся в самолете груз - сотовые телефоны, компьютеры, изделия, электроника, деньги, драгоценные металлы и камни - принадлежал президенту Кыргызстана и его супруге. В погрузке участвовал гражданин Турции по прозвищу Гремучая Змея с группой членов ОПГ, состоящей из граждан Турции и Кыргызской Республики.

Исполняющий обязанности главы фракции «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше Алмамбет Шыкмаматов отмечает, что юристы лишь выполняли просьбу находящегося в заключении Омурбека Текебаева и что в их действиях нет состава преступления:

- Они передали лишь послание Омурбека Текебаева. Передать его слова - обязанность адвоката. Здесь нет вины ни адвокатов, ни юристов. Откуда и как получена эта информация, надо спросить у самого Текебаева. Они же говорят, что Омурбек Текебаев так сказал, что был задержан, когда вез документы. Нельзя дискриминировать адвокатов за то, что они передали эти слова.

В тот же день министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев встретился с послом Турции в КР Метином Кылычем. Пресс-служба МИДа, со ссылкой на слова турецкого дипломата сообщила, что документы, которые продемонстрировали юристы «Ата Мекена» - подделка. Внешнеполитическое ведомство сослалось на слова посла, что специальные службы Турции так не работают и тем более никому не передают документы со своими логотипами.

Эксперт Турат Акимов считает, что война компроматов между политиками будет продолжаться:

- Все это происходило 6-7 лет назад. Две противоборствующие стороны столько времени были в хороших отношениях. На многое не обращали внимания. О многом не говорили, скрывали. А теперь они ездят на Кипр и в Белиз в поисках компромата друг на друга, вспоминают, кто что украл, называют друг друга ворами. В ближайшее время это не закончится. Они обязательно накажут Текебаева. Салянова и Шыкмаматов тоже пройдут через суд. Президент не желает оставлять просто так сказанное им. Он постарается применить все доказательства, которые есть у него на руках.

Напомним, Текебаев 28 февраля решением Первомайского районного суда водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который заявил, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в покупке акций компании «Мегаком». Против Текебаева заведено уголовное ли дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» УК КР.

Источник - Азаттык