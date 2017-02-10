Повторит ли Салянова судьбу Тюлеева

В Жогорку Кенеше вновь заговорили об имуществе Наримана Тюлеева, которое по решению суда подлежит конфискации. Депутаты интересуются: когда богатства бывшего градоначальника отойдут государству?

Я компенсирую якобы ущерб

Прежде чем продолжить, следует напомнить, что Ленинский районный суд приговорил бывшего мэра столицы и депутата ЖК к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ему и его родственникам.



В апреле 2013 года судья Первомайского райсуда при рассмотрении гражданского иска вынесла решение о снятии ареста, наложенного на движимое и недвижимое имущество бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева в рамках уголовного дела.



“По иску прокуратуры Бишкекский горсуд незаконное решение отменил. При этом ранее по аналогичному иску представителей Тюлеева Ленинский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении”, — так комментировали ситуацию в антикоррупционном ведомстве.



На основании вышеперечисленных нарушений Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи, снявшей арест с имущества бывшего градоначальника и его родственников, по статьям УК КР 305 “Превышение должностных полномочий” и 328 “Вынесение заведомо неправосудного решения”.



Между тем адвокат Тюлеева настаивал на том, что арестовать имущество подсудимого возможно лишь тогда, когда в суде доказано, что оно приобретено на денежные средства, полученные коррупционным путем.



Тем не менее суд вынес решение об аресте практически всего имущества лично Тюлеева и его родственников. И это несмотря на то, что у каждого из трех братьев Тюлеевых на попечении несовершеннолетние дети.



К слову, так и не признав своей вины, экс–мэр столицы еще в 2012 году готов был погасить якобы нанесенный им ущерб государству в размере $1 млн. 412 тысяч, однако тогдашний генпрокурор Салянова недопустила этого. Видимо, посчитала, что рано или поздно Тюлеев по–любому выкупит свободу.



Когда в 2012 году судья Первомайского районного суда столицы решал, какую меру пресечения избрать Тюлееву, тот сказал: “Мне вменяют ущерб государственной казне в сумме около полутора миллионов долларов, я не брал эти деньги, но готов отдать ровно столько же за возможность остаться на свободе”. Но увы и ах! По амнистии его освободят только четыре года спустя.



Тогда многие считали, что арест градоначальника имеет политическую подоплеку. Однако правоохранительные органы сделали все для того, чтобы эта версия стала несостоятельной. Следствие, суды, надзорный орган настаивали на том, что ими была разоблачена крупная коррупционная афера.

Закон бумеранга, здравствуйте!



Салянова, будучи в статусе генпрокурора, не скрывала своей неприязни к экс–градоначальнику. Что уж там между ними произошло, так и остается тайной, покрытой мраком. Аида Женишбековна, занимая высокий пост, всем своим видом показывала, что готова уничтожить Тюлеева любыми путями. Впрочем, это она и продемонстрировала.



Впечатление такое, что бывшая глава надзорного органа так увлеклась игрой под названием “нищий экс–мэр на нарах”, что забросила остальные дела. “Маски–шоу”, когда театрально брали под стражу Тюлеева, камера без предварительного допроса и, наконец, арест имущества бывшего депутата и его семьи, — все это напоминало четко расписанный сценарий.



Но, кажется, сейчас явно заработал закон бумеранга относительно самой Саляновой. Ну, во–первых, Генпрокуратура завела на нее уголовное дело по статье “Злоупотребление должностным положением”. Не парадокс ли это? И теперь она должна ходить на допросы к чекистам и бояться, что может и не выйти из здания ГКНБ.



И все–таки Аиде Женишбековне везет больше, чем Тюлееву в 2012 году. Ведь пока еще бойцы спецназа не брали ее дом на абордаж. И депутатская комиссия, инициированная и созданная фракцией “Ата Мекен” по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги, настроена решительно.



Когда же за Тюлеева пытались поручиться 40 нардепов, чтобы его оставили на свободе, члены партии “Ата Мекен” воздержались от участия в акции, их никто не услышал.



Кроме того, необходимо подчеркнуть и то, что в настоящее время Аида Салянова подозревается в коррупционных схемах в деле о MegaCom. Однако ей до сих пор не предъявлены обвинения и она находится на свободе.



И еще одно. В настоящее время экс–генпрокурор и ее коллеги по фракции пытаются придать уголовному делу по незаконной выдаче лицензии небезызвестному Алексею Елисееву политический окрас. Воистину чудны дела твои, Господи! Похоже, Аида Женишбековна реализует свой же сценарий, который писала когда–то для Тюлеева. Тем интереснее будет финал истории.

Быть ли вам, батенька, без штанов

Однако вернемся к вопросу об имуществе бывшего градоначальника. По его словам, в приговоре суда не указано, что оно подлежит конфискации или обращению в доход государства.



Между тем депутаты возмущаются, дескать, решение суда вступило в силу и действует в течение года. Однако за это время де–юре “Караван”, “Таш–Рабат” и другие объекты Тюлеева ему не принадлежат, а де–факто приносят ему прибыль.



На что председатель Фонда по управлению государственным имуществом ответил парламентариям, что работа в этом отношении все еще ведется. Но уточнять, какие именно действия предпринимаются, не стал. Получается, что не все в этой истории гладко.



— Ведь в приговоре суда первой инстанции не указано, что имущество подлежит конфискации или обращению в доход государства. Там говорится о том, что перечисленные объекты, принадлежащие нашей семье, находятся под арестом, — говорит Тюлеев.



И добавляет, что, несмотря на это, попытки конфискации не прекращаются.



— Это, по крайней мере, странно. Ведь теперь, когда все понимают (ясно, что кто–то не хочет этого признавать), что Салянова в отношении меня действовала не по правилам, прессинг со стороны депутатов и чиновников не прекращается, — недоумевает экс–мэр столицы.



Его удивляет и тот факт, что в деле не хотят разбираться, а действуют по схеме Саляновой, которая когда–то решила оставить его без штанов. По сути, если сейчас имущество Тюлеева и его родственников конфискуют, то это будет походить на рейдерский захват. Со стороны госорганов.



— Мои адвокаты направили приговор суда первой инстанции о конфискации объектов, которые принадлежат моей семье, на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ), где проведено лингвистическое исследование.



Так вот, в акте экспертного исследования говорится, что 6 декабря 2016 года в РФЦСЭ поступила копия приговора по уголовному делу в отношении меня и моих так называемых подельников по делу о закупке автобусов и мусороуборочных машин от 29 июля 2013 года. Исследование проводила государственный эксперт лаборатории судебной психологической и лингвистической экспертизы, — рассказывает Нариман Тюлеев.



По его словам, сделано это было для того, чтобы установить, следует ли из текста приговора, что имущество подлежит конфискации, обращению в доход государства и какие действия требуется с ним совершить.



— Почти 20 дней эксперт исследовала материалы, в которых указано 40 пунктов движимого и недвижимого имущества: торговые комплексы, жилые и нежилые помещения, гаражи, квартиры, дома, коттеджи на Иссык–Куле, земельные участки, автомашины и акции компании. В своем заключении эксперт пишет: “В тексте приговора не имеется информации, что имущество, принадлежащее Тюлееву Н.Т, его близким и родственникам (пункты № 1–37), подлежит конфискации или обращению в доход государства”.



— В тексте имеется информация, что на данное имущество наложен арест, — процитировал акт экспертного исследования собеседник.



И добавил, что теперь их семья владеет всеми доказательствами, независимыми экспертизами, подтверждающими их правоту.



Таким образом, законных оснований конфисковывать имущество родственников экс–мэра нет. Видимо, судья первой инстанции дальновидно не стал нарушать закон и указывать в приговоре, что имущество Тюлеева и его родственников следует обратить в доход государства.



— На самом деле следственные органы не стали разбираться, какое имущество, за какие деньги приобреталось. Суд последовал этому же примеру. Однако объекты могут быть конфискованы только в случае, если доказано, что они были приобретены на деньги, вырученные посредством коррупционных схем, — поясняет Тюлеев.

Между тем пресс–служба Верховного суда по данному уголовному делу представляет такую информацию:



“Имущество Тюлеева, а также его близких родственников по указанному в приговоре списку, на которое наложен арест, конфисковано в доход государства. Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года приговор Ленинского районного суда от 29 июля 2013 года в отношении Тюлеева оставлен без изменения. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда от 30 ноября 2015 года приговоры Ленинского районного суда от 29 июля 2013 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 23 декабря 2014 года в отношении Тюлеева изменены.



Из приговоров исключено выделение отдельных материалов в части предъявленного Тюлееву обвинения по статье 30 ч. 4, 183 ч. 3 УК КР.



Выделено уголовное дело № 084–10–0050 в отношении Тюлеева в части предъявленного обвинения по статье 30 ч. 4, 183 ч. 3 УК КР и направлено генпрокурору для дальнейшего расследования. В остальной части приговоры оставлены без изменения”.



Напомним, в настоящее время вопрос о снятии ареста и конфискации имущества семьи Тюлеевых рассматривается в гражданском порядке.

Виктория КУРЕНЕВА

Источник - Вечерний Бишкек